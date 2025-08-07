Bitget: Stablecoin-urile intră în era maturităţii prin reglementare clară şi adopţie instituţională

Recordul absolut al căutărilor pe Google pentru termenul „stablecoins” în luna iulie şi capitalizarea de piaţă impresionantă de 274 miliarde de dolari reprezintă un boom fără precedent al acestei pieţe, arată Vugar Usi Zade, director operaţional al Bitget, jucător major în schimbul de criptomonede, potrivit unui comunicat emis redacţiei. Capitalizarea de piaţă atinsă de stablecoins reprezintă 7% din întreaga piaţă cripto, potrivit Coingecko.

Factorul principal care alimentează acest val este apariţia unei noi ere de claritate legislativă, odată cu adoptarea istorică, în iulie 2025, a Legii privind Orientarea şi Stabilirea Inovaţiei Naţionale pentru Stablecoin-urile din SUA (GENIUS Act).

Anul acesta a marcat un moment de referinţă pentru stablecoin-uri, pentru că peisajul legislativ s-a transformat radical, făcând trecerea de la scepticism la prevederi clare. Dacă primele stablecoin-uri precum USDT (lansat în 2014) au fost în mare parte ignorate, proiectul ambiţios Libra al Facebook a servit drept un semnal de alarmă global, care a convins autorităţile de reglementare să acţioneze. Drept urmare, până în 2023, existau deja cadre legislative importante precum regulamentul MiCA al UE şi regimuri similare de licenţiere în Marea Britanie, Hong Kong şi Singapore.

Cea mai recentă şi influentă piesă legislativă este Legea GENIUS adoptată în SUA în 2025. Aceasta a fost descrisă drept momentul „autostrăzii federale” pentru industria cripto, deoarece pune la dispoziţie infrastructura reglementară necesară pentru ca stablecoin-urile să poată circula în siguranţă şi la scară largă. Legea stabileşte, aşadar, un cadru solid pentru stablecoin-urile utilizate în plăţi, impunând standarde stricte privind rezervele, transparenţa şi conformitatea cu reglementările AML/KYC.

Actul oferă o claritate juridică mult aşteptată, precizând că stablecoin-urile de plată nu sunt considerate titluri financiare sau mărfuri în conformitate cu legislaţia federală americană, ci sunt încadrate într-un cadru bancar. Acesta este un prim pas în construirea încrederii şi stimularea adoptării pe scară largă a plăţilor bazate pe stablecoin-uri. De asemenea, pune bazele lansării unor noi produse şi pentru implicarea mai mare a instituţiilor, arată directorul operaţional Bitget.

Totuşi, costurile mai ridicate de conformare impuse de lege ar putea dezavantaja emitenţii mai mici, ceea ce ar putea duce la o concentrare a puterii de piaţă doar în mâinile câtorva jucători importanţi.

Potrivit sursei, în completarea eforturilor de reglementare din SUA, a fost adoptată simultan şi Legea Anti-CBDC Surveillance State, care interzice Rezervei Federale emiterea unei monede digitale a băncii centrale (CBDC).

Astfel, SUA au ales să acorde prioritate inovaţiei din piaţa liberă şi libertăţii financiare, permiţând stablecoin-urilor private să se dezvolte. Această decizie creează un drum pentru leadershipul sectorului privat în domeniul plăţilor digitale, însă ar putea, totodată, să limiteze capacitatea Fed de a moderniza sistemele de plată şi de a ţine pasul cu dezvoltarea monedelor digitale emise de băncile centrale, mai arată Usi Zade.

Stablecoin-urile îşi depăşesc rapid rolul iniţial de instrumente pentru tranzacţii cu active cripto şi câştigă tot mai mult teren în plăţile mainstream. Jucători majori precum Stripe şi Visa integrează deja activ stablecoin-uri în serviciile lor, permiţând comercianţilor să accepte plăţi în stablecoin-uri şi facilitând plăţile către parteneri.

Şi mai relevant pentru importanţa tot mai mare a acestor active este implicarea tot mai mare a instituţiilor financiare tradiţionale. Tokenul de depozit JPMD lansat de JPMorgan spart gheaţa, iar acum mari bănci precum Citigroup şi Bank of America explorează propriile iniţiative în domeniu. Citigroup ia în considerare emiterea propriului stablecoin şi a unor depozite tokenizate, în timp ce Bank of America se află în discuţii preliminare pentru un proiect comun în acest sens.

Conform comunicatului, în completarea acestui avânt global, pieţe precum Germania au lansat recent propriile stablecoin-uri. Un exemplu relevant este EURAU, un stablecoin denominat în euro, susţinut de divizia de administrare a activelor a Deutsche Bank, Galaxy şi Flow Traders. Acest stablecoin, complet aliniat cu regulamentul MiCA al Uniunii Europene, stabileşte un precedent pentru active digitale de nivel instituţional şi este de aşteptat să încurajeze adoptarea lor în aplicaţii financiare precum plăţile internaţionale, adaugă reprezentantul Bitget.

Mesajul transmis de piaţă este mai mult decât evident: stablecoin-urile şi-au demonstrat valoarea. Sprijinite de un cadru de reglementare tot mai favorabil şi de o utilitate incontestabilă, ele devin puntea esenţială între stabilitatea finanţelor tradiţionale şi inovaţia lumii cripto. Pe măsură ce reglementările continuă să se maturizeze şi adoptarea instituţională se accelerează, anul 2025 se conturează ca un an de referinţă.