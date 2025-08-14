BURSELE LUMII Tonul optimist se menţine pe pieţele de acţiuni

Bursele europene au urmat un curs pozitiv şi ieri, după ce, în ziua anterioară, pieţele americane au atins niveluri record.

• Deutsche Börse

- Titlurile companiei auto germane Mercedes-Benz Group AG au urcat cu 0,7%, la 52,60 euro la ora locală 15.48, cele ale Bayerische Motoren Werke AG (BMW) - cu 1,1%, la 88,50 euro. Vânzările globale de vehicule electrice şi hibride plug-in au înregistrat un avans anual de 21% în iulie, cel mai lent ritm de creştere din ianuarie şi un declin faţă de expansiunea de 25% din iunie, arată datele publicate ieri de firma de cercetare de piaţă Rho Motion, conform Reuters.

- Acţiunile TUI AG s-au apreciat cu 6,6%, la 8,41 euro la ora 15.49. Compania de turism a raportat profituri de bază peste aşteptări pentru cel de-al treilea trimestru fiscal.

- Titlurile RENK Group AG au înregistrat un plus de 2,3%, la 62,14 euro la ora 15.50. Gigantul de apărare a raportat rezultate peste aşteptări.

- Indicele DAX a crescut cu 0,8%, la 24.226,45 puncte la ora 15.52.

• Euronext Paris

- Titlurile TotalEnergies SA, companie petrolieră franceză, au coborât cu 1%, la 52,37 euro la ora 15.30, deşi Organizaţia Ţărilor Exportatoare de Petrol (OPEC) şi-a îmbunătăţit estimările privind creşterea cererii globale de petrol în 2026 şi a redus previziunile privind aprovizionarea din SUA şi alţi producători din afara OPEC+.

- Indicele CAC 40 a crescut cu 0,7%, la 7.807,21 puncte la ora 15.58.

• Vienna Stock Exchange

- Acţiunile Wienerberger AG s-au apreciat cu 0,7%, la 31,98 euro la ora 16.17. Cel mai mare producător mondial de cărămizi a raportat creşterea cu 6% a veniturilor sale în semestrul întâi.

- Indicele ATX a crescut cu 0,07%, la 4.720,34 puncte la ora 16.17.

• New York Stock Exchange

Pieţele americane au crescut ieri dimineaţă, investitorii având aşteptări legate de o reducere a dobânzilor de către banca centrală (Fed).

- Titlurile Citigroup Inc. s-au apreciat cu 0,05%, la 95,79 dolari la ora locală 10.22, cele ale Bank of America Corp. - cu 0,08%, la 47,54 dolari. Secretarul american al Trezoreriei, Scott Bessent, a făcut cea mai explicită solicitare pentru ca Rezerva Federală a SUA (Fed) să relaxeze politica monetară, sugerând că nivelul dobânzii ar trebui să fie cu cel puţin 1,5 puncte procentuale mai scăzut decât este în prezent, conform Bloomberg.

- Acţiunile CAVA Group Inc. au coborât cu 17,7%, la 69,54 dolari la ora 10.23. Lanţul de restaurante fast-casual a anunţat venituri trimestriale sub previziunile analiştilor.

- Titlurile Brinker International Inc. s-au apreciat cu 1,7%, la 157,49 dolari la ora 10.24. Compania din industria ospitalităţii a raportat profituri peste aşteptări.

- Indicele Dow Jones Industrial Average a crescut cu 0,8%, la 44.793,65 puncte la ora 10.25, S&P 500 - cu 0,3%, la 6.463,11 puncte.

• Nasdaq

- Acţiunile CoreWeave Inc. au pierdut 14%, atingând 127,95 dolari la ora 10.26, deşi compania de cloud computing AI a publicat venituri peste aşteptări.

- Titlurile Sinclair Inc. au consemnat un plus de 1,2%, la 15,16 dolari 10.27. Compania de comunicaţii a început o revizuire strategică a operaţiunilor, care ar putea duce la o fuziune sau divizare a activităţii sale Ventures.

- Indicele Nasdaq Composite a crescut cu 0,2%, la 21.725,43 puncte la ora 10.27.

• Tokyo Stock Exchange

Bursele din Asia au crescut ieri, în majoritate, atenţia fiind îndreptată în continuare la evoluţiile comerciale dintre SUA şi ţările din regiune.

- În acest context, acţiunile companiei auto nipone Toyota Motor Corp. au urcat cu 0,7%, la 2.875 yeni, cele ale producătorului de electronice Sony Corp. - cu 3,5%, la 4.130 yeni.

- Indicele Nikkei 225 a crescut cu 1,3%, la 43.274,67 puncte.

• Sydney Stock Exchange

- Acţiunile Commonwealth Bank of Australia au scăzut cu 5,4%, la 169,12 dolari australieni. Banca centrală australiană (RBA) a decis, în reuniunea de politică monetară de marţi, să taie dobânda-cheie de la 3,85% la 3,6%.

- Titlurile Australia & New Zealand Banking Group Ltd. s-au depreciat cu 0,2%, la 31,87 dolari australieni, cele ale National Australia Bank Ltd. - cu 2,6%, la 38,16 dolari australieni.

- Indicele S&P/ASX 200 a coborât cu 0,6%, la 8.827,10 puncte.