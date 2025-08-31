Bursa de la Bucureşti a pierdut aproape 6,5 miliarde de lei la capitalizare, în săptămâna 25 - 29 august

Bursa de Valori Bucureşti (BVB) a pierdut 6,46 miliarde de lei la capitalizare (-1,45%) în această săptămână, iar valoarea tranzacţiilor s-a diminuat cu circa 64,73 milioane de lei (-13,86) în comparaţie cu săptămâna anterioară, transmite Agerpres, de la care menţionăm următoarele.

Potrivit datelor publicate de BVB, consultate de AGERPRES, capitalizarea bursieră a ajuns la 436,38 miliarde de lei, în perioada 25 - 29 august 2025, în scădere de la 442,84 miliarde de lei, în perioada 18 - 22 august 2025.

Tranzacţiile cu acţiuni au generat un rulaj de 402,26 milioane de lei, mai mic decât cel consemnat în săptămâna anterioară, de 467 de milioane de lei.

Cea mai bună zi de tranzacţionare la BVB a fost miercuri, 27 august, când s-a înregistrat un rulaj de 117,14 milioane de lei, iar cea mai slabă zi, vineri, 29 august, cu o valoare a tranzacţiilor de 45,24 milioane de lei.

Indicele principal al Bursei de Valori Bucureşti - BET - a închis săptămâna la 20.557,04 puncte, în scădere cu 0,64% faţă de săptămâna anterioară. De la începutul anului, BET a înregistrat un avans de 22,94%.

Acţiunile Banca Transilvania au fost în această săptămână cele mai lichide titluri pe segmentul principal al BVB, cu tranzacţii de peste 103,55 milioane de lei, dar acestea au înregistrat o scădere a preţului de 2,07%.

În topul tranzacţiilor se mai află titlurile OMV Petrom, cu schimburi de 78,39 milioane de lei (+2,31), şi cele ale Prefab SA cu 64,38 milioane de lei (+13,08%).

Cele mai importante creşteri ale cotaţiilor au fost înregistrate de acţiunile Prefab SA (+13,08%), Turism, Hoteluri, Restaurante Marea Neagră (+9,11%) şi Evergent Investments (+5,43%).

La polul opus, scăderi importante au fost consemnate de acţiunile Chimcomplex Borzeşti, cu un declin de 10,48%, urmate de cele ale societăţii Grupul Industrial Electrocontact (-10%) şi UAMT SA (-9,55%).