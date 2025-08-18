Biofarm raportează o creştere de 15% a cifrei de afaceri în primul semestru al anului 2025

Biofarm, (simbol bursier BIO), unul dintre cei mai mari producători de medicamente din România, anunţă, într-un comunicat remsi redacţiei, că a încheiat primul semestru al anului 2025 cu o evoluţie solidă, confirmând ritmul de creştere pe care compania şi l-a propus. Cifra de afaceri a companiei a crescut cu 15% faţă de primul semestru din 2024, EBITDA a înregistrat un avans de 14%, ajungând la 61,7 milioane lei, iar profitul net a fost de 48,8 milioane lei, în creştere cu aproximativ 16%.

„Într-un context economic marcat de volatilitatea cursului valutar, creşterea costurilor pentru materiile prime şi modificări legislative, precum ajustarea cotei de TVA, ne menţinem angajamentul faţă de cercetare şi dezvoltare, pilon esenţial al strategiei noastre de creştere sustenabilă. Continuăm să investim în inovarea portofoliului şi în identificarea de soluţii terapeutice adaptate noilor realităţi ale pieţei şi nevoilor consumatorilor”, a declarat Cătălin Vicol, director general Biofarm.

Sursa citată precizează:

„În primele şase luni din 2025, Biofarm şi-a consolidat poziţia a doua în segmentul Consumer Healthcare (CHC), după numărul de unităţi vândute. Evoluţia vânzărilor a fost susţinută de creşteri importante înregistrate de brandurile dedicate sănătăţii digestive, managementului durerii, tratamentului simptomatic al răcelii şi gripei, precum şi produselor adresate stresului şi anxietăţii.

Compania este lider de piaţă volumic în categoriile de referinţă pentru şase dintre brandurile sale: Bixtonim, Colebil, Triferment, Extravalerianic, Carmol şi Carbocit.

Biofarm are două fabrici de medicamente în Bucureşti şi o unitate de testare şi dezvoltare de produse, iar portofoliul său de peste 100 de produse acoperă cele mai importante arii terapeutice din divizia Consumer Healthcare (digestiv & metabolic, respirator & ORL, cardiovascular & circulator, sistem nervos)”.