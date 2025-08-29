Ediţiile BURSA• Evenimentele BURSA• Suplimentele BURSA
BURSELE LUMII Curs mixt pe pieţele de acţiuni

A.V.
Ziarul BURSA #Piaţa de Capital #Jurnal Bursier / 29 august

Curs mixt pe pieţele de acţiuni

Bursele europene au urmat un curs mixt ieri, după ce, miercuri, compania americană Nvidia Corp. a raportat peste aşteptări.

Euronext Paris

- Acţiunile Pernod Ricard SA au câştigat 2,1%, ajungând la 101,10 euro la ora locală 16.07, deşi producătorul francez de băuturi spirtoase a raportat scăderea cu 3% a vânzărilor sale organice anuale.

- Titlurile companiei petroliere TotalEnergies SE au coborât cu 0,6%, la 52,90 euro la ora 16.09, pe fondul declinului cotaţiilor ţiţeiului.

- Indicele CAC 40 a crescut cu 0,5%, la 7.782,08 puncte la ora 16.10.

Deutsche Börse

- Acţiunile E.ON SE au coborât cu 1,1%, la 15,50 euro la ora 16.10. Compania germană de utilităţi a emis cu succes, miercuri, două tranşe de obligaţiuni verzi cu un volum combinat de 1,1 miliarde de euro, respectiv 500 milioane euro - obligaţiuni verzi cu scadenţă în septembrie 2031 şi cupon de 3% şi 600 milioane euro - obligaţiuni verzi cu scadenţă în septembrie 2035 şi cupon de 3,5%.

- Titlurile Delivery Hero SE s-au depreciat cu 1,5%, la 23,10 euro la ora 16.10. Compania de livrare de alimente a raportat rezultate trimestriale peste aşteptări.

- Indicele DAX a crescut cu 0,2%, la 24.089,04 puncte la ora 16.13.

Nasdaq Stockholm

- Acţiunile Elekta AB, producător suedez de echipamente medicale, au coborât cu 5,3%, la 46,36 coroane suedeze la ora 16.28, deşi acesta a anunţat creşterea cu 50% a venitului său net în primul trimestru fiscal.

- Indicele OMX Stockholm 30 al pieţei din Stockholm a scăzut cu 0,09%, la 2.643,36 puncte la ora 16.31.

New York Stock Exchange

Pieţele americane au fluctuat ieri dimineaţă, după publicarea rezultatelor trimestriale ale gigantului de cipuri Nvidia.

- Acţiunile Dollar General Corp. au coborât cu 0,09%, la 111,20 dolari la ora locală 10.33, deşi lanţul de magazine cu discount a raportat profituri şi venituri peste aşteptările analiştilor.

- Titlurile Bath & Body Works Inc. au scăzut cu 7,7%, la 29,12 dolari la ora 10.34, după ce compania de retail a raportat un profit pe acţiune sub aşteptări.

- Indicele Dow Jones Industrial Average a scăzut cu 0,2%, la 45.459,88 puncte la ora 10.35, S&P 500 - cu 0,1%, la 6.474 puncte.

Nasdaq

- Acţiunile Nvidia au coborât cu 1,6%, la 178,67 dolari la ora 10.36, deşi compania a raportat, miercuri, rezultate financiare peste aşteptări pentru trimestrul al doilea, susţinute de cererea puternică pentru cipurile sale de inteligenţă artificială. Pe de altă parte, în aceeaşi zi, secretarul Trezoreriei, Scott Bessent, a declarat citat de Reuters că Statele Unite nu iau în considerare achiziţia unei participaţii la Nvidia

- Titlurile Alphabet Inc., deţinătorul Google, au urcat cu 1,4%, la 211,15 dolari la ora 10.38. Google a emis un avertisment pentru majoritatea celor 2,5 miliarde de utilizatori ai Gmail, cerându-le să îşi actualizeze parolele şi să îşi consolideze securitatea conturilor, după ce hackeri au reuşit un număr semnificativ de ”intruziuni cu succes”, conform New York Post.

- Indicele Nasdaq Composite a crescut cu 0,09%, la 21.608,42 puncte la ora 10.39.

Tokyo Stock Exchange

Bursele din Asia au fluctuat ieri, după ce, miercuri, Nvidia a raportat rezultate peste aşteptări.

- În acest context, acţiunile producătorului nipon de echipamente de testări automate Advantest Corp. s-au apreciat cu 1,5%, la 11.560 yeni.

- Acţiunile companiei auto Nissan Motor Co. au scăzut cu 1,3%, la 336 yeni. Fondul de pensii al producătorului auto german Mercedes-Benz Group şi-a vândut întreaga participaţie de 3,8% la Nissan pentru 47,83 miliarde yeni.

- Indicele Nikkei 225 a crescut cu 0,7%, la 42.828,79 puncte.

Sydney Stock Exchange

- Titlurile Qantas Airways Ltd. au câştigat 9,1%, ajungând la 12,12 dolari australieni. Linia aeriană naţională a Australiei a raportat un profit anual peste aşteptări.

- Acţiunile Telix Pharmaceuticals Ltd. au coborât cu 18,8%, la 14,95 dolari australieni. Compania farmaceutică a anunţat că autoritatea de profil din SUA (FDA) solicită mai multe date despre medicamentul său de diagnosticare a cancerului.

- Acţiunile Woolworths Group Ltd. au scăzut cu 0,6%, la 28,34 dolari australieni. Compania australiană de retail şi finanţare a decis, săptămâna aceasta, să reducă dividendul final cu 21,1%, după scăderea cu 17% a profitului său net anual.

- Indicele S&P/ASX 200 a urcat cu 0,2%, la 8.980 puncte.

