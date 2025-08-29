Boardul fostei SIF Oltenia desfiinţează sediul din Craiova

English Version

Consiliul de Administraţie al Infinity Capital Investments desfiinţează sediul secundar din Craiova, potrivit unui raport al fostei SIF Oltenia publicat, ieri, pe site-ul Bursei de Valori Bucureşti (BVB).

În luna aprilie a acestui an, acţionarii Infinity aprobaseră mutarea sediului social al emitentului din Craiova în Bucureşti. Desfiinţarea sediului din capitala Olteniei marchează, cel mai probabil, ultima etapă a procesului de transfer al activităţii din Craiova - oraşul în care s-a consacrat fosta societate de investiţii financiare - către Bucureşti. Acest demers a început în perioada 2020-2021, după preluarea ostilă a conducerii emitentului de către un grup coordonat de actualele Lion Capital şi Longshield Investment Group. Fostele SIF-uri finanţau alte fonduri de investiţii, care la rândul lor au cumpărat acţiuni ale societăţii din Craiova, depăşind astfel pragul de 5% aflat atunci în vigoare. Fosta conducere a SIF Oltenia, în frunte cu preşedintele Tudor Ciurezu, a solicitat Autorităţii de Supraveghere Financiară (ASF) să declare concertate cele două SIF-uri şi fondurile pe care le finanţează, însă supraveghetorul pieţei a susţinut într-una că nu există concertare deoarece administratorii fondurilor sunt independenţi de cei care-i finanţează. În realitate grupul a acţionat concertat.

Recent, FIA Active Plus, un fond de investiţii administrat de Swiss Capital Asset Management şi ale cărui unităţi sunt deţinute aproape în totalitate chiar de Lion Capital şi Longshield Investment Group, a vândut masiv acţiuni Infinity Capital Investment, într-o ofertă derulată luna aceasta. Fondul a raportat scăderea deţinerii în Infinity sub pragul de 5% în data de 21 august, respectiv la 1,49%, cu 9,5% sub deţinerea de la finele lunii iunie, de circa 11%. FIA Active Plus este unul dintre fondurile interpuse prin care actualele Lion Capital şi Longshield Investment au preluat ostil conducerea fostei SIF Oltenia.

Infinity Capital Investments a raportat o Valoare a Activului Net de 3,84 milioane lei pentru luna iulie, echivalentul unui discount de tranzacţionare de 67% faţă de capitalizarea bursieră de aproape 1,28 miliarde lei.