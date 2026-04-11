Biroul de presă al Preşedinţiei Republicii Libaneze: negocieri Liban - Israel, sub mediere americană

Administraţia americană a decis ca Departamentul de Stat să acţioneze ca mediator între Liban şi Israel, potrivit unui comunicat transmis de Biroul de presă al Preşedinţiei Republicii Libaneze şi publicat pe platforma X.

Decizia vine în urma iniţiativei lansate de preşedintele libanez, Joseph Aoun, care vizează o soluţie diplomatică bazată pe anunţarea unui armistiţiu şi trecerea la negocieri directe cu Israelul, conform aceleiaşi surse. Aceasta intervine şi în contextul contactelor internaţionale şi arabe recente, pe fondul intensificării atacurilor israeliene asupra Libanului, mai notează aceeaşi sursă.

La instrucţiunile preşedintelui libanez, ambasadorul Libanului la Washington, Nada Hamadeh Maacoud, a purtat, la ora 21:00 (ora Beirutului), prima convorbire telefonică cu partea israeliană, conform postării pe X.

Discuţia s-a desfăşurat între ambasadorul Libanului şi ambasadorul Israelului la Washington, Yechiel Leiter, cu participarea ambasadorului SUA la Beirut, Michel Issa, aflat în prezent la Washington, potrivit postării sursă.

Potrivit sursei citate, în cadrul convorbirii, părţile au convenit organizarea unei prime întâlniri marţi, la sediul Departamentului de Stat al SUA, pentru a discuta anunţarea unui armistiţiu şi stabilirea datei de începere a negocierilor între Liban şi Israel, sub mediere americană.