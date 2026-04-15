Bloomberg: Preşedinta BCE avertizează că economia zonei euro se află între scenariul de bază şi cel nefavorabil

Preşedinta Băncii Centrale Europeane, Christine Lagarde, a avertizat că economia zonei euro se află într-un echilibru fragil, situându-se între scenariul de bază şi cel nefavorabil, potrivit declaraţiilor acordate pentru Bloomberg.

Conform aceleiaşi surse, Christine Lagarde a precizat, în marja reuniunilor de primăvară ale FMI de la Washington, că evoluţiile recente, inclusiv contextul geopolitic din Orientul Mijlociu, au îndepărtat economia europeană de scenariul de bază al instituţiei, însă nu într-o măsură care să justifice, în prezent, o schimbare de direcţie în politica monetară.

Preşedinta BCE a subliniat că evaluarea riscurilor depinde în mod esenţial de evoluţia preţurilor la energie, inclusiv a petrolului, combustibililor şi contractelor futures, precum şi de dinamica pieţei gazelor, elemente care influenţează poziţionarea economiei între cele două scenarii, potrivit Bloomberg.

Întrebată dacă instituţia are în vedere o înăsprire a politicii monetare, Christine Lagarde a indicat că nu există, în acest moment, o astfel de orientare, subliniind că deciziile BCE sunt ghidate de obiectivul stabilităţii preţurilor, susţinut de stabilitatea financiară, conform declaraţiilor acordate pentru Bloomberg.

Mesajul transmis reflectă o abordare prudentă din partea băncii centrale, într-un context marcat de presiuni divergente: pe de o parte, riscurile geopolitice şi potenţialele efecte asupra inflaţiei, iar pe de altă parte, semnele de încetinire economică în unele state din zona euro, potrivit Bloomberg.

În acest cadru, pieţele urmăresc atent orice indiciu privind evoluţia dobânzilor, după ciclul recent de înăsprire monetară, iar declaraţiile lui Christine Lagarde sugerează că deciziile viitoare vor rămâne dependente de datele economice şi de evoluţiile externe, conform aceleiaşi surse.