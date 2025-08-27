BURSELE LUMII Pieţele din Europa continuă să scadă

Bursele europene au urmat un curs negativ ieri, pe fondul incertitudinilor politice din Franţa.

• Euronext Paris

- În acest context, acţiunile BNP Paribas SA au coborât cu 6,5%, la 75,20 euro la ora locală 15.51, cele ale Societe Generale SA - cu 8,7%, la 50,96 euro.

- Acţiunile companiei auto franco-italo-americane Stellantis SA au pierdut 0,02%, ajungând la 8,56 euro la ora 15.52. Constructorul auto german Opel, subsidiară a grupului Stellantis, a abandonat recent planurile care vizau comercializarea numai de vehicule electrice în Europa, începând din 2028, conform DPA.

- Indicele CAC 40 a scăzut cu 1,6%, la 7.719,81 puncte la ora 15.53.

• Deutsche Börse

- Titlurile companiei auto germane Mercedes-Benz Group AG s-au depreciat cu 0,3%, la 54,46 euro la ora 15.53, cele ale gigantului siderurgic ThyssenKrup AG - cu 0,02%, la 9,13 euro. Sectorul industrial din Germania pierde locuri de muncă în ritm rapid, cea mai afectată fiind industria auto, arată o analiză realizată de firma de consultanţă EY, citată DPA.

- Acţiunile Puma SE au consemnat un declin de 2,6%, ajungând la 21,17 euro la ora 15.55. Familia Pinault analizează mai multe opţiuni pentru producătorul german de echipament sportiv, inclusiv o vânzare, după ce valoarea de piaţă a acestei mărci s-a redus la jumătate în ultimul an, spun surse citate de Bloomberg.

- Indicele DAX a scăzut cu 0,2%, la 24.219,62 puncte la ora 15.56.

• Euronext Amsterdam

- Acţiunile JDE Peet NV s-au apreciat cu 0,2%, la 31,24 euro la ora 15.57. Luni, compania de cafea şi ceai a acceptat o ofertă de preluare de 15,7 miliarde de euro primită din partea gigantului american al băuturilor Keurig Dr Pepper (KDP).

- Indicele AEX a scăzut cu 0,4%, la 907,53 puncte la ora 15.58.

• New York Stock Exchange

Pieţele americane au fluctuat ieri dimineaţă, investitorii aşteptând rezultatele trimestriale ale gigantului de cipuri Nvidia Corp.

- Acţiunile producătorului de avioane Boeing Co. au urcat cu 2%, la 231,43 dolari la ora locală 10.16. Compania aeriană Korean Air a anunţat ieri că achiziţionează peste 100 de aeronave Boeing, în cadrul celui mai mare contract din istoria aviaţiei sud-coreene, la doar câteva ore după o întâlnire între preşedinţii Lee Jae-myung şi Donald Trump la Washington, anunţă AFP.

- Titlurile Eli Lilly and Co. au urcat cu 3%, la 716,34 dolari la ora 10.17, după ce orforglipron, pastila de slăbit a companiei farmaceutice, a trecut cu succes un nou studiu clinic aflat în stadiu avansat.

- Indicele Dow Jones Industrial Average a crescut cu 0,01%, la 45.286,85 puncte la ora 10.19, S&P 500 - cu 0,03%, la 6.441,41 puncte.

• Nasdaq

- Acţiunile Nvidia au urcat cu 0,4%, la 180,49 dolari la ora 10.20, compania urmând să raporteze astăzi.

- Titlurile gigantului de tehnologie Apple Inc. s-au depreciat cu 0,4%, la 226,22 dolari la ora 10.20. Două dintre companiile lui Elon Musk, xAI şi platforma de socializare X, au intentat luni un proces împotriva Apple şi OpenAI, acuzându-le de ”schemă anticoncurenţială” pentru a bloca rivalii din domeniul inteligenţei artificiale, anunţă CNBC.

- Acţiunile Intel Corp. au coborât cu 1,2%, la 24,25 dolari la ora 10.21. Producătorul de semiconductori a avertizat luni, într-un document depus la Comisia pentru Valori Mobiliare şi Burse din SUA (SEC), că tranzacţia prin care administraţia Trump preia o participaţie de 10% în companie implică riscuri semnificative pentru acţionari şi pentru afacerile internaţionale, conform CNBC.

- Indicele Nasdaq Composite a crescut cu 0,2%, la 21.491,92 puncte la ora 10.22.

• Tokyo Stock Exchange

Bursele din Asia au scăzut ieri, în majoritate, atenţia regiunii fiind îndreptată spre situaţia Fed din SUA, după ce preşedintele Donald Trump a decis demiterea unui guvernator.

- Acţiunile companiei auto nipone Honda Motor Co. au coborât cu 1,7%, la 1.667 yeni. Administraţia Naţională pentru Siguranţa Traficului pe Autostrăzi din SUA (NHTSA) a deschis o nouă investigaţie privind peste 1,4 milioane de vehicule Honda vândute pe piaţa americană, din cauza riscului ca motoarele acestora să cedeze complet în urma unor defecţiuni la lagărele bielelor, potrivit Reuters.

- Indicele Nikkei 225 a scăzut cu 1%, la 42.394,40 puncte.