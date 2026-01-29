Ediţiile BURSA• Evenimentele BURSA• Suplimentele BURSA
Box: Tyson Fury îl va înfrunta pe Arslanbek Makhmudov

O.D.
Sport / 29 ianuarie, 06:39

Fostul campion mondial la categoria grea, Tyson Fury, va reveni în ring în aprilie, în ţara sa natală, Marea Britanie. El îl va înfrunta pe rusul Arslanbek Makhmudov.

La 37 de ani, Tyson Fury revine în ring, după o pauză de mai bine de un an. Fostul campion mondial la categoria grea va lupta, pe 11 aprilie, la Londra, cu rusul Arslanbek Makhmudov (36 de ani).

Fury, care are în palmares 34 de victorii în 37 de meciuri, această înfruntare va fi prima din decembrie 2024, după înfrângerea suferită în faţa ucraineanului Oleksandr Usyk. „Sunt încântat să mă întorc. Inima mea a fost şi va fi mereu în box. Cineva să-i spună regelui că asul s-a întors”, a declarat Tyson Fury.

