Ediţiile BURSA• Evenimentele BURSA• Suplimentele BURSA
EnglishEnglish Newsletter RSS Facebook Contact Autentificare
home
editorial
politică
piaţa de capital
bănci-asigurări
macroeconomie
companii
internaţional
cotaţii
secţiuni
arhivă

Bitcoin scade la 107.300 dolari, investitorii aşteaptă datele privind piaţa muncii din SUA

A.B.
Piaţa de Capital / 3 septembrie, 13:11

Bitcoin scade la 107.300 dolari, investitorii aşteaptă datele privind piaţa muncii din SUA

Bitcoin a înregistrat o scădere de 4% săptămâna trecută, ajungând la 107.300 de dolari, potrivit unei analize realizate de Simon Peters, analistul platformei eToro pentru piaţa criptoactivelor. La momentul redactării, criptomoneda se tranzacţiona la aproximativ 111.000 de dolari, însă luna septembrie este, de obicei, una negativă pentru evoluţia acesteia.

Indicele Fear and Greed indică „Frică” şi se află la cel mai redus nivel de după luna iunie, sugerând posibile scăderi suplimentare. Publicarea vineri a cifrelor privind salariile non-agricole şi rata şomajului din SUA ar putea fi decisivă pentru direcţia pieţei: date mai slabe ar putea determina investitorii să cumpere în anticiparea unei reduceri a dobânzilor de către Fed.

Piaţa altcoins a înregistrat un declin de 8% săptămâna trecută. O excepţie notabilă a fost Cronos ($CRO), care a crescut cu 70% după ce Trump Media a anunţat introducerea unui sistem de recompense pe platformele Truth Social şi Truth+, bazat pe acest token, precum şi lansarea iniţiativei Trump Media Group CRO Strategy, cu un capital de 6,4 miliarde de dolari.

În plan instituţional, The Ether Machine, companie de infrastructură cripto care pregăteşte o listare prin fuziune SPAC, a atras un plasament privat de 150.000 ETH (654 milioane dolari), ridicându-şi deţinerile la 495.362 ETH. Firma intenţionează să utilizeze aceste active pentru staking şi servicii DeFi, consolidându-şi poziţia printre cei mai mari deţinători de ethereum la nivel global.

Opinia Cititorului ( 1 )

Acord

Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

  1. 1.  ???
    (mesaj trimis de cristi în data de 03.09.2025, 13:50)

    Ce legatura poate exista intre bitcoin si munca? :-))

    Acord

    Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

CITEŞTE ŞI

Citeşte toate articolele din Piaţa de Capital

Actualitate

Citeşte toate articolele din Actualitate

Ziarul BURSA

03 septembrie

Citeşte Ziarul BURSA din 03 septembrie

Cotaţii Internaţionale

vezi aici mai multe cotaţii

Bursa Construcţiilor

www.constructiibursa.ro

Ziarul BURSA

03 septembrie
Ediţia din 03.09.2025

Consultă arhiva ziarului
Casino Online
danescu.ro
arsc.ro
Stiri Locale

Curs valutar BNR

03 Sep. 2025
Euro (EUR)Euro5.0779
Dolar SUA (USD)Dolar SUA4.3548
Franc elveţian (CHF)Franc elveţian5.4211
Liră sterlină (GBP)Liră sterlină5.8400
Gram de aur (XAU)Gram de aur494.9452

convertor valutar

»=
?

mai multe cotaţii valutare

Cotaţii Emitenţi BVB

JURNAL BURSIER

mai multe articole

Cotaţii fonduri mutuale

SECŢIUNEA VIDEO

mai multe articole

Video

ENGLISH SECTION

more articles

Teatrul Național I. L. Caragiale Bucuresti
oaer.ro
targulnationalimobiliar.ro
roenergy.eu
romexpo.ro
romexpo.ro
romexpo.ro
targuldeturism.ro
BURSA
Comanda carte
Studiul 'Imperiul Roman subjugă Împărăţia lui Dumnezeu'
The study 'The Roman Empire subjugates the Kingdom of God'
BURSA
BURSA
Împărăţia lui Dumnezeu pe Pământ
The Kingdom of God on Earth
Carte - Golden calf - the meaning of interest rate
Carte - The crisis solution terminus a quo
www.agerpres.ro
www.dreptonline.ro
www.hipo.ro

Despre Noi

Adresa redacţiei "BURSA":
str. Popa Tatu nr.71, sector 1, Bucureşti, cod 010804.

Date contactare

Andreea Cristea - 0725.558.165
Elena Maftei - 0735.010.172
Andreea Roşoiu - 0724.381.118

E-mail: marketing@bursa.ro

Contacţi-ne aici
Politica de confidenţialitate

Politica de confidenţialitate explică în ce fel prelucrăm datele cu caracter personal. Citeşte Politica de Confidenţialitate

Despre Cookies

Cookie-ul este un fisier de mici dimensiuni, format din litere şi cifre, care va fi stocat pe computerul, terminalul mobil sau alte echipamente ale unui utilizator de pe care se accesează internetul. Citeşte Despre Cookies

Politica de retur

Politica de retur explică conditiile, procedurile si modalitatile de retur ale produselor achizitionate la distanta. Citeşte Politica de Retur

Newsletter

Am citit şi sunt de acord cu Politica de Confidenţialitate.

Abonaţi-vă gratuit la newsletter şi veţi fi informat care sunt ştirile şi articolele publicate zilnic pe site-ul BURSA.
Vezi Newsletter.

Copyright © 2003-2025 SC Meta Ring SRL. Toate drepturile rezervate.

 

Legea copyright-ului şi tratatele internaţionale protejează acest site. Nimic din acest site ori din site-urile afiliate nu poate fi reprodus sub nici o formă şi în nici un fel fără permisiunea în prealabil scrisă de la Meta Ring SRL. Reproducerea neautorizată a acestui site şi a celor afiliate, ori a oricărei părţi ce le compun va atrage după sine pedepsirea conform legislaţiei în vigoare. Pentru "revista presei" realizată de mijloace de difuzare în masă, articolele pot fi citate fără cost doar în limita a 300 de semne, dar fără a depăşi jumătate din articolul sau ştirea în cauză. În mod obligatoriu, în aceste cazuri, trebuie citată sursa informaţiei.

adb