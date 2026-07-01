Blue Origin schimbă designul rampei de lansare după explozia rachetei New Glenn

Compania spaţială Blue Origin, fondată de Jeff Bezos, a anunţat că nu va reconstrui rampa de lansare distrusă în explozia rachetei New Glenn din luna mai, ci va trece la un nou design, în încercarea de a relua lansările până la sfârşitul anului 2026, informează news.ro.

Directorul general al companiei, Dave Limp, a declarat că Blue Origin va utiliza acelaşi amplasament din Florida, însă cu o configuraţie complet diferită a rampei de lansare. Noul sistem, descris drept un model ”hibrid orizontal-vertical”, era deja în dezvoltare pentru viitoarea versiune mai mare şi mai puternică a rachetei New Glenn, denumită 9x4.

Potrivit lui Limp, această schimbare nu doar că va permite revenirea mai rapidă în activitate, ci va creşte şi frecvenţa lansărilor pe termen lung. El a subliniat că obiectivul companiei rămâne reluarea zborurilor până la sfârşitul anului 2026, în condiţii de siguranţă şi fiabilitate.

Explozia a avut loc în luna mai, în timpul unui test static al motoarelor (”hot-fire test”), când racheta New Glenn a fost cuprinsă de o minge de foc pe rampa de lansare. Incidentul a provocat distrugeri importante ale infrastructurii, însă nu au fost raportate victime.

Ancheta privind cauzele accidentului este încă în desfăşurare. Primele rezultate indică faptul că problema ar fi pornit din secţiunea inferioară a primei trepte a rachetei. În urma exploziei au fost distruse turnul de protecţie împotriva trăsnetelor, structura care poziţionează racheta pentru lansare şi mai multe componente hidraulice ale rampei.

Accidentul a venit într-un moment dificil pentru Blue Origin. Racheta New Glenn este un element esenţial al strategiei companiei de a concura cu SpaceX pe piaţa lansărilor orbitale şi are deja contracte importante cu NASA, Amazon şi AST SpaceMobile.

NASA intenţionează să folosească New Glenn pentru lansarea versiunii fără echipaj a modulului lunar Blue Moon, parte a programului Artemis, care urmăreşte readucerea astronauţilor pe Lună. În acelaşi timp, Amazon se bazează pe această rachetă pentru lansarea sateliţilor constelaţiei Project Kuiper, destinată serviciilor de internet prin satelit.

Cererea pentru lansări spaţiale este în continuă creştere, în special pentru sateliţii aflaţi pe orbită joasă, însă industria se confruntă cu un deficit de capacitate de lansare. Blue Origin speră ca New Glenn să devină principala alternativă la rachetele reutilizabile ale SpaceX, capabile să transporte încărcături foarte mari.

Compania afirmă că lucrările de reconstrucţie a infrastructurii au început deja şi că noua configuraţie a rampei va permite nu doar reluarea programului de testare, ci şi accelerarea ritmului de lansări în anii următori.