Bogdan Maioreanu, eToro: Netflix intră în competiţie cu YouTube

Într-un sector al serviciilor de video streaming extrem de aglomerat, Netflix ne-a oferit o imagine de ansamblu asupra rezultatelor sale financiare şi a planurilor sale de consolidare a poziţiei pe piaţă, în timp ce intră în competiţie cu YouTube prin lansarea unei noi oferte de podcasturi video. Deşi cifrele din trimestrul trecut au depăşit aşteptările, previziunile pentru restul anului au fost dezamăgitoare pentru piaţă. În cursa pentru timpul nostru liber, toate platformele de streaming, inclusiv reţelele sociale, încearcă să se diferenţieze, să se extindă pe teritoriul rivalilor şi să genereze venituri. Dar acest lucru este complicat, iar publicul nu răspunde întotdeauna aşa cum şi-ar dori corporaţiile.

Dimensiunea pieţei globale de streaming video a fost evaluată la 811,37 miliarde de dolari în 2025 şi se preconizează că va creşte de la aproximativ 970 miliarde de dolari în 2026 şi la aproape 3.395 miliarde de dolari până în 2034. În acest context, Netflix a înregistrat un prim trimestru care, doar din punct de vedere al cifrelor, a părut solid. Veniturile au crescut cu 16% faţă de anul precedent, ajungând la 12,25 miliarde de dolari, iar fluxul de numerar disponibil aproape s-a dublat, ajungând la 5,1 miliarde de dolari. Fiecare regiune geografică a înregistrat o creştere a veniturilor de două cifre, America Latină şi Asia-Pacific depăşind ambele pragul de 19%, în timp ce Europa a înregistrat o creştere anuală de 17%, ceea ce ne reaminteşte că Netflix continuă să se bazeze în mare măsură pe operaţiunile sale internaţionale.

Co-CEO-ul companiei, Theodore Sarandos, a descris trei priorităţi legate de creştere, afirmând că Netflix se concentrează pe oferirea unei valori de divertisment mai mari pentru abonaţi prin continuarea consolidării ofertei sale de bază. Dar Netflix se extinde şi dincolo de serialele şi filmele cu care s-a consacrat, diversificându-se în domeniul podcasturilor, al evenimentelor sportive regionale transmise în direct şi prin extinderea ofertei de jocuri, inclusiv prin lansarea unei noi aplicaţii de gaming pentru copii. Netflix urmăreşte, de asemenea, să utilizeze tehnologia pentru a-şi îmbunătăţi serviciile, de la modul în care sunt furnizate până la modalităţile de a găsi conţinut interesant de vizionat. De asemenea, compania urmăreşte să îmbunătăţească monetizarea printr-o combinaţie de distribuţie pe scară largă, în mare parte organică, prin utilizarea unor preţuri şi planuri tarifare din ce în ce mai sofisticate, precum şi prin dezvoltarea zonei de publicitate.

Oferirea unei valori mai mari pentru consumatori nu este o sarcină simplă. În timp ce multe platforme încearcă să se diferenţieze prin „creaţii originale exclusive”, această abordare nu este suficientă atunci când conţinutul original a devenit o cerinţă minimă pentru a concura pe întreaga piaţă de streaming. Un studiu a constatat că spectatorii sunt acum confuzi în privinţa locului în care pot găsi anumite emisiuni. De asemenea, consumatorii se străduiesc să identifice diferenţe semnificative în ceea ce priveşte valoarea, uşurinţa de utilizare sau ofertele distincte de conţinut ale diferitelor platforme de streaming. În acest context, mulţi spectatori consideră YouTube în primul rând o platformă socială/pentru creatori, în timp ce un număr similar de persoane consideră YouTube mai degrabă o „reţea TV/serviciu de streaming”. Acest lucru ar putea începe să devină o ameninţare pentru Netflix, YouTube fiind un jucător dominant pe piaţa generală a „conţinutului video digital”, cu venituri care au depăşit 60 de miliarde de dolari în 2025, comparativ cu cele 45 de miliarde de dolari ale Netflix, în timp ce anul trecut a avut peste 125 de milioane de abonaţi la serviciile sale premium YouTube. Prin comparaţie, Netflix avea 325 de milioane de abonaţi la sfârşitul anului 2025. De aceea, faptul că îşi îndreaptă atenţia către podcasturi ar putea însemna că Netflix începe să pătrundă pe teritoriul ocupat în mod tradiţional de YouTube.

Acest lucru ar putea fi în concordanţă şi cu ceea ce îşi doreşte publicul, întrucât cercetări recente arată cultura creatorilor de conţinut ca jucând un rol din ce în ce mai central în obiceiurile de streaming. Astfel, 63% dintre consumatorii chestionaţi spun că vizionarea conţinutului creatorilor nu se deosebeşte de vizionarea unui serial TV. De asemenea, 37% doresc ca platformele să ofere conţinutul existent al creatorilor pe serviciile de streaming, iar 36% doresc ca aceşti creatorii să fie distribuiţi în programe originale. Însă e de notat şi că 78% îşi doresc să poată viziona conţinut nou creat de creatori fără a plăti o taxă suplimentară.

Pentru 2026, Netflix şi-a menţinut previziunile privind o creştere a veniturilor cu 12% până la 14%, şi un flux de numerar disponibil de aproximativ 12,5 miliarde de dolari, o creştere faţă de proiecţia anterioară, susţinut de încasarea unei penalităţi substanţiale de 2,8 miliarde de dolari în urma eşecului achiziţiei Warner Bros. Netflix a estimat că profitul pe acţiune pentru al doilea trimestru se va situa la aproximativ 78 de cenţi, sub consensul estimat de 84 de cenţi, cu o marjă operaţională de 32,6%, în scădere faţă de cea de 34.1% cu un an în urmă. Piaţa nu a fost deloc impresionată de previziunile sale, ceea ce a dus la scăderea acţiunilor după închiderea bursei. Cu toate acestea, de la începutul acestui an, acţiunile Netflix au crescut cu 14%.

Pe măsură ce compania evoluează, se modifică şi managementul acesteia. O mutare simbolică este faptul că Reed Hastings, cofondatorul Netflix, va părăsi consiliul de administraţie după 29 de ani. Deşi controlul operaţional fusese deja transferat, plecarea sa marchează sfârşitul unei ere, închizând un capitol pentru afacerea pe care Hastings a transformat-o dintr-o companie de trimitere a DVD-urilor prin poştă într-un gigant al streamingului.

Interesul investitorilor pentru gigantul de streaming este ridicat, Netflix fiind a 13-a cea mai deţinută acţiune de către investitorii globali şi a 16-a de către investitorii români pe platforma de tranzacţionare şi investiţii eToro la sfârşitul primului trimestru. Previziunile slabe privind marja de profit din al doilea trimestru, determinate mai degrabă de momentul amortizării costurilor de conţinut decât de o scădere a cererii, nu par a indica un declin structural. Oferta eşuată pentru Warner Bros este acum de domeniul trecutului, iar Netflix a ieşit din această situaţie fără a prelua datoria care apăsa asupra preţului acţiunilor sale pe parcursul acestui proces. Veniturile din publicitate rămân pe cale să atingă 3 miliarde de dolari în 2026, iar portofoliul de conţinut evoluează, demonstrând că Netflix nu este pregătit să renunţe la poziţia sa dominantă în domeniul serviciilor de streaming video on demand.