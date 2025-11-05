Black Friday 2025: Doar 35% dintre români mai cred că reducerile de Black Friday sunt reale

Pe lângă reducerile mai mult sau mai puţin spectaculoase, Black Friday a devenit un test de adaptare la o piaţă dominată de algoritmi. În 2025, inteligenţa artificială influenţează fiecare etapă: cum sunt stabilite preţurile, cum se construiesc campaniile şi cum decid oamenii ce merită cumpărat.

Ceea ce altădată era o competiţie între reclame devine astăzi o competiţie între sisteme automate de decizie.

AI-ul face cumpărăturile mai conştiente

Conform studiilor GPeC şi iSense Solutions, peste 80% dintre românii care cumpără online compară preţurile înainte de achiziţie. Dacă acum câţiva ani acest proces era manual, astăzi o mare parte este automatizată, prin extensii şi asistenţi bazaţi pe AI: Honey, Keepa, ChatGPT, Copilot şi altele.

"Aceste instrumente analizează istoricul de preţuri, verifică variaţiile de discount şi pot semnala diferenţele artificiale de preţ. Rezultatul este un cumpărător mai informat şi mai greu de influenţat emoţional. În mod normal, ar trebui să scadă comportamentul impulsiv şi să crească procesul de analiză de preţ. AI-ul funcţionează, practic, ca un filtru cognitiv care protejează utilizatorul de manipulări comerciale şi aduce o doză de raţionalitate într-un context care este construit pe urgenţă şi emoţie,” declară Anca Dobrescu, Managing Partner Agentia de marketing online Peprimapagina.ro

Retailerii mari adoptă în tăcere stabilirea dinamică a preţurilor

Tot mai mulţi retaileri mari din România folosesc deja forme de dynamic pricing, adică sisteme care ajustează automat preţurile în funcţie de cerere, stoc sau comportamentul utilizatorilor. Acest tip de algoritm generează preţuri dinamice şi personalizate. Două persoane pot vedea preţuri diferite pentru acelaşi produs, în acelaşi moment. Pentru branduri, efectul este creşterea profitabilităţii, dar pentru clienţi, accentul cade pe transparenţă.

Reducerile false sunt tot mai uşor de detectat

Doar 35% dintre români mai cred că reducerile de Black Friday sunt reale (iSense, 2024). AI-ul are însă potenţialul să schimbe această percepţie. Prin verificarea automată a istoricului de preţuri, cumpărătorii pot vedea dacă o reducere este autentică sau doar o strategie de marketing. Platformele care exagerează devin uşor de identificat, iar magazinele cu politici de preţ transparente sunt recompensate cu vizibilitate mai mare şi încredere crescută.

Pe termen lung, acest efect este benefic:piaţa se curăţă de tactici artificiale, iar competiţia se mută pe valoarea reală oferită consumatorului.

"Decizia finală rămâne umană, dar procesul este deja algoritmic. Ce urmează? Conform raportului McKinsey - Future of Commerce 2024, între 40% şi 50% dintre achiziţiile online vor fi iniţiate sau validate de un AI personal până în 2030. Cumpărăturile se vor transforma în procese de recomandare asistată, iar avantajul competitiv se va muta dinspre agresivitatea promoţiilor spre consistenţa datelor şi transparenţa algoritmică,” declară Anca Dobrescu

Pentru companiile care investesc deja în acurateţe, etică şi claritate, este o evoluţie naturală. Pentru cele care se bazează pe urgenţă şi emoţie, 2025 ar putea fi ultimul an în care aceste tactici mai funcţionează.