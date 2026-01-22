BURSELE LUMII Pieţele, atente la discursul lui Trump la Davos

Bursele europene au fluctuat ieri, investitorii fiind atenţi la discursul susţinut de preşedintele american Donald Trump la Forumul Economic Mondial de la Davos.

• SIX Swiss Exchange

- Într-un context tensionat, titlurile producătorului elveţian de articole de lux Compagnie Financiere Richemont SA au coborât cu 0,03%, la 156 de franci la ora locală 15.07.

- Acţiunile Barry Callebaut AG au urcat cu 2,4%, la 1.277 franci la ora 15.07. Producătorul elveţiano-belgian de ciocolată l-a numit pe fostul CEO al Unilever, Hein Schumacher, în funcţia de director executiv.

- Indicele SMI a scăzut cu 0,5%, la 13.107,70 puncte la ora 15.08.

• Euronext Amsterdam

- Titlurile InPost SA au pierdut 0,5%, ajungând la 13,16 euro la ora 15.07, deşi compania olandeză de coletărie a raportat creşterea volumului de livrări trimestriale cu 30%.

- Indicele AEX a coborât cu 0,1%, la 990,01 puncte la ora 15.11.

• Euronext Paris

- Titlurile TotalEnergies SA, companie petrolieră franceză, s-au apreciat cu 1,1%, la 57,53 euro la ora 15.12. Agenţia Internaţională pentru Energie (IEA) şi-a revizuit ieri, în creştere, previziunile privind creşterea cererii globale de petrol în 2026, adăugând că abundenţa de petrol la nivel global atenuează îngrijorările cu privire la riscurile geopolitice, potrivit Reuters.

- Indicele CAC 40 a crescut cu 0,09%, la 8.069,62 puncte la ora 15.13.

• New York Stock Exchange

Pieţele americane au urmat un curs pozitiv ieri dimineaţă, după ce preşerdintele Trump a declarat că nu va utiliza forţa ca să preia Groenlanda.

- Titlurile Chevron Corp. s-au apreciat cu 1,4%, la 167,57 dolari la ora locală 09.31. Compania naţională de petrol şi gaze din Turcia discută cu gigantul petrolier american pentru a efectua, în comun, operaţiuni de explorare de ţiţei şi gaze, spun surse citate de Bloomberg.

- Indicele Dow Jones Industrial Average a crescut cu 0,3%, la 48.643,52 puncte la ora 09.32, S&P 500 - cu 0,4%, la 6.818,77 puncte.

• Nasdaq

- Titlurile Netflix Inc. s-au depreciat cu 4,6%, la 83,23 dolari la ora 09.33, cele ale Warner Bros. Discovery Inc. au urcat cu 0,5%, la 28,37 dolari. Netflix a modificat structura ofertei sale pentru activele de studio şi streaming ale Warner Bros. Discovery, transformând-o într-o ofertă integral în numerar, potrivit unui document depus marţi la autoritatea americană de reglementare a pieţei de capital (SEC), anunţă CNBC.

Conform noilor termeni, Netflix propune plata a 27,75 dolari pe acţiune WBD, exclusiv în numerar, pentru achiziţia platformei de streaming HBO Max şi a studioului cinematografic Warner Bros. Iniţial, acordul convenit în decembrie prevedea o combinaţie de numerar şi acţiuni, evaluând WBD la aproximativ 72 de miliarde de dolari.

- Indicele Nasdaq Composite a crescut cu 0,2%, la 22.988,96 puncte la ora 09.34.

• Tokyo Stock Exchange

Bursele din Asia au urmat un curs negativ ieri, după declinul consemnat de pieţele americane în ziua anterioară.

- În acest context, acţiunile Sony Corp., companie japoneză de electronice, s-au depreciat cu 0,9%, la 3.701 yeni, cele ale producătorului de aparate foto Canon Inc. - cu 0,8%, la 4.640 yeni.

- Titlurile companiei auto Honda Motor Co. au înregistrat un minus de 0,9%, ajungând la 1.608 yeni, cele ale Nissan Motor Co. - de 0,8%, atingând 406 yeni.

- Indicele Nikkei 225 a scăzut cu 0,4%, la 52.774,64 puncte.

• Sydney Stock Exchange

- Acţiunile producătorului de aur Bellevue Gold Ltd. au urcat cu 8,4%, la 1,93 dolari australieni, cele ale Northern Star Resources Ltd. - cu 2,2%, la 28,59 dolari australieni. Preţul aurului a atins ieri un nou maxim istoric, depăşind pentru prima dată pragul de 4.750 de dolari pe uncie.

Pe acelaşi segment, titlurile Newmont Corp. au consemnat un plus de 5%, ajungând la 180,80 dolari australieni.

- Acţiunile Rio Tinto Group Ltd. au urcat cu 2,6%, la 150,10 dolari australieni. Gigantul minier a raportat, pentru proiectul său Pilbara din Australia de Vest, o producţie trimestrială de minereu de fier de 89,7 milioane de tone şi exporturi de 91,3 milioane de tone.

- Indicele S&P/ASX 200 a coborât cu 0,4%, la 8.782,90 puncte.