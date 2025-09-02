Ediţiile BURSA• Evenimentele BURSA• Suplimentele BURSA
BURSELE LUMII Curs pozitiv pe pieţele europene

A.V.
Ziarul BURSA #Piaţa de Capital #Jurnal Bursier / 2 septembrie

Curs pozitiv pe pieţele europene

Bursele europene au urmat un curs ascendent ieri, în baza unor informaţii pozitive privind sectorul farmaceutic şi cel al apărării.

London Stock Exchange

- Titlurile BAE Systems Plc, cea mai mare companie europeană din industria apărării, au câştigat 1,8%, ajungând la 1.789,50 pence la ora locală 14.50. Norvegia a anunţat că va cumpăra cel puţin cinci nave antisubmarin britanice noi, într-o tranzacţie evaluată la 10 miliarde de lire sterline (11,5 miliarde de euro). Navele sunt construite de un grup de companii condus de BAE Systems.

- Indicele FTSE 100 a crescut cu 0,01%, la 9.188,42 puncte la ora 14.53.

Euronext Paris

- Acţiunile Stellantis NV s-au apreciat cu 1,1%, la 8,27 euro la ora 15.38. Grupul auto franco-italo-american a semnat săptămâna trecută un acord cu sindicatele, pentru a prelungi cu încă cinci luni programul de lucru redus la uzina din Mirafiori, nordul Italiei, conform Reuters. Acest acord îi permite companiei să îşi diminueze costurile într-o perioadă de cerere slabă pentru automobilele pe care le produce în Italia.

- Titlurile companiei auto franceze Renault SA au urcat cu 1,4%, la 34,07 euro la ora 15.37. Renualt a anunţat ieri o reorganizare a echipei de conducere, printre care se numără şi numirea lui Katrin Adt, care anterior a lucrat la Mercedes, pentru a conduce marca Dacia, conform Reuters. Aceasta îi succede la conducerea Dacia lui Denis Le Vot, care a ales să plece din companie.

- Indicele CAC 40 a crescut cu 0,04%, la 7.707,05 puncte la ora 15.40.

Nasdaq Copenhagen

- Titlurile Novo Nordisk A/S, producător danez de insulină şi medicamente pentru tratarea diabetului, au înregistrat un plus de 2,4%, 367,25 coroane daneze la ora 15.57, în urma anunţului conform căruia medicamentul său pentru slăbit, Wegovy, a redus riscul de infarct miocardic, accident vascular cerebral sau deces cu 57%, comparativ cu tirzepatida, ingredientul din medicamentele rivale ale concurentului său american Eli Lilly.

- Indicele OMX Copenhagen 25 a scăzut cu 0,1%, la 1.683,76 puncte la ora 15.58.

Bursele din SUA au fost închise ieri, americanii sărbătorind Ziua Muncii.

Tokyo Stock Exchange

Bursele din Asia au fluctuat ieri, după ce China a anunţat datele privind activitatea industrială, care dau o imagine mixtă a celei de-a doua mari economii din lume.

- În acest context, acţiunile producătorului nipon de echipamente de testări automate Advantest Corp. s-au depreciat cu 7,9%, la 10.750 yeni, cele ale producătorului de electronice Sony Corp. - cu 1,5%, la 4.021 yeni.

- Acţiunile companiei auto Nissan Motor Co. au urcat cu 0,9%, la 336 yeni. Fondul de pensii al producătorului auto german Mercedes-Benz Group şi-a vândut recent întreaga participaţie de 3,8% la Nissan pentru 47,83 miliarde yeni.

- Indicele Nikkei 225 a scăzut cu 1,2%, la 42.188,79 puncte.

Hong Kong Stock Exchange

- Acţiunile BYD Co. au coborât cu 5,2%, la 99,25 yuani. Producătorul chinez de automobile electrice a raportat prima scădere a profitului său trimestrial din ultimii trei ani, semn că nici măcar jucătorii de profil nu sunt la adăpost de războiul preţurilor de pe piaţa automobilelor electrice, conform Bloomberg. În pofida unor vânzări externe solide, profitul net al BYD a scăzut cu 30% în perioada aprilie-iunie 2025, la 6,36 miliarde yuani (892 milioane de dolari). Reducerile semnificative de preţuri oferite de BYD au dus la diminuarea marjei operaţionale de profit până la 18%, de la 18,8% în prima jumătate a anului trecut, chiar dacă este vorba despre o cifră mai bună decât cea a rivalilor Zhejiang Geely Holding Group Co. şi Chery Automobile Co.

- Indicele Hang Seng a urcat cu 2,2%, la 25.617,42 puncte.

Sydney Stock Exchange

- Titlurile Qantas Airways Ltd. au pierdut 2,2%, ajungând la 11,49 dolari australieni, deşi, săptămâna trecută, linia aeriană naţională a Australiei a raportat un profit anual peste aşteptări.

- Acţiunile producătorului de aur Northern Star Resources Ltd. au urcat cu 6,4%, la 20,10 dolari australieni, cele ale Bellevue Gold Ltd. - cu 3,5%, la 0,89 dolari australieni, ca urmare a avansului cotaţiei metalului preţios până la cel mai ridicat nivel de după 16 iunie. Pe acelaşi segment, titlurile Evolution Mining Ltd. au înregistrat un plus de 5,1%, la 9,10 dolari australieni.

- Indicele S&P/ASX 200 a scăzut cu 0,5%, la 8.927,70 puncte.

Curs valutar BNR

01 Sep. 2025
Euro (EUR)Euro5.0725
Dolar SUA (USD)Dolar SUA4.3271
Franc elveţian (CHF)Franc elveţian5.4141
Liră sterlină (GBP)Liră sterlină5.8564
Gram de aur (XAU)Gram de aur482.6091

