Bosch a realizat venituri din vânzări de 91,0 miliarde de euro în anul 2025

Pe fondul tensiunilor geopolitice şi al barierelor comerciale, Grupul Bosch intenţionează să valorifice la maximum perspectivele de creştere din pieţele sale globale cu întreaga sa forţă inovatoare, în anul financiar 2026.

Investiţiile iniţiale necesare în domenii de importanţă strategică pentru viitor sunt preconizate să se menţină la nivelul ridicat al anilor precedenţi. În anul 2025, Bosch a alocat aproximativ 12 miliarde de euro pentru investiţii în cercetare şi dezvoltare, precum şi pentru cheltuieli de capital. Furnizorul de tehnologii şi servicii estimează pentru 2026 o creştere a vânzărilor de 2-5 procente şi o marjă EBIT operaţională de 4-6 procente. Cu ocazia prezentării rezultatelor anuale ale companiei, Stefan Hartung, preşedintele consiliului de administraţie al Robert Bosch GmbH, a declarat: „În calitate de lider global în tehnologie, ne angajăm să modelăm tendinţele din domeniile automatizării, digitalizării, electrificării şi inteligenţei artificiale, deoarece acestea deschid, de asemenea, calea către o creştere profitabilă a afacerii noastre. O condiţie importantă în acest sens o reprezintă efectele de reducere a costurilor generate de măsurile structurale deja iniţiate, precum şi inovaţiile din toate domeniile de activitate.” În ceea ce priveşte forţa inovatoare, Bosch este una dintre cele mai puternice companii industriale din lume şi unul dintre cei mai activi solicitanţi de brevete din Europa. Bosch a înregistrat aproximativ 6.300 de brevete în 2025 şi a fost din nou lider în Germania. În ciuda provocărilor semnificative, Bosch a realizat venituri din vânzări de 91,0 miliarde de euro în anul financiar 2025, uşor peste nivelul anului precedent (2024: 90,3 miliarde de euro). Ajustat la efectele ratei de schimb valutar, acest rezultat corespunde unei creşteri de 4,1 procente. Marja EBIT operaţională s-a situat la 2 procente, sub nivelul anului precedent (2024: 3,5 procente). Ajustările structurale şi de personal necesare pentru a creşte viabilitatea pe termen lung au avut un impact negativ considerabil asupra rezultatului, sub forma unor provizioane de 2,7 miliarde de euro.

Strategia 2030: inovaţia şi diferenţierea ca motoare ale creşterii

Pentru a asigura o dezvoltare de succes a afacerii într-un mediu economic global advers, compania trebuie să îşi menţină costurile la un nivel competitiv. Odată cu finalizarea discuţiilor cu reprezentanţii angajaţilor privind reducerile de personal necesare la toate locaţiile afectate din divizia Mobilitate din Germania, Bosch îşi îmbunătăţeşte poziţia competitivă viitoare în contextul intensificării presiunii asupra preţurilor. „Negocierile nu au fost uşoare, dar ambele părţi au dat dovadă de un puternic simţ al responsabilităţii”, a declarat Hartung. „În prezent implementăm măsurile convenite cât mai rapid şi consecvent posibil, dar şi într-un mod cât mai acceptabil din punct de vedere social.” În industria auto, China stabileşte în prezent standardul în ceea ce priveşte nivelul preţurilor. Prin urmare, Hartung consideră extinderea leadershipului în inovare drept un factor-cheie de succes pentru dezvoltarea afacerilor, în special pe piaţa auto, precum şi pentru implementarea Strategiei 2030 a companiei, care prevede ca Bosch să devină unul dintre primii trei furnizori pe pieţele sale cheie. Barierele comerciale şi diferitele aşteptări ale utilizatorilor reprezintă în prezent atât o provocare, cât şi o oportunitate pentru soluţii adaptate regional. „În competiţia internaţională, nu este vorba doar despre costuri, ci mai ales despre capacitatea noastră de a ne diferenţia,” a afirmat Hartung, referindu-se la amprenta globală a Bosch, pe care o consideră un avantaj competitiv. „Putem adapta ofertele şi lanţurile noastre de aprovizionare la condiţiile regionale, menţinând totodată calitatea la standardele globale.”

Perspective de afaceri 2026: generarea de finanţare pentru domenii de importanţă strategică pentru viitor

Bosch estimează că evoluţia economică slabă din 2025 va persista şi în anul financiar curent. Nivelurile ridicate de incertitudine, determinate în principal de evoluţiile geopolitice, sunt compensate de un sector privat în mare parte rezilient şi de creşterea cheltuielilor fiscale. Cu toate acestea, presiunea preţurilor şi a concurenţei rămâne ridicată. Totuşi, după ajustarea efectelelor cursului de schimb valutar, Bosch a consemnat o creştere a vânzărilor faţă de anul precedent în primul trimestru al anului. Bosch anticipează o creştere economică globală moderată de doar 2,5-3 procente. „Fundamentul creşterii profitabile este competitivitatea noastră - de aceea depunem eforturi susţinute pentru a o consolida în continuare”, a declarat Markus Forschner, membru al consiliului de administraţie şi director financiar al Robert Bosch GmbH. „Astfel ne întărim rezilienţa în faţa provocărilor viitoare şi, în acelaşi timp, ne creştem capacitatea de investiţii pentru viitor.” În lumina oportunităţilor strategice şi ca măsură de precauţie financiară, Bosch îşi extinde corespunzător cadrul de acţiune: pentru a se asigura că va putea emite mai flexibil, pe parcursul anului, instrumente financiare precum obligaţiuni, compania va publica pentru prima dată situaţii financiare intermediare consolidate şi un raport interimar de gestiune la nivel de grup pentru prima jumătate a anului financiar curent. Referitor la acest aspect, Forschner a menţionat: „Acest lucru ne îmbunătăţeşte accesul la pieţele de capital, deşi ne bazăm deja pe o capacitate puternică de finanţare din resurse proprii.”

Tehnologia senzorilor ca domeniu de inovare: automatizarea şi robotica contribuie la securizarea vânzărilor

Bosch promovează numeroase inovaţii în domeniul microelectronicii şi tehnologiei senzorilor şi se aşteaptă ca orientarea sa consecventă către "tehnică pentru o viaţă" să genereze un impuls semnificativ pentru creştere. Experţii sugerează că piaţa globală a senzorilor ar putea depăşi 440 de miliarde de dolari americani până în 2031. Bosch beneficiază de creşterea potenţialului aplicaţiilor: senzorii companiei joacă un rol tot mai important în robotică. Platforma de senzori BMI5, de exemplu, creează medii virtuale extrem de realiste şi ajută roboţii să se orienteze chiar şi în condiţii dificile. Cu această soluţie de senzori, cea mai avansată de până acum, Bosch se consideră bine poziţionată într-un segment aflat într-o creştere rapidă. În domeniul conducerii automatizate, senzorii inerţiali sunt consideraţi o tehnologie cheie a viitorului şi oferă un potenţial suplimentar de creştere a vânzărilor. Aceştia permit autovehiculelor să îşi menţină conştientizarea deplină a locaţiei chiar şi atunci când semnalele camerei sau GPS nu sunt disponibile. „Aceşti senzori funcţionează pentru o maşină autonomă în acelaşi mod în care simţul echilibrului funcţionează în urechea internă umană”, a declarat Hartung. Conform analiştilor, piaţa senzorilor inteligenţi pentru aplicaţiile auto este estimată să se apropie de o dublare, ajungând la peste 80 de miliarde de dolari americani, până la jumătatea următorului deceniu.

Inovaţii în domeniul mobilităţii: algoritmii şi sistemele de propulsie stimulează creşterea

Bosch estimează că piaţa de software auto va ajunge la o valoare de aproximativ 200 de miliarde de euro până în 2030. Prin urmare, Hartung anticipează oportunităţi semnificative de creştere în mobilitatea definită de software. „Bosch este în frunte în acest domeniu şi, acum, aduce literalmente inteligenţa artificială în câmpul vizual al şoferului”, a declarat Hartung. Noua platformă Bosch AI Extension este un computer de înaltă performanţă, dotat cu inteligenţă artificială, care, în combinaţie cu o soluţie de monitorizare a habitaclului (interior sensing solution), transformă condusul într-o experienţă profund personalizată. „Vehiculul recunoaşte cine se află la volan şi detectează dacă există alţi pasageri la bord, apoi ajustează totul: de la oglinzile exterioare şi manevrabilitatea vehiculului până la o deschidere optimizată a airbag-ului în cazul unui accident.” Inovaţiile de produs în soluţiile inteligente de asistenţă a şoferului generează, de asemenea, noi oportunităţi de afaceri la nivel mondial: împreună cu tehnologiile de senzori şi unităţile centrale de control ale vehiculelor, Bosch a obţinut comenzi în valoare de 10 miliarde de euro în 2025. „Desigur, maşinile viitorului vor avea nevoie nu doar de algoritmi, ci şi de sisteme de propulsie”, a spus Hartung cu referire la afacerea în creştere a electromobilităţii. „Doar anul acesta, vom livra peste 7 milioane de soluţii şi componente pentru conducerea electrică.” Cu doar câteva săptămâni în urmă, Bosch a anunţat încheierea unei asocieri în participaţie cu Tata AutoComp Systems în India. Începând cu jumătatea anului, această entitate se va concentra pe dezvoltarea, fabricarea şi vânzarea de punţi electrice şi motoare pe piaţa indiană.

Inovaţii în domeniul bunurilor de larg consum şi al serviciilor: IA impulsionează afacerile

Inteligenţa Artificială (IA) oferă oportunităţi semnificative de creştere şi în afacerile de servicii şi produse. De exemplu, un nou model de cuptor cu o funcţie vocală bazată pe IA generează un nou potenţial de vânzări pentru divizia BSH Hausgeräte. Nu sunt necesare difuzoare externe sau aplicaţii suplimentare. Per total, afacerea globală cu aparate electrocasnice din segmentele de lux şi premium este de aşteptat să continue să crească, în special în America de Nord. Experţii de piaţă estimează că vânzările globale de aparate electrocasnice vor atinge aproximativ 5 miliarde de unităţi până în 2030. Utilizarea IA impulsionează, de asemenea, inovaţiile de produs în divizia Scule Electrice. De la începutul anului, primele 30 de scule din gama de produse Expert au fost lansate pe piaţă, stabilind noi standarde pentru sculele electrice profesionale. Printre acestea se numără un nou scaner de perete care localizează obiecte în diferite tipuri de structuri murale şi utilizează, în premieră, tehnologia radar Bosch în combinaţie cu detectarea obiectelor bazată pe AI. Activitatea Bosch în domeniul serviciilor beneficiază, de asemenea, de pe urma inteligenţei artificiale: divizia Bosch Global Service Solutions anticipează o creştere medie a vânzărilor de două cifre până în 2030, datorită aplicaţiilor bazate pe IA. Portofoliul său de servicii include soluţii pentru servicii digitale de mobilitate, precum eCall şi asistenţă rutieră, dar şi oferte dedicate operatorilor de flote şi furnizorilor de servicii logistice.

Anul financiar 2025: soliditate financiară stabilă, lichiditate şi raport de cercetare şi dezvoltare

Bosch a înregistrat un flux de numerar liber pozitiv de aproximativ 300 de milioane de euro în 2025 (2024: aproximativ 900 de milioane de euro). Ponderea investiţiilor în R&D s-a situat la 8,7 procente din vânzări (2024: 8,6 procente). Cheltuielile cu cercetarea şi dezvoltarea s-au ridicat la 7,9 miliarde de euro. „Chiar şi în perioade dificile, Bosch este pregătită să facă investiţii iniţiale substanţiale”, a declarat Forschner. „Cheltuielile de capital au rămas la un nivel ridicat.” Bosch a realizat investiţii iniţiale considerabile în domenii precum electromobilitatea, semiconductorii şi sistemele de control al frânării de ultimă generaţie. Cu 41,6 procente, rata capitalurilor proprii a rămas, de asemenea, ridicată (2024: 44,3 procente). Grupul Bosch rămâne solid din punct de vedere financiar, chiar dacă lichiditatea conform situaţiei consolidate a fluxurilor de numerar a scăzut la 7,4 miliarde de euro (2024: 8,2 miliarde de euro).

Anul financiar 2025: evoluţia per divizie

Evoluţia vânzărilor în sectoarele noastre de activitate a fost afectată atât de contextul economic modest din pieţele cheie, cât şi de efectele nefavorabile ale cursului de schimb. Divizia Mobilitate a înregistrat o creştere a veniturilor din vânzări de 0,1 procente, atingând 55,8 miliarde de euro. Ajustată la efectele cursului valutar, creşterea a fost de 2,9 procente. Marja EBIT din operaţiuni s-a situat la 1,8 procente (2024: 3,8 procente). În sectorul Tehnologie industrială, vânzările au crescut cu 0,1 procente, ajungând la 6,5 miliarde de euro. Ajustată la efectele ratei de schimb valutar, creşterea a fost de 2,4 procente. Evoluţia a fost influenţată în principal de tendinţa descendentă a pieţei din America de Nord. Marja EBIT a crescut la 3,5 procente (2024: 1,2 procente). În cadrul diviziei Bunuri de larg consum veniturile din vânzări au scăzut cu 1,9 procente de la un an la altul, ajungând la 19,9 miliarde de euro. Ajustate la efectele ratei de schimb valutar, vânzările au crescut însă cu 4,1 procente. Performanţa acestui sector a fost afectată în special de lipsa de dinamism a industriei construcţiilor din China şi SUA. Marja EBIT operaţională a fost de 3,0 procente (2024: 3,5 procente). Sectorul Tehnologie pentru construcţii şi energie a generat vânzări de 8,5 miliarde de euro. Aceasta reprezintă o creştere de 13,0 procente, sau de 15,6 procente, ajustată la rata de schimb valutar. Marja EBIT operaţională a fost de 0,5 procente (2024: 4,9 procente), fiind puternic influenţată de costuri excepţionale asociate achiziţiilor şi activităţilor de vânzare.

Anul financiar 2025: evoluţia per regiune

Deşi veniturile din vânzări în Europa au înregistrat o uşoară scădere, Bosch a consemnat creşteri moderate în celelalte regiuni ale lumii. În Europa, veniturile din vânzări au scăzut cu 0,6 procente de la un an la altul, ajungând la 44,2 miliarde de euro - însă au crescut cu 1,5 procente după ajustarea la efectele ratei de schimb valutar. În America, veniturile din vânzări au crescut cu 3,8 procente, atingând 18,5 miliarde de euro, sau cu 9,3 procente după ajustarea la efectele ratei de schimb valutar. În regiunea Asia-Pacific, vânzările au crescut cu 0,7 procente, la 28,3 miliarde de euro. Ajustată la efectele ratei de schimb valutar, rata de creştere a atins un nivel semnificativ de 5,0 procente.

Anul financiar 2025: evoluţia numărului de angajaţi

La sfârşitul anului 2025, numărul total de angajaţi la nivel mondial în Grupul Bosch se situa la 412.774 asociaţi (2024: 417.859), o reducere de aproximativ 1 procent (5.085 asociaţi). Acest lucru a avut cel mai mare impact asupra sectorului de activitate Mobilitate şi, regional, asupra Germaniei.