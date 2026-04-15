Ediţiile BURSA• Evenimentele BURSA• Suplimentele BURSA
EnglishEnglish Newsletter RSS Facebook Contact Autentificare
home
editorial
politică
piaţa de capital
bănci-asigurări
macroeconomie
companii
internaţional
cotaţii
secţiuni
arhivă

BNR: Datoria externă totală a României a crescut cu 1,5 miliarde euro, în perioada ianuarie-februarie

S.B.
Macroeconomie / 15 aprilie, 14:01

Datoria externă totală a crescut, în perioada ianuarie-februarie 2026, cu 1,5 miliarde euro, până la 229,963 miliarde euro, arată datele Băncii Naţionale a României, informează news.ro.

”În perioada ianuarie-februarie 2026, datoria externă totală a crescut cu 1,5 miliarde euro, până la 229,963 miliarde euro. În structură: datoria externă pe termen lung a însumat 182,519 miliarde euro la 28 februarie 2026 (79,4% din totalul datoriei externe), în creştere cu 1,2% faţă de 31 decembrie 2025; datoria externă pe termen scurt a înregistrat la 28 februarie 2026 nivelul de 47,444 miliarde euro (20,6% din totalul datoriei externe), în scădere cu 1,5% faţă de 31 decembrie 2025”, arată datele BNR.

În perioada ianuarie-februarie 2026 contul curent al balanţei de plăţi a înregistrat un deficit de 3,191 miliarde euro, comparativ cu 3,638 miliarde euro în perioada ianuarie-februarie 2025. În structura acestuia, balanţa bunurilor a consemnat un deficit mai mic cu 932 milioane euro, balanţa serviciilor a înregistrat un excedent mai mic cu 225 milioane euro, iar balanţa veniturilor primare şi cea a veniturilor secundare au consemnat deficite mai mari cu 251 milioane euro, respectiv cu 9 milioane euro.

Investiţiile directe ale nerezidenţilor în România au însumat 1,128 miliarde euro (comparativ cu 854 milioane euro în perioada ianuarie - februarie 2025), din care participaţiile la capital (inclusiv profitul reinvestit estimat) au însumat valoarea netă de 1,180 miliarde euro, iar creditele intragrup au înregistrat valoarea netă negativă de 52 milioane euro.

Rata serviciului datoriei externe pe termen lung a fost 12,9% în perioada ianuarie-februarie 2026, comparativ cu 18,4% în anul 2025. Gradul de acoperire a importurilor de bunuri şi servicii la 28 februarie 2026 a fost de 6,7 luni, comparativ cu şase luni la 31 decembrie 2025.

Gradul de acoperire a datoriei externe pe termen scurt, calculată la valoarea reziduală, cu rezervele valutare la BNR la 28 februarie 2026 a fost de 107,3%, comparativ cu 104,4% la 31 decembrie 2025.

Opinia Cititorului

Acord

Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

Ziarul BURSA

15 aprilie

Citeşte Ziarul BURSA din 15 aprilie

Cotaţii Internaţionale

vezi aici mai multe cotaţii

Bursa Construcţiilor

www.constructiibursa.ro

Ziarul BURSA

15 aprilie
Ediţia din 15.04.2026

Consultă arhiva ziarului
rominsolv.ro
danescu.ro
ziarlanegru.ro
arsc.ro
Stiri Locale

Curs valutar BNR

15 Apr. 2026
Euro (EUR)Euro5.0914
Dolar SUA (USD)Dolar SUA4.3224
Franc elveţian (CHF)Franc elveţian5.5284
Liră sterlină (GBP)Liră sterlină5.8576
Gram de aur (XAU)Gram de aur666.3095

convertor valutar

»=
?

mai multe cotaţii valutare

Cotaţii Emitenţi BVB
boromir.ro

JURNAL BURSIER

mai multe articole

Cotaţii fonduri mutuale
antreprenorinvremuritulburi.ro

SECŢIUNEA VIDEO

mai multe articole

Video

ENGLISH SECTION

more articles

Turul Dobrogei Ciclism
uniprest.ro
targulnationalimobiliar.ro
solarenergy-expo.ro
thediplomat.ro
Dosar BURSA - Crizele Apocalipsei
BURSA
Comanda carte
Studiul 'Imperiul Roman subjugă Împărăţia lui Dumnezeu'
The study 'The Roman Empire subjugates the Kingdom of God'
BURSA
BURSA
Împărăţia lui Dumnezeu pe Pământ
The Kingdom of God on Earth
Carte - Golden calf - the meaning of interest rate
Carte - The crisis solution terminus a quo
www.agerpres.ro
www.dreptonline.ro
www.hipo.ro

Despre Noi

Adresa redacţiei "BURSA":
str. Popa Tatu nr.71, sector 1, Bucureşti, cod 010804.

Date contactare

Andreea Cristea - 0725.558.165
Elena Maftei - 0735.010.172
Andreea Roşoiu - 0724.381.118

E-mail: marketing@bursa.ro

Contacţi-ne aici
Politica de confidenţialitate

Politica de confidenţialitate explică în ce fel prelucrăm datele cu caracter personal. Citeşte Politica de Confidenţialitate

Despre Cookies

Cookie-ul este un fisier de mici dimensiuni, format din litere şi cifre, care va fi stocat pe computerul, terminalul mobil sau alte echipamente ale unui utilizator de pe care se accesează internetul. Citeşte Despre Cookies

Politica de retur

Politica de retur explică conditiile, procedurile si modalitatile de retur ale produselor achizitionate la distanta. Citeşte Politica de Retur

Newsletter

Am citit şi sunt de acord cu Politica de Confidenţialitate.

Abonaţi-vă gratuit la newsletter şi veţi fi informat care sunt ştirile şi articolele publicate zilnic pe site-ul BURSA.
Vezi Newsletter.

Copyright © 2003-2026 SC Meta Ring SRL. Toate drepturile rezervate.

 

Legea copyright-ului şi tratatele internaţionale protejează acest site. Nimic din acest site ori din site-urile afiliate nu poate fi reprodus sub nici o formă şi în nici un fel fără permisiunea în prealabil scrisă de la Meta Ring SRL. Reproducerea neautorizată a acestui site şi a celor afiliate, ori a oricărei părţi ce le compun va atrage după sine pedepsirea conform legislaţiei în vigoare. Pentru "revista presei" realizată de mijloace de difuzare în masă, articolele pot fi citate fără cost doar în limita a 300 de semne, dar fără a depăşi jumătate din articolul sau ştirea în cauză. În mod obligatoriu, în aceste cazuri, trebuie citată sursa informaţiei.

adb