BVB BET marchează un nou record istoric

Indicii Bursei de Valori Bucureşti (BVB) au înregistrat preponderent creşteri în şedinţa de tranzacţionare de ieri, într-o zi fără o direcţie clară în pieţele europene. Indicele BET, al celor mai lichide douăzeci de titluri ale BVB, a avut un avans de 0,2%, până la 31.078 de puncte, în vreme ce indicele BET-BK, reperul de randament al fondurilor de investiţii în acţiuni, a urcat cu 0,16%, la 6.039 de puncte.

Valoarea tranzacţiilor s-a ridicat la 126,3 milioane de lei, circa 40% din rulaj provenind dintr-o tranzacţie de tip ”deal”, în valoare de 52,4 milioane de lei, cu acţiuni Premier Energy. Cele 0,98 de milioane de acţiuni schimbate, echivalentul a 0,8% din capitalul companiei de infrastructură energetică, au fost transferate la preţul unitar de 53,6 lei, similar cu referinţa din piaţa ”regular”. Compania a anunţat că a obţinut o finanţare de până la 825 milioane euro pentru achiziţia Grupului Evryo şi pentru refinanţarea unor datorii.

În piaţa ”regular”, topul valorii schimburilor a fost condus de acţiunile Banca Transilvania, al căror rulaj s-a ridicat la 18,4 milioane de lei, titlurile instituţiei de credit încheind ziua la preţul unitar de 37,02 de lei, în creştere cu 0,05%.

Pe poziţia a doua în topul lichidităţii s-au situat acţiunile OMV Petrom, care au urcat cu 0,57%, la preţul de 1,05 de lei, în condiţiile unor schimburi de 8,6 milioane de lei.

Acţiunile Nuclearelectrica s-au depreciat cu 0,85%, la preţul de 70,4 de lei, pe fondul unei valori a tranzacţiilor de 6,3 milioane de lei.

Pe poziţia a patra în clasamentul lichidităţii s-au situat titlurile Premier Energy, care au stagnat, la preţul de 53,6 de lei, schimburile cu titlurile companiei de infrastructură energetică ridicându-se la şase milioane de lei.

Indicele BET-NG, al companiilor energetice şi de utilităţi, a marcat un avans de 0,36%, până la 2.349 de puncte, în vreme ce indicele BET-FI, al fostelor SIF-uri plus Fondul Proprietatea, s-a apreciat cu 0,15%, la 103.508 de puncte. Indicele BETAeRO, al companiilor considerate relevante pentru Sistemul Multilateral de Tranzacţionare al BVB, a coborât cu 0,69%, până la 1.004 de puncte.