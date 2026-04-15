BusinessMark organizează conferinţa „reTAG” dedicată provocărilor din retail, FMCG şi e-commerce

A.G.
Companii / 15 aprilie, 15:29

BusinessMark organizează conferinţa „reTAG” dedicată provocărilor din retail, FMCG şi e-commerce

Compania BusinessMark anunţă organizarea, pe 20 aprilie 2026, a unei noi ediţii a conferinţei „reTAG - a Retail, FMCG & e-Commerce Conference for the Modern World”, eveniment dedicat tendinţelor şi provocărilor din sectoarele retail, FMCG şi comerţ online, potrivit unui comunicat remis redacţiei.

Conform BusinessMark, aceste industrii traversează o etapă de maturizare strategică, marcată de accentul pus pe utilizarea datelor şi pe viteza de execuţie, ceea ce determină companiile să echilibreze investiţiile în dezvoltarea brandurilor cu necesitatea creşterii eficienţei operaţionale, într-un context în care retailul fizic şi cel digital funcţionează tot mai integrat.

Evenimentul, organizat la JW Marriott Grand Hotel Bucharest, va reuni reprezentanţi ai companiilor active în domeniu pentru a discuta direcţiile de dezvoltare ale pieţei şi adaptarea la comportamentul consumatorilor, caracterizat de cerinţe simultane privind valoarea şi responsabilitatea, potrivit BusinessMark. Conferinţa va fi moderată de Daniel Drăgan şi va include două sesiuni de prezentări şi două paneluri de discuţii, conform aceleiaşi surse.

Printre participanţi se numără reprezentanţi ai unor companii precum Auchan România, Red Bull, Sezamo România, Fashion Days, JYSK România sau CPI Property Group, alături de specialişti în marketing, dezvoltare de business, analiză de piaţă şi tehnologie, potrivit BusinessMark.

Temele abordate vizează, între altele, echilibrul dintre investiţiile în branding şi eficienţa operaţională, strategiile de preţ şi evoluţia mărcilor proprii, extinderea spaţiilor comerciale, loializarea consumatorilor, dezvoltarea conceptelor de unified commerce şi social shopping, precum şi utilizarea algoritmilor de inteligenţă artificială pentru optimizarea stocurilor, potrivit BusinessMark. De asemenea, vor fi analizate aspecte legate de logistica de tip micro-fulfillment şi last-mile, dezvoltarea reţelelor de retail media, precum şi impactul reglementărilor ESG şi al noilor măsuri fiscale asupra profitabilităţii industriei, conform BusinessMark.

Potrivit BusinessMark, evenimentul îşi propune să faciliteze schimbul de perspective între profesioniştii din domeniu şi să ofere un cadru de discuţie privind adaptarea companiilor la transformările accelerate ale pieţei. Conferinţa face parte din seria de proiecte dezvoltate de BusinessMark şi este realizată cu sprijinul unor parteneri din mediul de afaceri şi din sectorul tehnologic, potrivit aceleiaşi surse.

Curs valutar BNR

15 Apr. 2026
Euro (EUR)Euro5.0914
Dolar SUA (USD)Dolar SUA4.3224
Franc elveţian (CHF)Franc elveţian5.5284
Liră sterlină (GBP)Liră sterlină5.8576
Gram de aur (XAU)Gram de aur666.3095

adb