BVB Aprecieri pe linie pentru indici

Indicii Bursei de Valori Bucureşti (BVB) au avut creşteri pe linie, în prima şedinţă de tranzacţionare a săptămânii, în contrast cu deprecierile pieţelor europene. Indicele BET, al celor mai lichide douăzeci de titluri de la BVB, a avut un avans de 0,59%, la 20.811 de puncte, în vreme ce indicele BET-BK, reperul de randament al fondurilor de investiţii în acţiuni, a urcat cu 0,53%, până la 3.991 de puncte.

Valoarea tranzacţiilor s-a ridicat la 100,8 milioane de lei, sub media zilnică a anului de 170 milioane lei, circa o treime din rulaj provenind din schimburile cu acţiuni Banca Transilvania (TLV).

În piaţa "regular", topul valorii transferurilor a fost condus de acţiunile Hidroelectrica (H2O), ce au cumulat un rulaj de 19,4 milioane lei, titlurile producătorului şi furnizorului de energie electrică încheind ziua în creştere cu 0,66%, la 122,1 lei.

Pe poziţia a doua în topul rulajului s-au situat acţiunile OMV Petrom (SNP), ce au urcat cu 3,22%, la preţul de 0,8495 lei, în condiţiile unor schimburi de 9,8 milioane lei.

Acţiunile Banca Transilvania (TLV) au stagnat, la preţul de 28,08 lei, pe fondul unei valori a tranzacţiilor de 7,4 milioane lei.

Pe poziţia a patra a clasamentului lichidităţii s-au situat titlurile Fondul Proprietatea (FP), ce au cumulat un rulaj de patru milioane lei, acţiunile FP încheind ziua în creştere cu 0,12%, la preţul unitar de 0,425 lei.

În piaţa ”deals” au avut loc două schimburi cu acţiuni Banca Transilvania, în valoare de aproape 28 milioane lei, tranzacţiile fiind încheiate la preţul unitar de 28 lei, cu 0,28% sub referinţa din piaţa ”regular”.

Indicele BET-FI, al fostelor SIF-uri plus Fondul Proprietatea, a avut un avans de 1,71%, la 70.911 de puncte, în vreme ce indicele BET-NG, al companiilor energetice şi de utiltăţi, s-a apreciat cu 0,83%, până la 1.519 de puncte. Indicele BETAeRO, al companiilor considerate relevante pentru Sistemul Multilateral de Tranzacţionare al BVB, a avut un avans de 0,63%, până la 952 de puncte.