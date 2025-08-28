Bilanţul atacului nocturn asupra Kievului a crescut la opt morţi şi 30 de răniţi

Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a anunţat joi pe reţelele sociale că cel puţin opt persoane au fost ucise în valul de atacuri ruseşti din cursul nopţii asupra Kievului, printre care şi un copil, denunţând noi lovituri din partea Moscovei care vizează deliberat civilii, relatează Le Monde, de la care precizăm următoarele.

Un bilanţ anterior publicat de ministrul ucrainean de interne, Ihor Klîmenko, menţiona cel puţin patru morţi şi aproximativ 30 de răniţi. Zelenski menţionează, de asemenea, „zeci de răniţi” şi avertizează că „este posibil ca alte persoane să fie încă îngropate sub dărâmături”.

„Au fost găsite şi fragmente de corpuri”, a precizat Klîmenko pe Telegram, menţionând „dificultatea identificării” victimelor.

În total, aproximativ 500 de salvatori şi 1 000 de poliţişti se află la locul atacurilor din Kiev, potrivit ministrului.

În urma valului de lovituri ruseşti asupra Kievului, preşedintele ucrainean a denunţat „un răspuns clar (din partea Rusiei) către toţi cei din lume care, timp de săptămâni şi luni, au cerut o încetare a focului şi o diplomaţie autentică".

„Rusia alege balistica în locul mesei de negocieri”, a adăugat Volodimir Zelenski. Acest atac arată că Rusia „nu se teme de consecinţele„ acţiunilor sale şi „profită în continuare de faptul că cel puţin o parte a lumii închide ochii la copiii ucişi şi caută scuze pentru (Vladimir) Putin”, a scris preşedintele Ucrainei.

El a cerut în special o reacţie din partea Chinei şi a Ungariei la acest atac şi impunerea de noi sancţiuni „severe” împotriva Moscovei. „Aşteptăm reacţia tuturor celor din lume care au făcut apel la pace, dar care acum tac mai des decât iau o poziţie fermă”, spune Zelenski.