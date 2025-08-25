Ediţiile BURSA• Evenimentele BURSA• Suplimentele BURSA
Binance: Noi tentative de fraudare, prin telefon, te pot lăsa fără criptomonede

I.S.
Comunicate de presă / 25 august, 15:22

Binance: Noi tentative de fraudare, prin telefon, te pot lăsa fără criptomonede

Un nou tip de înşelătorie loveşte utilizatorii de criptomonede: atacatorii sună victimele şi, sub pretextul unui „update de securitate”, le conving să modifice setările API, obţinând acces direct la conturi, potrivit unui comunicat emis redacţiei.

Totul începe cu un apel telefonic. La celălalt capăt al liniei, o voce calmă şi profesională pretinde că este de la serviciul de suport clienţi. Îţi spune că e urgent să faci „actualizări de securitate” şi te ghidează să modifici setările API (interfaţa de programare a aplicaţiilor).

Ceea ce pare o verificare de rutină devine rapid un pas periculos. Prin aceste modificări, victimele oferă, fără să ştie, acces atacatorilor care le pot goli rapid conturile transferând criptomonedele direct în portofelele lor.

Aceasta este o nouă formă de înşelătorie telefonică care afectează utilizatorii din lumea criptomonedelor în 2025. Escrocii profită de încrederea utilizatorilor şi îi păcălesc să le dea acces la conturi.

Potrivit sursei, în centrul înşelătoriei stă API-ul, un instrument puternic folosit pentru tranzacţii automate şi gestionarea contului. Prin manipularea utilizatorilor să extindă permisiunile API, cum ar fi activarea funcţiei de retragere, atacatorii obţin control aproape total.

Deoarece schimbările par să vină de pe dispozitivul utilizatorului, ele trec de verificările iniţiale de securitate. Totul pare normal, dar contul este deja compromis.

Ai mai multe opţiuni prin care poţi preveni această înşelăciune: activarea autentificării cu doi factori (2FA), securizarea setărilor API, monitorizarea activităţii contului, raportarea apelurilor suspecte sau o informare mai bună despre înşelăciuni.

Iar în cazul în care ai modificat API-ul după un apel suspect, schimbă-ţi parola, deconectează dispozitivul de la internet şi contactează imediat suportul Binance pentru a revoca toate cheile API.

Pentru a intensifica eforturile anti-fraudă, Binance devine membru fondator al Reţelei Beacon, o iniţiativă dezvoltată de firma de analiză blockchain TRM Labs şi susţinută de jucători importanţi din industria cripto.

Această reţea este un pas important în evoluţia colaborării care a făcut deja criptomonedele mai sigure: schimb de informaţii, investigaţii comune şi grupuri de lucru public-private.

Conform comunicatului, de ani de zile, lupta împotriva infracţiunilor din cripto a fost o provocare de timp şi coordonare. Investigatorii descopereau fondurile ilegale abia după ce acestea erau retrase, cu şanse mici de recuperare.

Deşi acest sistem a funcţionat în multe cazuri, miliarde de fonduri ilegale fiind blocate şi returnate victimelor, au existat mereu lacune. Într-un mediu digital, infractorii pot muta active furate prin mii de tranzacţii în câteva minute. Pentru a interveni înainte ca banii să dispară, e nevoie de o infrastructură mai rapidă şi mai conectată.

Reţeaua Beacon, dezvoltată de TRM Labs, este primul sistem de răspuns în timp real la infracţiunile cripto. Conectează platformele de tranzacţionare, emitenţii de stablecoin şi autorităţile într-o reţea de informaţii live.

Noah Perlman, directorul de conformitate al Binance, spune: „Blockchain-ul s-a dovedit a fi unul dintre cele mai puternice instrumente pentru combaterea infracţiunilor financiare. Reţeaua Beacon facilitează colaborarea între sectorul public şi privat pentru a reduce infracţiunile pe blockchain.”

Industria cripto a făcut progrese uriaşe în reducerea infracţiunilor. Astăzi, activităţile ilegale reprezintă mai puţin de 1% din tranzacţiile cripto, conform mai multor rapoarte independente. Totuşi, ameninţarea rămâne reală. Hack-urile, înşelătoriile şi fraudele fură anual miliarde la nivel global.

Chiar dacă rata infracţiunilor scade, amploarea şi complexitatea atacurilor cer o colaborare mai bună. Hack-ul Bybit de anul acesta a arătat cât de rapid se pot răspândi fondurile furate: peste 10.000 de tranzacţii în prima lună. Reţeaua Beacon oferă platformelor şi autorităţilor instrumente pentru a reacţiona în timp real, înainte ca fondurile să dispară.

Reţeaua Beacon acoperă o gamă largă de infracţiuni financiare majore: blocarea fondurilor legate de hackeri nord-coreeni, plăţi de ransomware, finanţarea terorismului sau recuperarea activelor furate de la victimele înşelătoriilor. Punctul forte este viteza: fondurile marcate sunt urmărite automat, alertele sunt trimise instant, iar platformele pot interveni imediat.

Reţeaua este deschisă: platformele de tranzacţionare, autorităţile, emitenţii de stablecoin, platformele DeFi şi orice expert în securitate pot participa. Iar partenerii verificaţi au acces gratuit, ceea ce încurajează o adoptare largă.

Binance nu este singură. Alţi membri fondatori includ Coinbase, PayPal, Kraken, Ripple, Crypto.com, OKX, Bitfinex şi alţii.

Motivul: încrederea şi securitatea sunt baza adoptării criptomonedelor. Utilizatorii, autorităţile şi instituţiile vor folosi cripto doar dacă se simt în siguranţă. Proiecte precum Reţeaua Beacon arată angajamentul industriei pentru a construi această încredere.

Apelurile false ne reamintesc un adevăr important: vigilenţa ta este cel mai puternic scut. Folosind doar canalele oficiale, evitând modificările API la cererea altora şi adăugând protecţii precum passkey şi 2FA, poţi bloca atacatorii.

În plus, acum, eforturile depuse de Binance şi alţi jucători din industrie prin reţeaua Beacon, sunt paşi importanţi spre transformarea criptomonedelor în cel mai sigur sistem financiar din lume. Cu transparenţa şi viteza blockchain-ului şi conectând actorii publici şi privaţi în timp real, iniţiativa face securitatea industriei mai proactivă şi eficientă.

