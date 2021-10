BURSA DE VALORI BUCUREŞTI:"Companiile de la BVB au avut creşteri peste cele americane, în primele nouă luni"

Piaţa de capital din România a înregistrat creşteri semnificative în primele nouă luni ale anului, iar companiile listate la Bursa de Valori Bucureşti (BVB) au reuşit să obţină performanţe importante în raport cu alte pieţe dezvoltate, se arată într-un comunicat al BVB.

Rezultatele au fost obţinute într-un context ambivalent: pe de-o parte, s-au intensificat incertitudinile generate de pandemia de coronavirus şi estimările privind o creştere accelerată a inflaţiei, iar pe de altă parte piaţa de capital românească s-a remarcat printr-o efervescenţă a listarilor şi a căpătat mai multă consistenţă prin extinderea numărului de companii prezente în indicii internaţionali, se menţionează în document.

Per ansamblu, investitorii au alocat resurse financiare consistente către piaţa de capital românească, unde valoarea totală a tranzacţiilor cu toate tipurile de instrumente financiare a ajuns la aproape 13 miliarde lei, echivalentul a 2,6 miliarde euro, în creştere cu 4,2% faţă de primele nouă luni ale anului anterior, se mai spune în comunicat.

Într-un astfel de context, indicele principal BET a avansat cu 3,8% doar în luna septembrie, iar indicele BET-TR, care include şi dividendele, a crescut cu 4,5% în aceeaşi perioada de timp. După primele nouă luni, creşterea la nivelul indicelui BET a fost de 29%, iar la nivelul indicelui BET-TR de 35,6%. Potrivit datelor Refinitiv Eikon şi BVB, la nivelul indicilor de tip price return, după primele nouă luni, indicele BET (+28,9%) a înregistrat o creştere de două ori mai mare comparativ cu indicele american S&P 500 (+14,7%) sau cu cel european STOXX600 (+14%). Piaţa românească a supraperformat şi în raport cu indicele pieţelor de frontieră MSCI Frontier Markets (+15%) sau cu indicele pieţelor emergente FTSE Emerging Markets (-1%). Aceleaşi date arată că, la nivelul indicilor de tip total return, BET-TR (+35,6%) a avut un ritm de creştere dublu faţă de S&P500 TR (+15,9%) sau STOXX600 GR (+16,6%). În acelaşi timp, România a avut performanţe puternic pozitive faţă de FTSE Emerging Markets TR (+1,2%) sau MSCI Frontier Markets GR (+19,2%), conform raportului.

Radu Hanga, Preşedintele Consiliului de Administraţie al Bursei de Valori Bucureşti, a declarat: "Efervescenţa pieţei de capital româneşti a însemnat o accelerare semnificativă a listărilor de instrumente financiare în primele nouă luni: 22 emisiuni de obligaţiuni şi şase noi emisiuni de titluri de stat în valoare totală de un miliard de euro şi 19 companii noi la cota bursei cu o capitalizare cumulată de un miliard de euro. A fi pe bursă înseamnă a performa, iar companiile româneşti listate au devenit tot mai valoroase, privind la nivelurile record ale capitalizării atinse în acest an, şi au răsplătit investitorii cu randamente semnificativ mai mari faţă de alte pieţe dezvoltate. În ritm cu noile tendinţe ale pieţei, am lansat şi am început să promovăm o nouă identitate a Bursei de Valori Bucureşti şi am răspuns cererii investitorilor prin crearea unui indice dedicat companiilor româneşti de pe segmentul AeRO".

Adrian Tănase, Directorul General al BVB, a afirmat: "Dezvoltăm continuu piaţa de capital în mod organic şi sustenabil. Am aprobat includerea altor două companii în indicele BET, care are acum 19 emitenţi; în octombrie, lansăm primul indice pentru segmentul AeRO şi alţi doi indici pentru Piaţa Reglementată; am simplificat accesul la piaţă pentru companiile care se listează din 2022 pe segmentul alternativ. Privind spre viitorul imediat, vom prezenta în mod public acţionarilor stadiul privind implementarea proiectului Contrapartii Centrale, care are toate şansele să devină operaţională în a doua jumătate a anului viitor când vom avea primele tranzacţii cu derivate. Poziţionăm România ca o piaţă de capital atractivă în regiune, iar companiile româneşti capătă din ce în ce mai multă expunere în indicii internaţionali".

Conform raportului, companiile din ţara noastră au devenit tot mai vizbile pe radarul investitorilor internăţionali. Începând cu 20 septembrie 2021, România are cinci companii în indicii furnizorului global FTSE Russell: Banca Transilvania (TLV), Nuclearelectrica (SNN), OMV Petrom (SNP), TeraPlast (TRP) în indicii FTSE Global All-Cap şi Bittnet (BNET) în indicele FTSE Global Micro-Cap.