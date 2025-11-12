Ediţiile BURSA• Evenimentele BURSA• Suplimentele BURSA
BVB BET atinge un nou maxim istoric

A. I.
Ziarul BURSA #Piaţa de Capital #Jurnal Bursier / 12 noiembrie

BET atinge un nou maxim istoric

Acţiunile Banca Transilvania - pe prima treaptă în topul rulajului

Indicii Bursei de Valori Bucureşti (BVB) au avut creşteri pe linie, în şedinţa de tranzacţionare de ieri, într-o zi cu aprecieri ale pieţelor europene. Indicele BET, al celor mai lichide douăzeci de titluri de la BVB, a urcat cu 1,39%, la 23.102 puncte - un nou record istoric - în vreme ce indicele BET-BK, reperul de randament al fondurilor de investiţii în acţiuni, a avut un avans de 1,05%, până la 4.506 puncte.

Valoarea tranzacţiilor s-a ridicat la 72 milioane de lei, asemănătoare cu cea din şedinţa anterioară, dar cu mult mai mică decât media zilnică a anului, de 175 milioane de lei, sumă ce reflectă totuşi şi ofertele de titluri de stat Fidelis, care ridică artificial totalul.

În piaţa ”regular”, topul valorii transferurilor a fost condus de acţiunile Banca Transilvania (TLV), ce au cumulat un rulaj de zece milioane de lei, titlurile instituţiei de credit încheind ziua în creştere cu 1,44%, la preţul de 29,64 lei.

Pe poziţia a doua, în topul rulajului, s-au situat acţiunile OMV Petrom (SNP), ce au urcat cu 1,96%, la preţul de 0,9625 lei, în condiţiile unor schimburi de 6,5 milioane de lei.

Acţiunile Hidroelectrica (H2O) au urcat cu 0,75%, la preţul de 121,4 lei, pe fondul unei valori a tranzacţiilor de 4,4 milioane de lei.

Pe poziţia a patra, în topul rulajului de la BVB, s-au situat titlurile Digi Communications (DIGI), ce au cumulat o valoare a schimburilor de 3,8 milioane de lei, acţiunile operatorului de telecomunicaţii încheind ziua în creştere cu 0,61%, la preţul unitar de 99,1 lei.

În piaţa ”deals” a fost înregistrată o tranzacţie cu acţiuni Antibiotice (ATB), în valoare de 0,5 milioane de lei, schimbul fiind încheiat la preţul unitar de 2,5 lei, cu 0,2% sub referinţa din piaţa ”regular”.

Indicele BET-FI, al fostelor SIF-uri plus Fondul Proprietatea, a avut un avans de 0,29%, la 86.339 puncte, în vreme ce indicele BET-NG, al companiilor energetice şi de utilităţi, s-a apreciat cu 1,52%, până la 1.728 puncte. Indicele BET AeRO, al companiilor considerate reprezentative pentru Sistemul Multilateral de Tranzacţionare al BVB, a avut un avans de 1,91%, până la 950 puncte.

Topul celor mai mari creşteri

1.”UAMT” (UAM): +8,84%

2. ”Roca Industry” (ROC1): +4,06%

3. ”Şantierul Naval Orşova” (SNO): +3,75%

4. ”Transgaz" (TGN): +3,27%

5. ”MedLife" (M): +2,73%

Topul celor mai mari scăderi

1. ”Comcm” (CMCM): -14,84%

2. ”Armătura” (ARM): -14,60%

3. ”Altur” (ALT): -5,71%

4. ”Artego" (ARTE): -5,45%

5. ”Bermas” (BRM): -4,65%

