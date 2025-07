BURSELE LUMII Pieţele din Europa, atente la evoluţiile comerciale şi la raportări

Bursele europene au urmat un curs mixt ieri, investitorii fiind atenţi în continuare la evoluţiile comerciale şi la raportările companiilor.

• Euronext Paris

- Acţiunile Stellantis NV au înregistrat un minus de 0,9%, la 7,84 euro la ora locală 15.14. Grupul auto franco-italo-american a raportat ieri pierderi nete de 2,3 miliarde de euro pentru primul semestru al acestui an, din cauza declinului vânzărilor în Europa şi SUA, precum şi a cheltuielileor care au avut legătură cu oprirea producţiei anumitor modele, informează AFP. În primele şase luni din 2024, compania a obţinut un profit net de 5,6 miliarde de euro, în scădere cu 48% comparativ cu profitul semestrial record din 2023.

- Pe acelaşi segment, titlurile grupului francez Renault SA s-au depreciat cu 1%, la 33,28 euro la ora 15.16.

- Indicele CAC 40 a scăzut cu 0,6%, la 7.775,37 puncte la ora 15.16.

• Deutsche Börse

- Titlurile Porsche AG au coborât cu 0,6%, la 41,30 euro la ora 15.18. Directorul general al producătorului de automobile sport, Oliver Blume, pregăteşte angajaţii pentru o nouă rudă de măsuri dure de reducere a costurilor, conform DPA.

- Acţiunile celui mai mare grup bancar german, Deutsche Bank AG, s-au depreciat cu 0,02%, la 25,85 euro la ora 15.21, cele ale Commerzbank AG au urcat cu 0,6%, la 28,36 euro. Banca Centrală Europeană (BCE) urmează să îşi anunţe următoarea decizie de politică monetară pe 24 iulie, investitorii anticipând că instituţia va lăsa rata dobânzii cheie neschimbată.

- Indicele DAX a coborât cu 0,2%, la 24.252,14 puncte la ora 15.23.

• New York Stock Exchange

Pieţele americane au crescut ieri dimineaţă, investitorii aşteptând, săptămâna aceasta, raportările marilor companii de tehnologie.

- Acţiunile Block Inc. au urcat cu 7,5%, la 78,30 dolari la ora locală 09.40. Compnia fintech se pregăteşte să se alăture oficial indicelui S&P 500 înainte de deschiderea tranzacţiilor din 23 iulie.

- Titlurile Pinterest Inc. s-au apreciat cu 2,5%, la 38,04 dolari la ora 09.40. Analistul Brian Nowak de la Morgan Stanley a îmbunătăţit ratingul acţiunilor companiei de social media la ”overweight”, de la ”equal weight”.

- Titlurile Verizon Communications Inc. au câştigat 2,5%, ajungând la 41,80 dolari la ora 09.42. Compania de telecomunicaţii a raportat rezultate trimestriale record.

- Indicele Dow Jones Industrial Average a crescut cu 0,06%, la 44.368,35 puncte la ora 09.43, S&P 500 - cu 0,3%, la 6.314,63 puncte.

• Nasdaq

- Titlurile Nvidia Corp. au pierdut 0,2%, ajungând la 172,04 dolari la ora 09.44. Directorul general al Nvidia, Jensen Huang, a vândut alte 75.000 de acţiuni ale companiei de tehnologie, evaluate la aproximativ 12,94 milioane de dolari, potrivit unui document depus la Comisia pentru Valori Mobiliare şi Burse a SUA (SEC), anunţă CNBC.

- Acţiunile Domino's Pizza Inc. au urcat cu 1,5%, la 472,82 dolari la ora 09.45. Lanţul de restaurante de pizza a raportat creşterea vânzărilor sale trimestriale.

- Indicele Nasdaq Composite a crescut cu 0,7%, la 21.039,62 puncte la ora 09.46.

• Seoul Stock Exchange

Bursele din Asia au crescut ieri, în majoritate, după ce banca centrală a Chinei a menţinut ratele dobânzilor de referinţă neschimbate.

- În acest context, acţiunile gigantului sud-coreean al electronicelor Samsung Electronics Co. s-au apreciat cu 1%, la 67.800 woni, cele ale SK Hynix Inc., furnizor de cipuri dinamice de memorie, cu 1,3%, la 272.500 woni.

- Titlurile Celltrion Inc., companie biofarmaceutică, au consemnat un plus de 0,5%, la 181.200 woni, cele ale gigantului siderurgic Posco Holdings Inc., de 5,1%, la 327.000 woni.

- Indicele Kospi a crescut cu 0,7%, la 3.210,81 puncte.

• Sydney Stock Exchange

- Acţiunile companiei miniere South32 Ltd. s-au apreciat cu 4,5%, la 3,02 dolari australieni, după ce aceasta a raportat o producţie trimestrială peste estimările analiştilor.

- Pe acelaşi segment, acţiunile BHP Billiton Ltd. au urcat cu 0,4%, la 40,46 dolari australieni, titlurile Fortescue Ltd. - cu 1,5%, la 17,25 dolari australieni, cele ale Rio Tinto Group Ltd., cu 1,2%, la 114,46 dolari australieni.

- Indicele S&P/ASX 200 a scăzut cu 1%, la 8.668,20 puncte.