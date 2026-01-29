Bessent critică acordul comercial UE-India

Secretarul Trezoreriei SUA, Scott Bessent, a declarat miercuri că este „dezamăgit” de decizia Uniunii Europene de a încheia un acord comercial major cu India, potrivit Reuters.

Oficialul american a afirmat că Bruxellesul „a pus comerţul înaintea poporului ucrainean”, în contextul sancţiunilor impuse Rusiei, conform agenţiei de presă.

Într-un interviu acordat CNBC, Bessent a susţinut că Europa cumpără produse petroliere rafinate din India obţinute din ţiţei rusesc sancţionat, relatează Reuters.

Acesta a mai spus că Uniunea Europeană a refuzat să se alinieze Statelor Unite în privinţa tarifelor mai ridicate impuse Indiei anul trecut, întrucât negocia propriul acord comercial, mai arată sursa citată.

Uniunea Europeană a finalizat marţi acordul comercial cu India, un demers menit să stimuleze schimburile bilaterale şi să reducă dependenţa blocului comunitar de Statele Unite, pe fondul tensiunilor comerciale globale, potrivit Reuters.

Conform agenţiei, acordul este estimat să dubleze exporturile UE către India până în 2032.

Eliminarea sau reducerea tarifelor pentru 96,6% din valoarea bunurilor schimbate ar urma să genereze economii anuale de aproximativ 4 miliarde de euro pentru companiile europene, relatează Reuters.

Întrebat dacă acordurile comerciale care exclud Statele Unite reprezintă o ameninţare pentru Washington, Bessent a răspuns: „Să facă ce e mai bine pentru ei, dar europenii sunt foarte dezamăgitori”, potrivit Reuters.

El a subliniat că refuzul Uniunii Europene de a impune tarife similare celor aplicate de SUA Indiei demonstrează că „au pus comerţul înaintea ucrainenilor”, conform agenţiei de presă.

Declaraţiile lui Bessent vin într-un context tensionat al relaţiilor transatlantice, după ce preşedintele Donald Trump ameninţase anterior cu majorarea tarifelor pentru unele state europene, notează Reuters.

Ameninţarea a fost ulterior retrasă, însă a sporit incertitudinea în relaţiile dintre Statele Unite şi Uniunea Europeană, mai arată sursa.

Săptămâna trecută, Bessent a sugerat că SUA ar putea elimina tariful suplimentar de 25% impus Indiei, în urma reducerii importurilor indiene de petrol rusesc, relatează Reuters.

În ceea ce priveşte Coreea de Sud, secretarul Trezoreriei a apărat decizia preşedintelui Trump de a majora tarifele de la 15% la 25%, argumentând că măsura este „utilă pentru a impulsiona lucrurile”, potrivit Reuters.

El a adăugat că parlamentul sud-coreean trebuie să ratifice acordul comercial convenit cu Statele Unite anul trecut, conform agenţiei.

Preşedintele Donald Trump a declarat marţi că se aşteaptă ca Washingtonul şi Seulul să găsească o soluţie, în timp ce oficialii sud-coreeni au sosit miercuri în capitala americană pentru noi discuţii, relatează Reuters.