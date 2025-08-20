Binance se alătură grupului T3+, un program global pentru combaterea infracţiunilor legate de blockchain

T3+ este un program lansat de Unitatea pentru Infracţiuni Financiare T3 (T3 FCU), o iniţiativă comună a jucătorilor din industria cripto TRON, Tether şi TRM Labs pentru a facilita parteneriate public-private în lupta împotriva utilizării ilicite a tehnologiei blockchain. Grupul combate activităţile ilicite pe blockchain, conform unui comunicat remis redacţiei.

Sursa citată preczează:

„De la înfiinţarea sa în septembrie 2024, T3 FCU a blocat peste 250 de milioane de dolari în active obţinute ilicit la nivel global, colaborând strâns cu agenţiile de aplicare a legii de pe 5 continente pentru a împiedica reţelele criminale în timp real, potrivit Binance.

De abia intrată în grup, Binance a contribuit deja la primul său caz ca membru al acestui program. Într-un efort coordonat, aproape 6 milioane de dolari au fost blocaţi pentru a opri o înşelătorie de tip „pig butchering”.

Nils Andersen-Röed, Head of Global la Unităţii de Informaţii Financiare, a declarat: „La Binance, ne angajăm să promovăm un ecosistem cripto matur, în care inovaţia, reglementarea şi securitatea să funcţioneze mână în mână. Alăturarea la iniţiativa T3+ reflectă dedicarea noastră pentru colaborare proactivă cu partenerii din industrie şi autorităţile de aplicare a legii pentru a combate activităţile ilicite în timp real.”

Aceeaşi sursă mai menţionează:

„Această colaborare este esenţială pentru succesul şi credibilitatea pe termen lung a blockchain-ului, iar Binance este mândră să susţină iniţiative care contribuie la asigurarea siguranţei şi integrităţii reţelelor blockchain şi a activelor cripto, mai spune Nils.

În mai puţin de un an de la înfiinţare, T3 FCU a analizat milioane de tranzacţii în valoare de peste 3 miliarde de dolari, a identificat şi oprit rapid şi eficient inclusiv operaţiuni criminale transfrontaliere. Iar în total, peste 250 de milioane de dolari în active obţinute ilicit la nivel global sunt blocate.

T3+ reuneşte unii dintre cei mai mari şi mai influenţi jucători din ecosistemul cripto pentru a extinde parteneriatele din industrie şi cele public-private menite să combată infracţiunile legate de blockchain.

Prin acest nou program de colaborare, T3 FCU speră să crească colaborarea cu exchange-urile, instituţiile financiare şi alţi actori interesaţi pentru a îmbunătăţi capacităţile de monitorizare, a accelera comunicarea şi a multiplica capacitatea colectivă de a aborda activităţile ilicite în ecosistemele blockchain”.

„Blocarea a peste 250 de milioane de dolari în active ilicite în mai puţin de un an este o dovadă puternică a ceea ce este posibil atunci când industria se uneşte cu un obiectiv comun”, a declarat Paolo Ardoino, CEO al Tether.

„Infractorii nu au unde să se ascundă pe blockchain. Şi am susţinut constant această convingere prin acţiuni, colaborând strâns cu agenţiile de aplicare a legii globale pentru a monitoriza tranzacţiile şi a opri activităţile criminale. Cu lansarea T3+, suntem mândri să contribuim la extinderea acestei colaborări în întregul ecosistem. Doar prin eforturi colective putem construi un mediu mai sigur şi mai de încredere pentru utilizatorii din întreaga lume”, mai spune el.

„Odată cu lansarea T3+, extindem sfera colaborării în industria blockchain pentru a aborda mai bine activităţile ilicite în timp real. Blocarea a peste 250 de milioane de dolari în active criminale în mai puţin de un an demonstrează clar ce este posibil atunci când sectorul public şi cel privat colaborează. Scopul nostru este să facem criptomonedele sigure şi de încredere pentru utilizatorii din întreaga lume”, a declarat Justin Sun, fondatorul Tron.

„Prin colaborarea strânsă cu autorităţile de aplicare a legii din diverse jurisdicţii, validăm capacitatea T3 FCU de a se extinde şi demonstrăm potenţialul pentru noi parteneriate public-private”, a declarat Chris Janczewski, Head of Global Investigations la TRM Labs.