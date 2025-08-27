Ediţiile BURSA• Evenimentele BURSA• Suplimentele BURSA
EnglishEnglish Newsletter RSS Facebook Contact Autentificare
home
editorial
politică
piaţa de capital
bănci-asigurări
macroeconomie
companii
internaţional
cotaţii
secţiuni
arhivă

BURSELE LUMII Pieţele din Europa continuă să scadă

A.V.
Ziarul BURSA #Piaţa de Capital #Jurnal Bursier / 27 august

Pieţele din Europa continuă să scadă

Bursele europene au urmat un curs negativ ieri, pe fondul incertitudinilor politice din Franţa.

Euronext Paris

- În acest context, acţiunile BNP Paribas SA au coborât cu 6,5%, la 75,20 euro la ora locală 15.51, cele ale Societe Generale SA - cu 8,7%, la 50,96 euro.

- Acţiunile companiei auto franco-italo-americane Stellantis SA au pierdut 0,02%, ajungând la 8,56 euro la ora 15.52. Constructorul auto german Opel, subsidiară a grupului Stellantis, a abandonat recent planurile care vizau comercializarea numai de vehicule electrice în Europa, începând din 2028, conform DPA.

- Indicele CAC 40 a scăzut cu 1,6%, la 7.719,81 puncte la ora 15.53.

Deutsche Börse

- Titlurile companiei auto germane Mercedes-Benz Group AG s-au depreciat cu 0,3%, la 54,46 euro la ora 15.53, cele ale gigantului siderurgic ThyssenKrup AG - cu 0,02%, la 9,13 euro. Sectorul industrial din Germania pierde locuri de muncă în ritm rapid, cea mai afectată fiind industria auto, arată o analiză realizată de firma de consultanţă EY, citată DPA.

- Acţiunile Puma SE au consemnat un declin de 2,6%, ajungând la 21,17 euro la ora 15.55. Familia Pinault analizează mai multe opţiuni pentru producătorul german de echipament sportiv, inclusiv o vânzare, după ce valoarea de piaţă a acestei mărci s-a redus la jumătate în ultimul an, spun surse citate de Bloomberg.

- Indicele DAX a scăzut cu 0,2%, la 24.219,62 puncte la ora 15.56.

Euronext Amsterdam

- Acţiunile JDE Peet NV s-au apreciat cu 0,2%, la 31,24 euro la ora 15.57. Luni, compania de cafea şi ceai a acceptat o ofertă de preluare de 15,7 miliarde de euro primită din partea gigantului american al băuturilor Keurig Dr Pepper (KDP).

- Indicele AEX a scăzut cu 0,4%, la 907,53 puncte la ora 15.58.

New York Stock Exchange

Pieţele americane au fluctuat ieri dimineaţă, investitorii aşteptând rezultatele trimestriale ale gigantului de cipuri Nvidia Corp.

- Acţiunile producătorului de avioane Boeing Co. au urcat cu 2%, la 231,43 dolari la ora locală 10.16. Compania aeriană Korean Air a anunţat ieri că achiziţionează peste 100 de aeronave Boeing, în cadrul celui mai mare contract din istoria aviaţiei sud-coreene, la doar câteva ore după o întâlnire între preşedinţii Lee Jae-myung şi Donald Trump la Washington, anunţă AFP.

- Titlurile Eli Lilly and Co. au urcat cu 3%, la 716,34 dolari la ora 10.17, după ce orforglipron, pastila de slăbit a companiei farmaceutice, a trecut cu succes un nou studiu clinic aflat în stadiu avansat.

- Indicele Dow Jones Industrial Average a crescut cu 0,01%, la 45.286,85 puncte la ora 10.19, S&P 500 - cu 0,03%, la 6.441,41 puncte.

Nasdaq

- Acţiunile Nvidia au urcat cu 0,4%, la 180,49 dolari la ora 10.20, compania urmând să raporteze astăzi.

- Titlurile gigantului de tehnologie Apple Inc. s-au depreciat cu 0,4%, la 226,22 dolari la ora 10.20. Două dintre companiile lui Elon Musk, xAI şi platforma de socializare X, au intentat luni un proces împotriva Apple şi OpenAI, acuzându-le de ”schemă anticoncurenţială” pentru a bloca rivalii din domeniul inteligenţei artificiale, anunţă CNBC.

- Acţiunile Intel Corp. au coborât cu 1,2%, la 24,25 dolari la ora 10.21. Producătorul de semiconductori a avertizat luni, într-un document depus la Comisia pentru Valori Mobiliare şi Burse din SUA (SEC), că tranzacţia prin care administraţia Trump preia o participaţie de 10% în companie implică riscuri semnificative pentru acţionari şi pentru afacerile internaţionale, conform CNBC.

- Indicele Nasdaq Composite a crescut cu 0,2%, la 21.491,92 puncte la ora 10.22.

Tokyo Stock Exchange

Bursele din Asia au scăzut ieri, în majoritate, atenţia regiunii fiind îndreptată spre situaţia Fed din SUA, după ce preşedintele Donald Trump a decis demiterea unui guvernator.

- Acţiunile companiei auto nipone Honda Motor Co. au coborât cu 1,7%, la 1.667 yeni. Administraţia Naţională pentru Siguranţa Traficului pe Autostrăzi din SUA (NHTSA) a deschis o nouă investigaţie privind peste 1,4 milioane de vehicule Honda vândute pe piaţa americană, din cauza riscului ca motoarele acestora să cedeze complet în urma unor defecţiuni la lagărele bielelor, potrivit Reuters.

- Indicele Nikkei 225 a scăzut cu 1%, la 42.394,40 puncte.

Opinia Cititorului

Acord

Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

CITEŞTE ŞI

Citeşte toate articolele din Piaţa de Capital

DIN ACELAŞI DOMENIU

Jurnal Bursier

Citeşte toate articolele din Jurnal Bursier

Actualitate

Citeşte toate articolele din Actualitate

Ziarul BURSA

27 august

Citeşte Ziarul BURSA din 27 august

Cotaţii Internaţionale

vezi aici mai multe cotaţii

Bursa Construcţiilor

www.constructiibursa.ro

Ziarul BURSA

27 august
Ediţia din 27.08.2025

Consultă arhiva ziarului
Casino Online
danescu.ro
arsc.ro
Stiri Locale

Curs valutar BNR

26 Aug. 2025
Euro (EUR)Euro5.0552
Dolar SUA (USD)Dolar SUA4.3437
Franc elveţian (CHF)Franc elveţian5.3905
Liră sterlină (GBP)Liră sterlină5.8533
Gram de aur (XAU)Gram de aur470.7734

convertor valutar

»=
?

mai multe cotaţii valutare

Cotaţii Emitenţi BVB
Cotaţii fonduri mutuale

SECŢIUNEA VIDEO

mai multe articole

Video

ENGLISH SECTION

more articles

Teatrul Național I. L. Caragiale Bucuresti
oaer.ro
targulnationalimobiliar.ro
romaniansecuritysummit.com
romexpo.ro
BURSA
Comanda carte
Studiul 'Imperiul Roman subjugă Împărăţia lui Dumnezeu'
The study 'The Roman Empire subjugates the Kingdom of God'
BURSA
BURSA
Împărăţia lui Dumnezeu pe Pământ
The Kingdom of God on Earth
Carte - Golden calf - the meaning of interest rate
Carte - The crisis solution terminus a quo
www.agerpres.ro
www.dreptonline.ro
www.hipo.ro

Despre Noi

Adresa redacţiei "BURSA":
str. Popa Tatu nr.71, sector 1, Bucureşti, cod 010804.

Date contactare

Andreea Cristea - 0725.558.165
Elena Maftei - 0735.010.172
Andreea Roşoiu - 0724.381.118

E-mail: marketing@bursa.ro

Contacţi-ne aici
Politica de confidenţialitate

Politica de confidenţialitate explică în ce fel prelucrăm datele cu caracter personal. Citeşte Politica de Confidenţialitate

Despre Cookies

Cookie-ul este un fisier de mici dimensiuni, format din litere şi cifre, care va fi stocat pe computerul, terminalul mobil sau alte echipamente ale unui utilizator de pe care se accesează internetul. Citeşte Despre Cookies

Politica de retur

Politica de retur explică conditiile, procedurile si modalitatile de retur ale produselor achizitionate la distanta. Citeşte Politica de Retur

Newsletter

Am citit şi sunt de acord cu Politica de Confidenţialitate.

Abonaţi-vă gratuit la newsletter şi veţi fi informat care sunt ştirile şi articolele publicate zilnic pe site-ul BURSA.
Vezi Newsletter.

Copyright © 2003-2025 SC Meta Ring SRL. Toate drepturile rezervate.

 

Legea copyright-ului şi tratatele internaţionale protejează acest site. Nimic din acest site ori din site-urile afiliate nu poate fi reprodus sub nici o formă şi în nici un fel fără permisiunea în prealabil scrisă de la Meta Ring SRL. Reproducerea neautorizată a acestui site şi a celor afiliate, ori a oricărei părţi ce le compun va atrage după sine pedepsirea conform legislaţiei în vigoare. Pentru "revista presei" realizată de mijloace de difuzare în masă, articolele pot fi citate fără cost doar în limita a 300 de semne, dar fără a depăşi jumătate din articolul sau ştirea în cauză. În mod obligatoriu, în aceste cazuri, trebuie citată sursa informaţiei.

adb