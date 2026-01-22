Bundesbank anticipează o creştere modestă a economiei Germaniei

Bundesbank anticipează un început modest de 2026 pentru Germania, după un final de 2025 robust, iar inflaţia va rămâne în jur de 2%, conform Agerpres.

Cea mai mare economie europeană a trecut printr-o perioadă de stagnare în ultimii ani, cu industria puternic afectată, iar taxele vamale americane au lovit exporturile, determinând Guvernul să ia măsuri de redresare, potrivit Agerpres.

„Aşteptările mai pesimiste ale companiilor sugerează o creştere moderată a PIB-ului în primul trimestru din 2026. Totuşi, relaxarea politicii fiscale ar urma să stimuleze creşterea în acest an”, se menţionează în raportul Bundesbank, relatează Agerpres.

Exporturile continuă să se confrunte cu dificultăţi, însă industria pare să fi depăşit cea mai grea perioadă. Gospodăriile şi-au majorat cheltuielile, ca urmare a creşterii salariilor, iar cererea internă se intensifică semnificativ, probabil ca efect al eforturilor Guvernului de a creşte cheltuielile pentru apărare, apreciază Bundesbank, conform Agerpres.

Deşi perspectivele sunt mai bune decât în ultimii ani, redresarea ar putea dura mai mult, iar Executivul ar urma să îşi revizuiască în scădere previziunile pentru acest an, la 1% de la 1,3%, au declarat surse care au dorit să-şi păstreze anonimatul. În zona euro, rata anuală a inflaţiei a scăzut în decembrie la 1,9%, sub ţinta pe termen mediu de 2% a Băncii Centrale Europene (BCE), care este de aşteptat să menţină dobânzile nemodificate la reuniunea din 5 februarie, potrivit Agerpres.

Analiştii estimează că această tendinţă va continua şi în 2026, iar datele susţin opinia BCE că rata anuală a inflaţiei în zona euro este sub control. Oficialii au astfel timp să monitorizeze evoluţiile preţurilor înainte de a decide eventuale noi măsuri de politică monetară, conform Agerpres.