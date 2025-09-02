Ediţiile BURSA• Evenimentele BURSA• Suplimentele BURSA
Bolojan: ”Acest pachet trebuie urmat în paralel de reduceri în administraţia centrală”

S.B.
Politică / 2 septembrie, 12:22

Bolojan: ”Acest pachet trebuie urmat în paralel de reduceri în administraţia centrală”

Premierul Ilie Bolojan anunţă că Guvernul a realizat o simulare privind reduceri de personal într-o mare instituţie publică, Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor (ANPC), rezultatele indicând că aceasta poate funcţiona cel puţin la fel de bine dacă numărul angajaţilor este redus cu 20%, potrivit news.ro.

Bolojan susţine că astfel de măsuri trebuie luate în multe dintre structurile administraţiei publice centrale.

Ilie Bolojan a afirmat, marţi, într-o conferinţă de presă, că reducerile de personal preconizate în administraţia publică locală trebuie urmate de tăieri de posturi ocupate în administraţia publică centrală.

”Acest pachet trebuie urmat în paralel de reduceri în administraţia centrală pentru că, din nou, aici sunt alte structuri, alte blocuri de salarizare importante şi am făcut o analiză pe o primă autoritate, cea pentru Protecţia Consumatorilor şi am constatat că fără niciun fel de probleme, cu o reducere de 20% a posturilor, lucrurile pot funcţiona cel puţin la fel de bine, ba cu performanţe suplimentare şi cu cheltuieli de personal mult diminuate şi asta trebuie făcută o analiză la nivelul fiecărei autorităţi centrale”, a explicat Ilie Bolojan.

El a adăugat că ”nu este un lucru uşor reducerea de personal şi în general reducerea de cheltuieli, pentru că astea sunt cotate ca nişte veşti proaste, uneori parcă le dai singur”.

”Atunci când se dau veşti de genul acesta şi mai ales când trebuie să le faci, nu sunt foarte mulţi oameni dispuşi să şi le asume, dar trebuie să le facem şi asta pentru că altfel structura noastră de cheltuieli rămâne dezechilibrată şi riscăm să nu reuşim să recuperăm aceste componente de deficit şi să ducem România pe o traiectorie normală pe care ştiu că o putem duce, dar trebuie să respectăm aceste lucruri”, a adăugat premierul.

Opinia Cititorului ( 1 )

Acord

Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

  1. 1.  fără titlu
    (mesaj trimis de anonim în data de 02.09.2025, 12:57)

    Bolo dai tare nu te lasa la PSD isti…

    Acord

    Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

