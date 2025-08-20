Ediţiile BURSA• Evenimentele BURSA• Suplimentele BURSA
EnglishEnglish Newsletter RSS Facebook Contact Autentificare
home
editorial
politică
piaţa de capital
bănci-asigurări
macroeconomie
companii
internaţional
cotaţii
secţiuni
arhivă

Binance se alătură grupului T3+, un program global pentru combaterea infracţiunilor legate de blockchain

M.P.
Comunicate de presă / 20 august, 11:55

Binance se alătură grupului T3+, un program global pentru combaterea infracţiunilor legate de blockchain

T3+ este un program lansat de Unitatea pentru Infracţiuni Financiare T3 (T3 FCU), o iniţiativă comună a jucătorilor din industria cripto TRON, Tether şi TRM Labs pentru a facilita parteneriate public-private în lupta împotriva utilizării ilicite a tehnologiei blockchain. Grupul combate activităţile ilicite pe blockchain, conform unui comunicat remis redacţiei.

Sursa citată preczează:

„De la înfiinţarea sa în septembrie 2024, T3 FCU a blocat peste 250 de milioane de dolari în active obţinute ilicit la nivel global, colaborând strâns cu agenţiile de aplicare a legii de pe 5 continente pentru a împiedica reţelele criminale în timp real, potrivit Binance.

De abia intrată în grup, Binance a contribuit deja la primul său caz ca membru al acestui program. Într-un efort coordonat, aproape 6 milioane de dolari au fost blocaţi pentru a opri o înşelătorie de tip „pig butchering”.

Nils Andersen-Röed, Head of Global la Unităţii de Informaţii Financiare, a declarat: „La Binance, ne angajăm să promovăm un ecosistem cripto matur, în care inovaţia, reglementarea şi securitatea să funcţioneze mână în mână. Alăturarea la iniţiativa T3+ reflectă dedicarea noastră pentru colaborare proactivă cu partenerii din industrie şi autorităţile de aplicare a legii pentru a combate activităţile ilicite în timp real.”

Aceeaşi sursă mai menţionează:

„Această colaborare este esenţială pentru succesul şi credibilitatea pe termen lung a blockchain-ului, iar Binance este mândră să susţină iniţiative care contribuie la asigurarea siguranţei şi integrităţii reţelelor blockchain şi a activelor cripto, mai spune Nils.

În mai puţin de un an de la înfiinţare, T3 FCU a analizat milioane de tranzacţii în valoare de peste 3 miliarde de dolari, a identificat şi oprit rapid şi eficient inclusiv operaţiuni criminale transfrontaliere. Iar în total, peste 250 de milioane de dolari în active obţinute ilicit la nivel global sunt blocate.

T3+ reuneşte unii dintre cei mai mari şi mai influenţi jucători din ecosistemul cripto pentru a extinde parteneriatele din industrie şi cele public-private menite să combată infracţiunile legate de blockchain.

Prin acest nou program de colaborare, T3 FCU speră să crească colaborarea cu exchange-urile, instituţiile financiare şi alţi actori interesaţi pentru a îmbunătăţi capacităţile de monitorizare, a accelera comunicarea şi a multiplica capacitatea colectivă de a aborda activităţile ilicite în ecosistemele blockchain”.

„Blocarea a peste 250 de milioane de dolari în active ilicite în mai puţin de un an este o dovadă puternică a ceea ce este posibil atunci când industria se uneşte cu un obiectiv comun”, a declarat Paolo Ardoino, CEO al Tether.

„Infractorii nu au unde să se ascundă pe blockchain. Şi am susţinut constant această convingere prin acţiuni, colaborând strâns cu agenţiile de aplicare a legii globale pentru a monitoriza tranzacţiile şi a opri activităţile criminale. Cu lansarea T3+, suntem mândri să contribuim la extinderea acestei colaborări în întregul ecosistem. Doar prin eforturi colective putem construi un mediu mai sigur şi mai de încredere pentru utilizatorii din întreaga lume”, mai spune el.

„Odată cu lansarea T3+, extindem sfera colaborării în industria blockchain pentru a aborda mai bine activităţile ilicite în timp real. Blocarea a peste 250 de milioane de dolari în active criminale în mai puţin de un an demonstrează clar ce este posibil atunci când sectorul public şi cel privat colaborează. Scopul nostru este să facem criptomonedele sigure şi de încredere pentru utilizatorii din întreaga lume”, a declarat Justin Sun, fondatorul Tron.

„Prin colaborarea strânsă cu autorităţile de aplicare a legii din diverse jurisdicţii, validăm capacitatea T3 FCU de a se extinde şi demonstrăm potenţialul pentru noi parteneriate public-private”, a declarat Chris Janczewski, Head of Global Investigations la TRM Labs.

Opinia Cititorului

Acord

Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

CITEŞTE ŞI

Citeşte toate articolele din Comunicate de presă

Actualitate

Citeşte toate articolele din Actualitate

Ziarul BURSA

20 august

Citeşte Ziarul BURSA din 20 august

Cotaţii Internaţionale

vezi aici mai multe cotaţii

Bursa Construcţiilor

www.constructiibursa.ro

Ziarul BURSA

20 august
Ediţia din 20.08.2025

Consultă arhiva ziarului
Casino Online
danescu.ro
arsc.ro
Stiri Locale

Curs valutar BNR

19 Aug. 2025
Euro (EUR)Euro5.0573
Dolar SUA (USD)Dolar SUA4.3312
Franc elveţian (CHF)Franc elveţian5.3735
Liră sterlină (GBP)Liră sterlină5.8527
Gram de aur (XAU)Gram de aur464.9675

convertor valutar

»=
?

mai multe cotaţii valutare

Cotaţii Emitenţi BVB

JURNAL BURSIER

mai multe articole

Cotaţii fonduri mutuale

SECŢIUNEA VIDEO

mai multe articole

Video

ENGLISH SECTION

more articles

Teatrul Național I. L. Caragiale Bucuresti
oaer.ro
targulnationalimobiliar.ro
romaniansecuritysummit.com
romexpo.ro
connecting.careers
BURSA
Comanda carte
Studiul 'Imperiul Roman subjugă Împărăţia lui Dumnezeu'
The study 'The Roman Empire subjugates the Kingdom of God'
BURSA
BURSA
Împărăţia lui Dumnezeu pe Pământ
The Kingdom of God on Earth
Carte - Golden calf - the meaning of interest rate
Carte - The crisis solution terminus a quo
www.agerpres.ro
www.dreptonline.ro
www.hipo.ro

Despre Noi

Adresa redacţiei "BURSA":
str. Popa Tatu nr.71, sector 1, Bucureşti, cod 010804.

Date contactare

Andreea Cristea - 0725.558.165
Elena Maftei - 0735.010.172
Andreea Roşoiu - 0724.381.118

E-mail: marketing@bursa.ro

Contacţi-ne aici
Politica de confidenţialitate

Politica de confidenţialitate explică în ce fel prelucrăm datele cu caracter personal. Citeşte Politica de Confidenţialitate

Despre Cookies

Cookie-ul este un fisier de mici dimensiuni, format din litere şi cifre, care va fi stocat pe computerul, terminalul mobil sau alte echipamente ale unui utilizator de pe care se accesează internetul. Citeşte Despre Cookies

Politica de retur

Politica de retur explică conditiile, procedurile si modalitatile de retur ale produselor achizitionate la distanta. Citeşte Politica de Retur

Newsletter

Am citit şi sunt de acord cu Politica de Confidenţialitate.

Abonaţi-vă gratuit la newsletter şi veţi fi informat care sunt ştirile şi articolele publicate zilnic pe site-ul BURSA.
Vezi Newsletter.

Copyright © 2003-2025 SC Meta Ring SRL. Toate drepturile rezervate.

 

Legea copyright-ului şi tratatele internaţionale protejează acest site. Nimic din acest site ori din site-urile afiliate nu poate fi reprodus sub nici o formă şi în nici un fel fără permisiunea în prealabil scrisă de la Meta Ring SRL. Reproducerea neautorizată a acestui site şi a celor afiliate, ori a oricărei părţi ce le compun va atrage după sine pedepsirea conform legislaţiei în vigoare. Pentru "revista presei" realizată de mijloace de difuzare în masă, articolele pot fi citate fără cost doar în limita a 300 de semne, dar fără a depăşi jumătate din articolul sau ştirea în cauză. În mod obligatoriu, în aceste cazuri, trebuie citată sursa informaţiei.

adb