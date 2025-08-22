BVB cere aprobarea acţionarilor pentru participarea la crearea unei noi burse în Republica Moldova

• Ministrul Dezvoltării Economice şi Digitalizării din Republica Moldova anunţa, în decembrie anul trecut, că statul va participa în calitate de acţionar la noua bursă din Chişinău

Consiliul de Administraţie al Bursei de Valori Bucureşti (BVB) a convocat acţionarii la o adunare extraordinară, în data de 29 septembrie, pentru aprobarea participării la capitalul social al unei noi burse de valori, în Republica Moldova, a anunţat operatorul pieţei noastre de capital, printr-un raport publicat ieri pe propriul site.

Materialele informative aferente punctelor de pe ordinea de zi a adunării acţionarilor BVB de la finele lunii septembrie vor fi publicate în data de 29 august, mai informează operatorul bursier.

În decembrie, anul trecut, preşedintele BVB, Radu Hanga, anunţa că bursa noastră vrea să ajute, cu experienţa şi resursele pe care le are, la realizarea unei Burse de Valori la Chişinău şi ar dori să aibă printre partenerii locali şi statul moldovean.

"Poziţia noastră e destul de simplă. Ne uităm la Moldova ca la un stat suveran, care e aproape de România. Încercăm să-i ajutăm cu experienţa şi cu resursele pe care noi le avem şi, când mă refer la resurse, mă refer la capital, mă refer la resurse tehnologice, mă refer la resursele umane pe care le avem în Bursa de Valori Bucureşti. Mă refer la experienţa pe care am construit-o aici şi cred că, ce e foarte important şi modul în care ne uităm noi la proiect, este de a intra într-o construcţie în care să avem şi parteneri locali. Şi, de asemenea, ne-ar plăcea foarte mult ca printre partenerii aceia locali, din Moldova, să avem şi statul moldovean. Ne-ar plăcea să intrăm într-o construcţie în care să venim şi noi cu aportul nostru de expertiză, de resurse şi să vedem şi parteneri, companii din Republica Moldova, statul moldovean, care să susţină şi să fie implicaţi alături de noi în acest proiect. Avem, cred că s-a şi anunţat public în Republica Moldova, am anunţat şi noi, avem un mesaj pozitiv din partea Guvernului Moldovei, că s-a luat o decizie privind participarea lor alături de noi în această construcţie şi o să continuăm să avansăm în direcţia aceasta", a spus Radu Hanga, citat de Agerpres.

Anterior, BVB anunţase că explorează opţiunile de creare a unei Burse de Valori la Chişinău, împreună cu statul moldovenesc şi cu alţi parteneri din Republica Moldova.

"Bursa de Valori Bucureşti, cu o experienţă de 30 de ani, intenţionează să aplice cunoştinţele acumulate, pentru a contribui la crearea unei burse moderne în Republica Moldova. Scopul este de a construi o piaţă de capital solidă în Moldova, stimulând totodată cooperarea regională şi oferind acces la finanţare pentru companiile din ambele ţări, care ar putea deveni lideri regionali. BVB este încrezătoare în potenţialul de creştere al economiei din Republica Moldova şi consideră că dezvoltarea unei pieţe de capital competitive, în jurul Bursei de Valori Chişinău, va sprijini acest proces", se arată în comunicatul de atunci al BVB.

Conform Moldpres, agenţia de presă guvernamentală a Republicii Moldova, vicepremierul Dumitru Alaiba, ministru al Dezvoltării Economice şi Digitalizării (MDED), a afirmat că Bursa de Valori Bucureşti va investi într-o bursă nouă şi modernă, în Republica Moldova - Bursa de Valori Chişinău, iar statul va participa în calitate de acţionar. "Asta ne va permite să influenţăm direcţia de dezvoltare a bursei şi să menţinem ferm angajamentul dezvoltării pieţei de capital în Moldova", a spus atunci vicepremierul Dumitru Alaiba.

Pentru primele şase luni ale acestui an, Grupul BVB a raportat un profit net de 1,48 milioane lei, cu 83% sub rezultatul obţinut în prima jumătate a anului trecut, în condiţiile în care veniturile s-au diminuat şi cheltuielile au crescut.