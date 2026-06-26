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Budăi: ”România nu mai are nevoie de încă o rundă de negocieri despre negocieri”

S.B.
Politică / 26 iunie, 10:40

Budăi: ”România nu mai are nevoie de încă o rundă de negocieri despre negocieri”

Deputatul PSD Marius Budăi a afirmat vineri că România are nevoie urgentă de un nou Guvern şi nu de prelungirea discuţiilor politice. El a subliniat că PSD şi-a asumat responsabilitatea şi a propus deja o soluţie concretă: formarea unui guvern minoritar condus de Sorin Grindeanu, informează Agerpres.

'România nu mai are nevoie de încă o rundă de negocieri despre negocieri. Are nevoie de un Guvern. Acum. PSD şi-a asumat public responsabilitatea. Am propus o soluţie clară: un guvern minoritar condus de Sorin Grindeanu şi suntem pregătiţi să intrăm imediat la muncă. Fără liste interminabile de condiţii. Fără rotative reinventate. Fără acorduri despre viitoare acorduri. Am auzit declaraţiile domnului Ilie Bolojan potrivit cărora PNL este dispus să susţină un guvern minoritar în jurul PSD. Credem că, în politică, cuvântul dat trebuie să valoreze mai mult decât un comunicat de presă', a scris Budăi pe Facebook.

El a criticat faptul că, în locul unor decizii clare, apar 'tot mai multe tertipuri procedurale', iar procesul de formare a Guvernului este blocat de noi condiţii şi de preocupări legate de funcţii.

'În loc de soluţii, apar noi condiţii. În loc să construim un Guvern, unii par preocupaţi să construiască alibiuri şi să demonstreze că funcţiile sunt mai importante decât responsabilitatea. Între timp, România pierde timp. Iar timpul înseamnă bani, investiţii, reforme şi încredere. Guvernul interimar are atribuţii limitate. Economia nu poate fi pusă pe pauză până când toate orgoliile politice îşi găsesc confortul. PSD este la masă. Cu soluţii. Cu responsabilitate. Cu disponibilitate pentru dialog. Întrebarea este simplă: cine îşi asumă guvernarea şi cine îşi asumă doar încă o conferinţă de presă despre responsabilitate? România nu mai are nevoie de spectacol politic. Are nevoie de decizii. Responsabilitatea începe în momentul în care încetează pretextele, altfel, unii se vor transforma în campioni ai negocierilor fără sfârşit. Istoria nu îi va ţine minte pe cei care au negociat la nesfârşit. Îi va ţine minte pe cei care şi-au asumat răspunderea atunci când România avea nevoie de un Guvern', a conchis acesta.

Opinia Cititorului ( 1 )

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  1. 1.  fără titlu
    (mesaj trimis de anonim în data de 26.06.2026, 10:55)

    Vâjeu: ”România nu mai are nevoie de Budăi”

    Acord

    Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

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