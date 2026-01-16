BURSELE LUMII Raportările companiilor ţin atenţia pieţelor de acţiuni

Bursele europene au crescut ieri, ajungând la noi niveluri record, atenţia fiind îndreptată spre raportările companiilor.

• London Stock Exchange

- Titlurile Schroders Plc s-au apreciat cu 7,6%, la 449,20 pence la ora locală 14.13, la o zi după ce compania britanică de administrare a activelor a anunţat că taxele îmbunătăţite ar ajuta ca profitul său anual să depăşească estimările.

- Indicele FTSE 100 a crescut cu 0,5%, la 10.230,06 puncte la ora 14.15.

• Euronext Amsterdam

- Titlurile ASML Holding NV au urcat cu 6,9%, la 1.159,40 euro la ora 15.02. Valoarea de piaţă a companiei olandeze din industria semiconductorilor a depăşit pragul de 500 de miliarde de dolari, în condiţiile în care câştigurile solide raportate de TSMC, principalul producător mondial de cipuri avansate de inteligenţă artificială, au stimulat încrederea în întreaga industrie a semiconductorilor.

- Indicele AEX a crescut cu 1,3%, la 1.010,05 puncte.

• SIX Swiss Exchange

- Titlurile producătorului elveţian de articole de lux Compagnie Financiere Richemont SA au scăzut cu 1,1%, la 172,90 franci la ora 15.09, deşi acesta a raportat creşterea cu 11% a vânzărilor sale trimestriale (la un curs constant), depăşind aşteptările.

- Indicele SMI a crescut cu 0,4%, la 13.522,93 puncte la ora 15.11.

• Nasdaq Stockholm

- Acţiunile Swedbank AB au consemnat un plus de 3,1%, ajungând la 343,70 coroane suedeze la ora 15.20, după ce Departamentul de Justiţie al SUA şi-a încheiat ancheta de lungă durată asupra grupului bancar suedez.

- Indicele OMX Stockholm 30 a crescut cu 1,4%, la 3.026,36 puncte la ora 15.23.

• New York Stock Exchange

Pieţele americane au urmat un curs pozitiv ieri dimineaţă, investitorii fiind atenţi în continuare la raportările companiilor.

- Acţiunile BlackRock Inc. au urcat cu 4,6%, la 1.142,30 dolari la ora locală 10.09. Compania de investiţii a anunţat că activele aflate în administrarea sa au depăşit pentru prima dată 14 trilioane de dolari.

- Titlurile băncii de investiţii Goldman Sachs Group Inc. s-au apreciat cu 2,6%, la 956,73 dolari la ora 10.10, cele ale rivalei Morgan Stanley - cu 4,2%, la 188,32 dolari, în baza rezultatelor financiare raportate.

- Indicele Dow Jones Industrial Average a crescut cu 0,5%, la 49.401,44 puncte la ora 10.13, S&P 500 - cu 0,6%, la 6.965,85 puncte.

• Nasdaq

- Titlurile Rocket Lab Corp. s-au depreciat cu 3,9%, la 88,18 dolari la ora 10.27, în urma retrogradării calificativului acordat acţiunilor companiei spaţiale de către KeyBanc.

- Acţiunile Tesla Inc. au urcat cu 0,9%, la 443,25 dolari la ora 10.29. Producătorul de maşini electrice va elimina opţiunea de achiziţie unică pentru software-ul său de conducere autonomă, urmând să ofere sistemul Full Self-Driving (FSD) exclusiv sub formă de abonament lunar după data de 14 februarie, a anunţat miercuri directorul general Elon Musk, citat de Reuters.

- Indicele Nasdaq Composite a crescut cu 0,8%, la 23.661,07 puncte la ora 10.31.

• Tokyo Stock Exchange

Bursele din Asia au urmat un curs mixt ieri, după declinul consemnat în ziua anterioară de pieţele de pe Wall Street.

- În acest context, acţiunile Tokyo Electron Ltd., companie japoneză de electronice şi semiconductori, s-au apreciat cu 0,7%, la 42.590 yeni, cele ale producătorului de echipamente de testări automate Advantest Corp. au coborât cu 2,5%, la 22.490 yeni.

- Titlurile companiei auto Honda Motor Co. au înregistrat un plus de 1,2%, aungând la 1.651 yeni, cele ale Nissan Motor Co. - un minus de 1,2%, atingând 420 de yeni.

- Indicele Nikkei 225 a scăzut cu 0,4%, la 54.110,50 puncte.

• Sydney Stock Exchange

- Acţiunile producătorului de aur Bellevue Gold Ltd. au coborât cu 3,6%, la 1,62 dolari australieni, cele ale Northern Star Resources Ltd. au urcat cu 1,4%, la 27,11 dolari. Săptămâna aceasta, cotaţia metalului galben a atins un nou nivel record, însă ieri era în declin. Pe acelaşi segment, titlurile Newmont Corp. au consemnat un minus de 1,6%, la 168,11 dolari australieni.

- Acţiunile Mayne Pharma Group Ltd. au coborât cu 1,4%, la 2,90 dolari australieni. Compania farmaceutică a anunţat recent că preşedintele Frank Condella a decis să se retragă din consiliul de administraţie, începând de ieri.

- Indicele S&P/ASX 200 a crescut cu 0,5%, la 8.861,70 puncte.