Ediţiile BURSA• Evenimentele BURSA• Suplimentele BURSA
EnglishEnglish Newsletter RSS Facebook Contact Autentificare
home
editorial
politică
piaţa de capital
bănci-asigurări
macroeconomie
companii
internaţional
cotaţii
secţiuni
arhivă

BVB  A treia zi de scăderi la BVB

Andrei Iacomi
Ziarul BURSA #Piaţa de Capital #Jurnal Bursier / 22 ianuarie

A treia zi de scăderi la BVB

Tranzacţii de 126 milioane lei, sub nivelul şedinţei anterioare

Indicii Bursei de Valori Bucureşti (BVB) au consemnat a treia şedinţă consecutivă de scăderi, în sesiunea de tranzacţionare de ieri, într-un context geopolitic tensionat, marcat de perspectiva unui conflict comercial, pe fondul dorinţei preşedintelui american Donald Trump de anexare a Groenlandei la Statele Unite. Indicele BET, al celor mai lichide douăzeci de titluri ale BVB, a înregistrat un declin de 1,14%, până la 26.311 puncte, în vreme ce indicele BET-BK, reperul de randament al fondurilor de investiţii în acţiuni, s-a depreciat cu 1,12%, până la 5.254 de puncte.

În Europa, după ce începuse ziua în scădere, indicele Stoxx 600 a încheiat sesiunea de tranzacţionare în stagnare, în condiţiile în care Trump a anunţat că nu va folosi forţa în Groenlanda, dar a solicitat negocieri imediate pentru achiziţionarea insulei. Indicele DAX avea un declin de 0,51%, cu puţin înainte de ora 19:00 (ora României), în vreme ce indicele FTSE, al bursei londoneze, era în creştere cu 0,11%. În Statele Unite, indicii au început ziua în creştere, după ce, cu o sesiune în urmă, consemnaseră cea mai mare depreciere din noiembrie anul trecut.

La Bucureşti, unde toţi indicii au încheiat ziua în scădere, valoarea tranzacţiilor s-a ridicat la 126 milioane de lei, sub cea din sesiunea precedentă, de 117 milioane de lei, circa 80% din rulaj provenind din schimburile cu acţiuni.

În piaţa ”regular”, topul valorii tranzacţiilor a fost condus de acţiunile Banca Transilvania (TLV), care au cumulat un rulaj de 25,5 milioane de lei, titlurile instituţiei de credit încheind ziua la preţul unitar de 32,52 lei, în creştere cu 0,43%.

Pe poziţia a doua în topul rulajului s-au situat acţiunile OMV Petrom (SNP), care au coborât cu 2,55%, până la preţul de 1,033 lei, în condiţiile unor schimburi de 23,1 milioane de lei.

Acţiunile Romgaz (SNG) s-au depreciat cu 2,67%, până la preţul de 10,94 lei, pe fondul unei valori a tranzacţiilor de 9,8 milioane de lei.

Pe poziţia a patra în clasamentul lichidităţii s-au situat titlurile Transgaz (TGN), care au cumulat un rulaj de 5,9 milioane de lei, acţiunile TGN încheind ziua în declin cu 0,53%, la preţul unitar de 75 lei.

În piata ”deals” nu a fost realizat niciun schimb.

Indicele BET-NG, al companiilor energetice şi de utilităţi, a avut un declin de 1,47%, până la 1.931 de puncte, în vreme ce indicele BET-FI, al fostelor SIF-uri şi al Fondului Proprietatea, s-a depreciat cu 0,51%, până la 100.610 de puncte. Indicele BETAeRO, care grupează companiile considerate relevante pentru Sistemul Multilateral de Tranzacţionare, a coborât cu 0,55%, până la 959 de puncte.

Topul celor mai mari creşteri

1.”Bucovina-Club de Munte” (BCM): +9,87%

2. ”Energopetrol” (ENP): +9,38%

3. ”Electroaparataj” (ELJ): +6,67%

4. ”Electromagnetica" (ELMA): +4,62%

5. ”Romcab" (MCAB): +3,11%

Topul celor mai mari scăderi

1. ”Electrocontact” (ECT): -12,96%

2. ”Promateris” (PPL) : -7,14%

3. ”Comcm" (CMCM): -5,23%

4. ”Turism, Hoteluri, Restaurante Marea Neagră” (EFO): -4,59%

5. ”Compa” (CMP): -3,98%

Opinia Cititorului ( 1 )

Acord

Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

  1. 1.  fără titlu
    (mesaj trimis de anonim în data de 22.01.2026, 00:43)

    Asteptam a 50 a zi de scadere la bvb. A inceput!

    Acord

    Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

CITEŞTE ŞI

Citeşte toate articolele din Piaţa de Capital

DIN ACELAŞI DOMENIU

Jurnal Bursier

Citeşte toate articolele din Jurnal Bursier

Actualitate

Citeşte toate articolele din Actualitate

Ziarul BURSA

22 ianuarie

Citeşte Ziarul BURSA din 22 ianuarie

Cotaţii Internaţionale

vezi aici mai multe cotaţii

Bursa Construcţiilor

www.constructiibursa.ro

Ziarul BURSA

22 ianuarie
Ediţia din 22.01.2026

Consultă arhiva ziarului
danescu.ro
arsc.ro
Stiri Locale

Curs valutar BNR

21 Ian. 2026
Euro (EUR)Euro5.0961
Dolar SUA (USD)Dolar SUA4.3532
Franc elveţian (CHF)Franc elveţian5.4947
Liră sterlină (GBP)Liră sterlină5.8358
Gram de aur (XAU)Gram de aur680.9127

convertor valutar

»=
?

mai multe cotaţii valutare

Cotaţii Emitenţi BVB
Cotaţii fonduri mutuale

SECŢIUNEA VIDEO

mai multe articole

Video
tophotelawards.ro

ENGLISH SECTION

more articles

Dosar BURSA - Crizele Apocalipsei
BURSA
Comanda carte
Studiul 'Imperiul Roman subjugă Împărăţia lui Dumnezeu'
The study 'The Roman Empire subjugates the Kingdom of God'
BURSA
BURSA
Împărăţia lui Dumnezeu pe Pământ
The Kingdom of God on Earth
Carte - Golden calf - the meaning of interest rate
Carte - The crisis solution terminus a quo
www.agerpres.ro
www.dreptonline.ro
www.hipo.ro

Despre Noi

Adresa redacţiei "BURSA":
str. Popa Tatu nr.71, sector 1, Bucureşti, cod 010804.

Date contactare

Andreea Cristea - 0725.558.165
Elena Maftei - 0735.010.172
Andreea Roşoiu - 0724.381.118

E-mail: marketing@bursa.ro

Contacţi-ne aici
Politica de confidenţialitate

Politica de confidenţialitate explică în ce fel prelucrăm datele cu caracter personal. Citeşte Politica de Confidenţialitate

Despre Cookies

Cookie-ul este un fisier de mici dimensiuni, format din litere şi cifre, care va fi stocat pe computerul, terminalul mobil sau alte echipamente ale unui utilizator de pe care se accesează internetul. Citeşte Despre Cookies

Politica de retur

Politica de retur explică conditiile, procedurile si modalitatile de retur ale produselor achizitionate la distanta. Citeşte Politica de Retur

Newsletter

Am citit şi sunt de acord cu Politica de Confidenţialitate.

Abonaţi-vă gratuit la newsletter şi veţi fi informat care sunt ştirile şi articolele publicate zilnic pe site-ul BURSA.
Vezi Newsletter.

Copyright © 2003-2026 SC Meta Ring SRL. Toate drepturile rezervate.

 

Legea copyright-ului şi tratatele internaţionale protejează acest site. Nimic din acest site ori din site-urile afiliate nu poate fi reprodus sub nici o formă şi în nici un fel fără permisiunea în prealabil scrisă de la Meta Ring SRL. Reproducerea neautorizată a acestui site şi a celor afiliate, ori a oricărei părţi ce le compun va atrage după sine pedepsirea conform legislaţiei în vigoare. Pentru "revista presei" realizată de mijloace de difuzare în masă, articolele pot fi citate fără cost doar în limita a 300 de semne, dar fără a depăşi jumătate din articolul sau ştirea în cauză. În mod obligatoriu, în aceste cazuri, trebuie citată sursa informaţiei.

adb