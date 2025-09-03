Bitcoin scade la 107.300 dolari, investitorii aşteaptă datele privind piaţa muncii din SUA

Bitcoin a înregistrat o scădere de 4% săptămâna trecută, ajungând la 107.300 de dolari, potrivit unei analize realizate de Simon Peters, analistul platformei eToro pentru piaţa criptoactivelor. La momentul redactării, criptomoneda se tranzacţiona la aproximativ 111.000 de dolari, însă luna septembrie este, de obicei, una negativă pentru evoluţia acesteia.

Indicele Fear and Greed indică „Frică” şi se află la cel mai redus nivel de după luna iunie, sugerând posibile scăderi suplimentare. Publicarea vineri a cifrelor privind salariile non-agricole şi rata şomajului din SUA ar putea fi decisivă pentru direcţia pieţei: date mai slabe ar putea determina investitorii să cumpere în anticiparea unei reduceri a dobânzilor de către Fed.

Piaţa altcoins a înregistrat un declin de 8% săptămâna trecută. O excepţie notabilă a fost Cronos ($CRO), care a crescut cu 70% după ce Trump Media a anunţat introducerea unui sistem de recompense pe platformele Truth Social şi Truth+, bazat pe acest token, precum şi lansarea iniţiativei Trump Media Group CRO Strategy, cu un capital de 6,4 miliarde de dolari.

În plan instituţional, The Ether Machine, companie de infrastructură cripto care pregăteşte o listare prin fuziune SPAC, a atras un plasament privat de 150.000 ETH (654 milioane dolari), ridicându-şi deţinerile la 495.362 ETH. Firma intenţionează să utilizeze aceste active pentru staking şi servicii DeFi, consolidându-şi poziţia printre cei mai mari deţinători de ethereum la nivel global.