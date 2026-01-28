Bitget l-a numit pe Oliver Stauber CEO al diviziei EU

Bitget l-a numit pe Oliver Stauber în funcţia de CEO al diviziei Bitget EU, potrivit unui comunicat de presă remis redacţiei. Odată cu această numire, Bitget confirmă planurile de a pune bazele unui sediu central în Viena, Austria, ca parte din pregătirile pentru a opera confirm noilor reguli europene MiCAR, care cuprind standarde mai clare pentru industria crypto, a relatat comunicatul.

Oliver Stauber deţine o experienţă importantă la nivel european, aflată la intersecţia dintre reglementare, juridic şi management, atât în zona activelor digitale, cât şi în cea a serviciilor financiare, a informat comunicatul de presă.

Înainte de a se alătura diviziei europene Bitget, el a ocupat funcţiile de Director General şi CEO al KuCoin EU Holding GmbH din Viena. Anterior, Oliver Stauber a avut roluri de conducere, între care şi Chief Legal Officer la Bitpanda, unde a coordonat aria juridică, conformitatea şi relaţia cu autorităţile de reglementare, precum şi procesele de licenţiere în mai multe ţări, conform sursei citate.

„Numirea lui Oliver susţine angajamentul Bitget pe termen lung faţă de Europa. Experienţa lui în reglementare şi modul său riguros de lucru ne ajută să construim sediul central Bitget EU în Austria, în conformitate cu MiCAR. Rolul său este cel de a conduce o platformă regională scalabilă şi conformă, care pune protecţia utilizatorilor peprimul loc, lucrează transparent cu autorităţile şi susţine o creştere sustenabilă în întreaga Uniune Europeană”, a declarat Gracy Chen, CEO Bitget, în comunicat.

Sediul central european ce urmează a fi operaţional în Austria va sprijini compania printr-o relaţie transparentă cu autorităţile de reglementare, controale interne riguroase şi respectarea cerinţelor locale din ţările în care platforma va oferi servicii, potrivit sursei citate.

„MiCAR ridică standardele privind modul în care sunt administrate serviciile cu active digitale în Europa, de la controale de risc, până la cerinţe de transparenţă şi disciplină operaţională. Sediul nostru din Viena va construi o structură reglementată şi scalabilă, pregătită să contribuie la viitorul finanţelor în Europa şi să ofere utilizatorilor europeni servicii de încredere, prin tranzacţii digitale sigure, eficiente şi inteligente, bazate pe controale de risc solide, operaţiuni transparente şi un angajament clar pentru protecţia utilizatorilor şi respectarea regulilor”, a spus Oliver Stauber, CEO Bitget EU, în sursa amintită.

Astfel, hub-ul Bitget din Austria este gândit ca un centru operaţional pentru conformitate şi guvernanţă, dar şi ca punct principal de coordonare dialogului cu autorităţile de supraveghere în întregul spaţiu economic European, a informat comunicatul.

În Europa, Bitget va prioritiza alinierea la cerinţele de reglementare, baze solide de conformitate şi transparenţă operaţională, a transmis comunicatul de presă. Obiectivul este să construiască o piaţă care susţine participarea pe termen lung şi respectă, în acelaşi timp, standardele stabilite de autorităţile de supraveghere, aflate în evoluţie în regiune, a concluzionat comunicatul de presă.