Bolojan, despre creşterea TVA: Singurul lucru discutat la instalarea Guvernului a fost legat de zona HORECA

Premierul Ilie Bolojan a declarat, astăzi, despre zvonurile privind o nouă creştere a TVA, că singurul lucru discutat la instalarea Guvernului a fost legat de zona HORECA, care a rămas la 11% şi au convenit că se face o analiză în toamna acestui an, iar dacă lucrurile nu s-au dus către o conformare voluntară, e posibilă o creştere de TVA, potrivit news.ro, de la care menţionăm următoarele.

”Nu s-a pus această problemă. Am mai fost întrebat şi astăzi despre discuţiile legate de creşterea de TVA. Singurul lucru care s-a discutat încă de la instalarea acestui guvern, atunci când s-a făcut majorarea de două puncte procentuale, de la 19% la 21%, a fost situaţia TVA-ului pentru restaurante, pentru hoteluri, deci a zonei Horeca, care a rămas la 11%, dacă rămâne la acest procent sau ar putea să crească. Şi am convenit că se va face o analiză în toamna acestui an, în luna octombrie, vizavi de cum au evoluat încasările la TVA. Dacă încasările la TVA în acest sector se vede că au evoluat într-o manieră bună, se ar putea menţine TVA-ul”, a spus premierul Ilie Bolojan la Digi24.

Şeful Executivului a precizat că, ”dacă lucrurile nu s-au dus către o conformare voluntară, e posibil să fie o creştere de TVA, dar doar în sectorul HORECA”.

”Eu caut să fiu cât se poate de corect cu România. Am grijă de ce vorbesc şi încerc să fiu cât se poate de realist şi de responsabil. Ce trebuie înţeles, ca să putem trece peste această perioadă dificilă, ca să putem crea condiţii pentru creştere economică, pentru dezvoltare, va dura o perioadă de şase luni de zile, probabil, până spre vara anului viitor, în care trebuie să lucrăm în aceste constrângeri”, a menţionat premierul.