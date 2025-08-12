BNB atinge noi maxime istorice în iulie, pe fondul creşterii pieţei cripto şi al reglementărilor în SUA

Capitalizarea pieţei criptomonedelor a crescut cu 13,3% în iulie, în timp ce Bitcoin şi Ethereum au atras cerere instituţională tot mai mare, iar tokenul BNB a înregistrat un nou maxim istoric de 860 de dolari pe unitate, potrivit raportului lunar Binance. În prezent, BNB este cotat la 800 de dolari, în creştere cu peste 14% în 2025, şi ocupă locul al treilea între cele mai mari altcoin-uri după capitalizarea de piaţă, fiind depăşit doar de ETH şi XRP.

Dominanţa Bitcoin pe piaţă a scăzut cu 5,2% la 60,6%, în timp ce altcoin-urile au urcat la o pondere de 39,2%, pe fondul unui sentiment de tip „risk-on” şi al aşteptărilor privind reducerea dobânzilor de către Fed. Deţinerile corporative de Ethereum au crescut cu aproape 128% în iulie, ajungând la 2,7 milioane de monede, după ce 24 de companii au adăugat ETH în bilanţurile lor.

În SUA, luna iulie a adus adoptarea legii GENIUS Act, primul cadru federal pentru stablecoin-urile complet rezervate, conforme AML, susţinute 1:1 de numerar sau obligaţiuni pe termen scurt, măsură semnată de preşedintele Donald Trump şi salutată de giganţi precum Visa, JP Morgan şi Citi.

BNB rămâne singurul activ major din top 100 (în afară de Bitcoin) care a atins un nou maxim în 2025. Creşterea sa este susţinută de rolul central în ecosistemul Binance - de la reduceri la taxele de tranzacţionare şi plăţi prin Binance Pay, până la funcţia de token nativ pentru BNB Chain, unde alimentează tranzacţii şi aplicaţii DeFi, şi de politica de reducere sistematică a ofertei prin mecanismul Auto-Burn.