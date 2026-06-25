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BVB BET marchează un nou record istoric

A.I.
Ziarul BURSA #Piaţa de Capital #Jurnal Bursier / 25 iunie

BET marchează un nou record istoric

Tranzacţii de tip ”deal” în valoare de 52 milioane lei cu acţiuni Premier Energy

Indicii Bursei de Valori Bucureşti (BVB) au înregistrat preponderent creşteri în şedinţa de tranzacţionare de ieri, într-o zi fără o direcţie clară în pieţele europene. Indicele BET, al celor mai lichide douăzeci de titluri ale BVB, a avut un avans de 0,2%, până la 31.078 de puncte, în vreme ce indicele BET-BK, reperul de randament al fondurilor de investiţii în acţiuni, a urcat cu 0,16%, la 6.039 de puncte.

Valoarea tranzacţiilor s-a ridicat la 126,3 milioane de lei, circa 40% din rulaj provenind dintr-o tranzacţie de tip ”deal”, în valoare de 52,4 milioane de lei, cu acţiuni Premier Energy. Cele 0,98 de milioane de acţiuni schimbate, echivalentul a 0,8% din capitalul companiei de infrastructură energetică, au fost transferate la preţul unitar de 53,6 lei, similar cu referinţa din piaţa ”regular”. Compania a anunţat că a obţinut o finanţare de până la 825 milioane euro pentru achiziţia Grupului Evryo şi pentru refinanţarea unor datorii.

În piaţa ”regular”, topul valorii schimburilor a fost condus de acţiunile Banca Transilvania, al căror rulaj s-a ridicat la 18,4 milioane de lei, titlurile instituţiei de credit încheind ziua la preţul unitar de 37,02 de lei, în creştere cu 0,05%.

Pe poziţia a doua în topul lichidităţii s-au situat acţiunile OMV Petrom, care au urcat cu 0,57%, la preţul de 1,05 de lei, în condiţiile unor schimburi de 8,6 milioane de lei.

Acţiunile Nuclearelectrica s-au depreciat cu 0,85%, la preţul de 70,4 de lei, pe fondul unei valori a tranzacţiilor de 6,3 milioane de lei.

Pe poziţia a patra în clasamentul lichidităţii s-au situat titlurile Premier Energy, care au stagnat, la preţul de 53,6 de lei, schimburile cu titlurile companiei de infrastructură energetică ridicându-se la şase milioane de lei.

Indicele BET-NG, al companiilor energetice şi de utilităţi, a marcat un avans de 0,36%, până la 2.349 de puncte, în vreme ce indicele BET-FI, al fostelor SIF-uri plus Fondul Proprietatea, s-a apreciat cu 0,15%, la 103.508 de puncte. Indicele BETAeRO, al companiilor considerate relevante pentru Sistemul Multilateral de Tranzacţionare al BVB, a coborât cu 0,69%, până la 1.004 de puncte.

Topul celor mai mari creşteri

1. ”Şantierul Naval Orşova” (SNO): +5,26%

2. ”Transgaz” (TGN): +1,85%

3. ”Bursa de Valori Bucureşti” (BVB): +1,82%

4. ”Electromagnetica" (ELMA): +1,69%

5. ”Lion Capital" (LION): +1,65%

Topul celor mai mari scăderi

1. ”SIF Hoteluri” (CAOR): -8,04%

2. ”Green Tech International” (GREEN) : -3,81%

3. ”Christian Tour" (TRIP): -3,07%

4. ”Aerostar” (ARS): -2,76%

5. ”Armătura” (ARM): -2,50%

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