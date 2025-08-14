Ediţiile BURSA• Evenimentele BURSA• Suplimentele BURSA
BURSELE LUMII Tonul optimist se menţine pe pieţele de acţiuni

A.V.
Ziarul BURSA #Piaţa de Capital #Jurnal Bursier / 14 august

Tonul optimist se menţine pe pieţele de acţiuni

Bursele europene au urmat un curs pozitiv şi ieri, după ce, în ziua anterioară, pieţele americane au atins niveluri record.

Deutsche Börse

- Titlurile companiei auto germane Mercedes-Benz Group AG au urcat cu 0,7%, la 52,60 euro la ora locală 15.48, cele ale Bayerische Motoren Werke AG (BMW) - cu 1,1%, la 88,50 euro. Vânzările globale de vehicule electrice şi hibride plug-in au înregistrat un avans anual de 21% în iulie, cel mai lent ritm de creştere din ianuarie şi un declin faţă de expansiunea de 25% din iunie, arată datele publicate ieri de firma de cercetare de piaţă Rho Motion, conform Reuters.

- Acţiunile TUI AG s-au apreciat cu 6,6%, la 8,41 euro la ora 15.49. Compania de turism a raportat profituri de bază peste aşteptări pentru cel de-al treilea trimestru fiscal.

- Titlurile RENK Group AG au înregistrat un plus de 2,3%, la 62,14 euro la ora 15.50. Gigantul de apărare a raportat rezultate peste aşteptări.

- Indicele DAX a crescut cu 0,8%, la 24.226,45 puncte la ora 15.52.

Euronext Paris

- Titlurile TotalEnergies SA, companie petrolieră franceză, au coborât cu 1%, la 52,37 euro la ora 15.30, deşi Organizaţia Ţărilor Exportatoare de Petrol (OPEC) şi-a îmbunătăţit estimările privind creşterea cererii globale de petrol în 2026 şi a redus previziunile privind aprovizionarea din SUA şi alţi producători din afara OPEC+.

- Indicele CAC 40 a crescut cu 0,7%, la 7.807,21 puncte la ora 15.58.

Vienna Stock Exchange

- Acţiunile Wienerberger AG s-au apreciat cu 0,7%, la 31,98 euro la ora 16.17. Cel mai mare producător mondial de cărămizi a raportat creşterea cu 6% a veniturilor sale în semestrul întâi.

- Indicele ATX a crescut cu 0,07%, la 4.720,34 puncte la ora 16.17.

New York Stock Exchange

Pieţele americane au crescut ieri dimineaţă, investitorii având aşteptări legate de o reducere a dobânzilor de către banca centrală (Fed).

- Titlurile Citigroup Inc. s-au apreciat cu 0,05%, la 95,79 dolari la ora locală 10.22, cele ale Bank of America Corp. - cu 0,08%, la 47,54 dolari. Secretarul american al Trezoreriei, Scott Bessent, a făcut cea mai explicită solicitare pentru ca Rezerva Federală a SUA (Fed) să relaxeze politica monetară, sugerând că nivelul dobânzii ar trebui să fie cu cel puţin 1,5 puncte procentuale mai scăzut decât este în prezent, conform Bloomberg.

- Acţiunile CAVA Group Inc. au coborât cu 17,7%, la 69,54 dolari la ora 10.23. Lanţul de restaurante fast-casual a anunţat venituri trimestriale sub previziunile analiştilor.

- Titlurile Brinker International Inc. s-au apreciat cu 1,7%, la 157,49 dolari la ora 10.24. Compania din industria ospitalităţii a raportat profituri peste aşteptări.

- Indicele Dow Jones Industrial Average a crescut cu 0,8%, la 44.793,65 puncte la ora 10.25, S&P 500 - cu 0,3%, la 6.463,11 puncte.

Nasdaq

- Acţiunile CoreWeave Inc. au pierdut 14%, atingând 127,95 dolari la ora 10.26, deşi compania de cloud computing AI a publicat venituri peste aşteptări.

- Titlurile Sinclair Inc. au consemnat un plus de 1,2%, la 15,16 dolari 10.27. Compania de comunicaţii a început o revizuire strategică a operaţiunilor, care ar putea duce la o fuziune sau divizare a activităţii sale Ventures.

- Indicele Nasdaq Composite a crescut cu 0,2%, la 21.725,43 puncte la ora 10.27.

Tokyo Stock Exchange

Bursele din Asia au crescut ieri, în majoritate, atenţia fiind îndreptată în continuare la evoluţiile comerciale dintre SUA şi ţările din regiune.

- În acest context, acţiunile companiei auto nipone Toyota Motor Corp. au urcat cu 0,7%, la 2.875 yeni, cele ale producătorului de electronice Sony Corp. - cu 3,5%, la 4.130 yeni.

- Indicele Nikkei 225 a crescut cu 1,3%, la 43.274,67 puncte.

Sydney Stock Exchange

- Acţiunile Commonwealth Bank of Australia au scăzut cu 5,4%, la 169,12 dolari australieni. Banca centrală australiană (RBA) a decis, în reuniunea de politică monetară de marţi, să taie dobânda-cheie de la 3,85% la 3,6%.

- Titlurile Australia & New Zealand Banking Group Ltd. s-au depreciat cu 0,2%, la 31,87 dolari australieni, cele ale National Australia Bank Ltd. - cu 2,6%, la 38,16 dolari australieni.

- Indicele S&P/ASX 200 a coborât cu 0,6%, la 8.827,10 puncte.

Opinia Cititorului

Acord

Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

adb