Burduja: ”Negocierile pentru un nou guvern s-au blocat din nou pe orgolii”

Preşedintele PNL Bucureşti, Sebastian Burduja, a declarat vineri că negocierile pentru formarea unui nou guvern au ajuns din nou în impas, nu din motive de principiu, ci din cauza orgoliilor politice. El susţine că PNL a avut o atitudine "de echilibru şi responsabilitate", informează Agerpres.

Burduja a precizat că în Parlament aritmetica e clară: un guvern minoritar nu trece decât cu voturile celeilalte "tabere" sau/şi cu voturile AUR şi nu există a treia variantă, iar dacă nimic nu se schimbă soluţia o reprezintă alegerile anticipate.

"Gata cu "ciocu' mic şi joc de glezne". Ajunge! Au trecut 52 de zile. De atât timp ţara asta nu are un guvern cu puteri depline. Iar asta nu e o cifră abstractă: înseamnă sărăcie mai mare, inflaţie mai ridicată, investiţii ratate, fonduri europene blocate şi datorii care se adună peste generaţii. Înseamnă o societate tot mai obosită, tot mai dezamăgită şi tot mai neîncrezătoare că mai există cineva care pune ţara înaintea orgoliului", a scris Burduja pe Facebook.

El a subliniat că actuala criză politică are două cauze principale: cei care au contribuit la căderea guvernului Bolojan au refuzat ulterior să îşi asume guvernarea, deşi PSD avea responsabilitatea principală după moţiunea de cenzură votată împreună cu AUR, iar încercarea de a impune un premier împotriva voinţei PNL a eşuat.

"După acest eşec, PNL a venit cu singura opţiune responsabilă: dacă nu se poate vota un guvern cu majoritate parlamentară asumată, atunci putem susţine un guvern minoritar. Asta nu înseamnă un cec în alb. Înseamnă un acord cu linii roşii clare: PNRR, fonduri europene, deficit sub control. Lucruri de bun simţ", a adăugat Burduja.

Potrivit acestuia, negocierile s-au blocat pe orgolii.

"Cum au răspuns ceilalţi actori politici? PSD a decretat, ca pe vremuri, "ciocu' mic şi joc de glezne", de parcă ar avea 60% din mandate în Parlament şi tot pe-atât în sondaje. Nu votează decât un guvern PSD, cu program PSD, cu miniştri PSD. Dacă aveţi impresia că sunteţi în poziţia de a veni cu condiţii şi ultimatumuri, e indicat să comandaţi un sondaj pe bune. USR a ieşit cu o linie la fel de hard: "nu votăm guvern cu PSD". Înţeleg jocul politic, mai ales în raport cu poziţia PNL de echilibru şi responsabilitate. Doar că e un joc ieftin. Pentru că în Parlament aritmetica e clară: un guvern minoritar nu trece decât cu voturile celeilalte "tabere" sau/şi cu voturile AUR. Nu există a treia variantă. Oricine pretinde altceva vă minte în faţă. Iar rezultatul acestor poziţionări l-am văzut din nou ieri: negocierile s-au blocat. Din nou. Nu pe principii, pe orgolii şi pe "care pe care"", a mai scris Sebastian Burduja.

El a arătat preşedintele aşteaptă concluziile vineri, Parlamentul intră în vacanţă pe 30 iunie, iar "ţara rămâne, încă o dată, în aer".

"E clar pentru toată lumea că dărâmarea guvernului Ilie Bolojan a fost o eroare strategică majoră. A aruncat ţara într-o criză politică gravă, care cere o soluţie tot politică, dincolo de orgolii. Numai că orgoliile rămân prea mari pentru politicieni mărunţi. Şi atunci, dacă nimic nu se schimbă? Am mai spus-o: anticipate. Când clasa politică nu mai poate produce un guvern, soluţia morală şi constituţională nu e să mai cârpim încă o lună de interimat şi improvizaţie. Soluţia e să ne întoarcem la cetăţeni. E normal şi e sănătos: venim cu cei mai buni oameni în faţa lor, le arătăm ce am făcut şi ce rămâne de făcut. Nu le promitem luna de pe cer, aşa cum fac alţii. Românii nu mai au răbdare cu jocurile de culise şi circul aferent. Şi au dreptate să nu mai aibă", a mai scris Burduja.