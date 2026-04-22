Bloomberg: Rusia prelungeşte plafonarea exporturilor de îngrăşăminte până în decembrie

P.C.
Internaţional / 22 aprilie, 17:13

Rusia decide să prelungească până în decembrie sistemul de cote pentru exporturile de îngrăşăminte, într-un moment în care deficitul global se adânceşte pe fondul războiului din Iran şi al perturbării navigaţiei prin Strâmtoarea Ormuz, relatează Bloomberg.

Guvernul de la Moscova a anunţat, potrivit Bloomberg, că producătorii ruşi vor putea exporta cel mult 20 de milioane de tone de îngrăşăminte în perioada 1 iunie - 30 noiembrie.

Închiderea Strâmtorii Ormuz a întrerupt aproximativ o treime din comerţul maritim cu îngrăşăminte, iar Bloomberg notează că această situaţie alimentează temerile privind o criză alimentară.

Ţările din întreaga lume încearcă să găsească surse alternative de aprovizionare pentru fermieri, însă principalii producători, inclusiv China şi Rusia, au limitat exporturile, ceea ce obligă cumpărătorii să plătească preţuri mai mari pentru cantităţi mai mici, relatează Bloomberg.

Rusia este al doilea cel mai mare producător mondial de îngrăşăminte şi asigură aproximativ 20% din comerţul global, potrivit Bloomberg. Moscova a prioritizat deja aprovizionarea pieţei interne, iar actuala cotă de export, de 18,7 milioane de tone, rămâne valabilă până la sfârşitul lunii mai. Fermierii ruşi beneficiază, de asemenea, de preţuri reduse la îngrăşăminte.

Noile plafoane includ 8,7 milioane de tone de îngrăşăminte cu azot, peste 4,2 milioane de tone de azotat de amoniu şi aproximativ 7 milioane de tone de îngrăşăminte complexe, potrivit guvernului rus, citat de Bloomberg.

Cotele nu se vor aplica livrărilor de îngrăşăminte către regiunile separatiste Abhazia şi Osetia de Sud, susţinute de Rusia, şi nici transporturilor şi livrărilor internaţionale efectuate în cadrul ajutorului umanitar extern, notează Bloomberg.

Preţurile îngrăşămintelor cu azot s-au dublat de la începutul războiului din Iran, în februarie, iar Bloomberg avertizează că menţinerea închiderii Strâmtorii Ormuz pentru o perioadă mai lungă ar putea împinge aceste preţuri şi mai sus.

O astfel de evoluţie i-ar putea forţa pe fermieri să reducă volumele de îngrăşăminte folosite, mai arată Bloomberg.

Opinia Cititorului ( 1 )

  1. fără titlu
    (mesaj trimis de anonim în data de 22.04.2026, 17:52)

    Or să mănânce îngrășăminte, la ce deficit au avut anul trecut și faptul ca l-au depășit în primul trimestru din 2026, cu 30%.

CITEŞTE ŞI

Citeşte toate articolele din Internaţional

Actualitate

Citeşte toate articolele din Actualitate

Ziarul BURSA

22 aprilie

Citeşte Ziarul BURSA din 22 aprilie

Cotaţii Internaţionale

vezi aici mai multe cotaţii

Bursa Construcţiilor

www.constructiibursa.ro

Teoria dobâzii

Ziarul BURSA

22 aprilie
Ediţia din 22.04.2026

Consultă arhiva ziarului
rominsolv.ro
eximbank.ro
danescu.ro
ziarlanegru.ro
arsc.ro
Stiri Locale

Curs valutar BNR

22 Apr. 2026
Euro (EUR)Euro5.0951
Dolar SUA (USD)Dolar SUA4.3357
Franc elveţian (CHF)Franc elveţian5.5508
Liră sterlină (GBP)Liră sterlină5.8639
Gram de aur (XAU)Gram de aur663.0310

