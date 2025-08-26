Ediţiile BURSA• Evenimentele BURSA• Suplimentele BURSA
EnglishEnglish Newsletter RSS Facebook Contact Autentificare
home
editorial
politică
piaţa de capital
bănci-asigurări
macroeconomie
companii
internaţional
cotaţii
secţiuni
arhivă

BVB Aprecieri pe linie pentru indici

A.I.
Ziarul BURSA #Piaţa de Capital #Jurnal Bursier / 26 august

Aprecieri pe linie pentru indici

O treime din rulaj a fost asigurată de tranzacţiile cu acţiuni Banca Transilvania

Indicii Bursei de Valori Bucureşti (BVB) au avut creşteri pe linie, în prima şedinţă de tranzacţionare a săptămânii, în contrast cu deprecierile pieţelor europene. Indicele BET, al celor mai lichide douăzeci de titluri de la BVB, a avut un avans de 0,59%, la 20.811 de puncte, în vreme ce indicele BET-BK, reperul de randament al fondurilor de investiţii în acţiuni, a urcat cu 0,53%, până la 3.991 de puncte.

Valoarea tranzacţiilor s-a ridicat la 100,8 milioane de lei, sub media zilnică a anului de 170 milioane lei, circa o treime din rulaj provenind din schimburile cu acţiuni Banca Transilvania (TLV).

În piaţa "regular", topul valorii transferurilor a fost condus de acţiunile Hidroelectrica (H2O), ce au cumulat un rulaj de 19,4 milioane lei, titlurile producătorului şi furnizorului de energie electrică încheind ziua în creştere cu 0,66%, la 122,1 lei.

Pe poziţia a doua în topul rulajului s-au situat acţiunile OMV Petrom (SNP), ce au urcat cu 3,22%, la preţul de 0,8495 lei, în condiţiile unor schimburi de 9,8 milioane lei.

Acţiunile Banca Transilvania (TLV) au stagnat, la preţul de 28,08 lei, pe fondul unei valori a tranzacţiilor de 7,4 milioane lei.

Pe poziţia a patra a clasamentului lichidităţii s-au situat titlurile Fondul Proprietatea (FP), ce au cumulat un rulaj de patru milioane lei, acţiunile FP încheind ziua în creştere cu 0,12%, la preţul unitar de 0,425 lei.

În piaţa ”deals” au avut loc două schimburi cu acţiuni Banca Transilvania, în valoare de aproape 28 milioane lei, tranzacţiile fiind încheiate la preţul unitar de 28 lei, cu 0,28% sub referinţa din piaţa ”regular”.

Indicele BET-FI, al fostelor SIF-uri plus Fondul Proprietatea, a avut un avans de 1,71%, la 70.911 de puncte, în vreme ce indicele BET-NG, al companiilor energetice şi de utiltăţi, s-a apreciat cu 0,83%, până la 1.519 de puncte. Indicele BETAeRO, al companiilor considerate relevante pentru Sistemul Multilateral de Tranzacţionare al BVB, a avut un avans de 0,63%, până la 952 de puncte.

Topul celor mai mari creşteri

1.”Transilvania Investments” (TRANSI): +5,24%

2. ”OMV Petrom” (SNP): +3,22%

3. ”Transilvania Broker de Asigurare” (TBK): +3,19%

4. ”Impact Developer & Contractor" (IMP): +2,84%

5. ”Evergent Investments" (EVER): +2,72%

Topul celor mai mari scăderi

1. ”Electrocontact” (ECT): -8,00%

2. ”Societatea de Construcţii Napoca” (NAPO): -6,45%

3. ”Mecanică Fină” (MECE): -4,37%

4. ”Chimcomplex" (CRC): -3,81%

5. ”Electroargeş” (ELGS): -2,86%

Opinia Cititorului

Acord

Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

CITEŞTE ŞI

Citeşte toate articolele din Piaţa de Capital

DIN ACELAŞI DOMENIU

Jurnal Bursier

Citeşte toate articolele din Jurnal Bursier

Actualitate

Citeşte toate articolele din Actualitate

Ziarul BURSA

26 august

Citeşte Ziarul BURSA din 26 august

Cotaţii Internaţionale

vezi aici mai multe cotaţii

Bursa Construcţiilor

www.constructiibursa.ro

Ziarul BURSA

26 august
Ediţia din 26.08.2025

Consultă arhiva ziarului
Casino Online
danescu.ro
arsc.ro
Stiri Locale

Curs valutar BNR

25 Aug. 2025
Euro (EUR)Euro5.0539
Dolar SUA (USD)Dolar SUA4.3207
Franc elveţian (CHF)Franc elveţian5.3868
Liră sterlină (GBP)Liră sterlină5.8325
Gram de aur (XAU)Gram de aur467.7917

convertor valutar

»=
?

mai multe cotaţii valutare

Cotaţii Emitenţi BVB
Cotaţii fonduri mutuale

SECŢIUNEA VIDEO

mai multe articole

Video

ENGLISH SECTION

more articles

Teatrul Național I. L. Caragiale Bucuresti
oaer.ro
targulnationalimobiliar.ro
romaniansecuritysummit.com
romexpo.ro
BURSA
Comanda carte
Studiul 'Imperiul Roman subjugă Împărăţia lui Dumnezeu'
The study 'The Roman Empire subjugates the Kingdom of God'
BURSA
BURSA
Împărăţia lui Dumnezeu pe Pământ
The Kingdom of God on Earth
Carte - Golden calf - the meaning of interest rate
Carte - The crisis solution terminus a quo
www.agerpres.ro
www.dreptonline.ro
www.hipo.ro

Despre Noi

Adresa redacţiei "BURSA":
str. Popa Tatu nr.71, sector 1, Bucureşti, cod 010804.

Date contactare

Andreea Cristea - 0725.558.165
Elena Maftei - 0735.010.172
Andreea Roşoiu - 0724.381.118

E-mail: marketing@bursa.ro

Contacţi-ne aici
Politica de confidenţialitate

Politica de confidenţialitate explică în ce fel prelucrăm datele cu caracter personal. Citeşte Politica de Confidenţialitate

Despre Cookies

Cookie-ul este un fisier de mici dimensiuni, format din litere şi cifre, care va fi stocat pe computerul, terminalul mobil sau alte echipamente ale unui utilizator de pe care se accesează internetul. Citeşte Despre Cookies

Politica de retur

Politica de retur explică conditiile, procedurile si modalitatile de retur ale produselor achizitionate la distanta. Citeşte Politica de Retur

Newsletter

Am citit şi sunt de acord cu Politica de Confidenţialitate.

Abonaţi-vă gratuit la newsletter şi veţi fi informat care sunt ştirile şi articolele publicate zilnic pe site-ul BURSA.
Vezi Newsletter.

Copyright © 2003-2025 SC Meta Ring SRL. Toate drepturile rezervate.

 

Legea copyright-ului şi tratatele internaţionale protejează acest site. Nimic din acest site ori din site-urile afiliate nu poate fi reprodus sub nici o formă şi în nici un fel fără permisiunea în prealabil scrisă de la Meta Ring SRL. Reproducerea neautorizată a acestui site şi a celor afiliate, ori a oricărei părţi ce le compun va atrage după sine pedepsirea conform legislaţiei în vigoare. Pentru "revista presei" realizată de mijloace de difuzare în masă, articolele pot fi citate fără cost doar în limita a 300 de semne, dar fără a depăşi jumătate din articolul sau ştirea în cauză. În mod obligatoriu, în aceste cazuri, trebuie citată sursa informaţiei.

adb