Ediţiile BURSA• Evenimentele BURSA• Suplimentele BURSA
EnglishEnglish Newsletter RSS Facebook Contact Autentificare
home
editorial
politică
piaţa de capital
bănci-asigurări
macroeconomie
companii
internaţional
cotaţii
secţiuni
arhivă

BVB Creşteri pe linie pentru indici

Andrei Iacomi
Ziarul BURSA #Piaţa de Capital #Jurnal Bursier / 16 ianuarie

Creşteri pe linie pentru indici

Tranzacţii de 168,1 milioane lei, peste cele din sesiunea anterioară

Indicele BET are un avans de 10,9% de la începutul anului

Toţi indicii Bursei de Valori Bucureşti (BVB) au avut creşteri în sesiunea de tranzacţionare de ieri, într-o zi cu aprecieri ale pieţelor europene. Indicele BET, al celor mai lichide douăzeci de titluri ale BVB, a înregistrat un avans de 1,45%, până la 27.095 de puncte, un nou record istoric, în vreme ce indicele BET-BK, reperul de randament al fondurilor de investiţii în acţiuni, s-a apreciat cu 1,38%, până la 5.355 de puncte. De la începutul anului, indicele BET are o creştere de 10,9%.

Valoarea tranzacţiilor s-a ridicat la 168,1 milioane de lei, cu mult peste cea din şedinţa anterioară, de 99,6 milioane de lei, circa 85% din rulaj provenind din schimburile cu acţiuni.

În piaţa ”regular”, topul valorii tranzacţiilor a fost condus de acţiunile Banca Transilvania (TLV), care au cumulat un rulaj de 31,8 milioane de lei, titlurile instituţiei de credit încheind ziua la preţul unitar de 33,6 lei, în creştere cu 3,07%.

Pe poziţia a doua în topul rulajului s-au situat acţiunile OMV Petrom (SNP), care au urcat cu 0,48%, până la preţul de 1,045 lei, în condiţiile unor schimburi de 14,1 milioane de lei.

Acţiunile Hidroelectrica (H2O) s-au apreciat cu 3,83%, până la preţul de 132,9 lei, pe fondul unei valori a tranzacţiilor de 14 milioane de lei.

Pe poziţia a patra în clasamentul lichidităţii s-au situat titlurile Sphera Franchise Group (SFG), care au cumulat un rulaj de 12,2 milioane de lei, acţiunile companiei de alimentaţie publică încheind ziua în stagnare, la preţul unitar de 39,9 lei.

În piaţa ”deals” nu a avut loc niciun schimb.

Indicele BET-NG, al companiilor energetice şi de utilităţi, a avut un avans de 1,14%, până la 1.995 de puncte, în vreme ce indicele BET-FI, al fostelor SIF-uri şi al Fondului Proprietatea, s-a apreciat cu 2,65%, până la 98.128 de puncte. Indicele BETAeRO, care grupează companiile considerate relevante pentru Sistemul Multilateral de Tranzacţionare, a urcat cu 1,05%, până la 979 de puncte.

Topul celor mai mari creşteri

1.”Carbochim” (CBC): +14,29%

2. ”Romcarbon” (ROCE): +8,55%

3. ”THR-Marea Neagră” (EFO): +8,33%

4. ”Prebet" (PREB): +6,95%

5. ”Biofarm" (BIO): +6,70%

Topul celor mai mari scăderi

1. ”Societatea de Constructii Napoca” (NAPO): -14,29%

2. ”SIF Hoteluri” (CAOR) : -7,02%

3. ”Bermas" (BRM): -4,72%

4. ”Bittent Systems” (BNET): -4,64%

5. ”Rompetrol Rafinare” (RRC): -2,76%

Opinia Cititorului

Acord

Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

CITEŞTE ŞI

Citeşte toate articolele din Piaţa de Capital

DIN ACELAŞI DOMENIU

Jurnal Bursier

Citeşte toate articolele din Jurnal Bursier

Actualitate

Citeşte toate articolele din Actualitate

Ziarul BURSA

16 ianuarie

Citeşte Ziarul BURSA din 16 ianuarie

Cotaţii Internaţionale

vezi aici mai multe cotaţii

Bursa Construcţiilor

www.constructiibursa.ro

Ziarul BURSA

16 ianuarie
Ediţia din 16.01.2026

Consultă arhiva ziarului
danescu.ro
arsc.ro
Stiri Locale

Curs valutar BNR

15 Ian. 2026
Euro (EUR)Euro5.0891
Dolar SUA (USD)Dolar SUA4.3740
Franc elveţian (CHF)Franc elveţian5.4654
Liră sterlină (GBP)Liră sterlină5.8684
Gram de aur (XAU)Gram de aur649.3669

convertor valutar

»=
?

mai multe cotaţii valutare

Cotaţii Emitenţi BVB
Cotaţii fonduri mutuale
raobooks.com

SECŢIUNEA VIDEO

mai multe articole

Video
Viva

ENGLISH SECTION

more articles

Dosar BURSA - Crizele Apocalipsei
BURSA
Comanda carte
Studiul 'Imperiul Roman subjugă Împărăţia lui Dumnezeu'
The study 'The Roman Empire subjugates the Kingdom of God'
BURSA
BURSA
Împărăţia lui Dumnezeu pe Pământ
The Kingdom of God on Earth
Carte - Golden calf - the meaning of interest rate
Carte - The crisis solution terminus a quo
www.agerpres.ro
www.dreptonline.ro
www.hipo.ro

Despre Noi

Adresa redacţiei "BURSA":
str. Popa Tatu nr.71, sector 1, Bucureşti, cod 010804.

Date contactare

Andreea Cristea - 0725.558.165
Elena Maftei - 0735.010.172
Andreea Roşoiu - 0724.381.118

E-mail: marketing@bursa.ro

Contacţi-ne aici
Politica de confidenţialitate

Politica de confidenţialitate explică în ce fel prelucrăm datele cu caracter personal. Citeşte Politica de Confidenţialitate

Despre Cookies

Cookie-ul este un fisier de mici dimensiuni, format din litere şi cifre, care va fi stocat pe computerul, terminalul mobil sau alte echipamente ale unui utilizator de pe care se accesează internetul. Citeşte Despre Cookies

Politica de retur

Politica de retur explică conditiile, procedurile si modalitatile de retur ale produselor achizitionate la distanta. Citeşte Politica de Retur

Newsletter

Am citit şi sunt de acord cu Politica de Confidenţialitate.

Abonaţi-vă gratuit la newsletter şi veţi fi informat care sunt ştirile şi articolele publicate zilnic pe site-ul BURSA.
Vezi Newsletter.

Copyright © 2003-2026 SC Meta Ring SRL. Toate drepturile rezervate.

 

Legea copyright-ului şi tratatele internaţionale protejează acest site. Nimic din acest site ori din site-urile afiliate nu poate fi reprodus sub nici o formă şi în nici un fel fără permisiunea în prealabil scrisă de la Meta Ring SRL. Reproducerea neautorizată a acestui site şi a celor afiliate, ori a oricărei părţi ce le compun va atrage după sine pedepsirea conform legislaţiei în vigoare. Pentru "revista presei" realizată de mijloace de difuzare în masă, articolele pot fi citate fără cost doar în limita a 300 de semne, dar fără a depăşi jumătate din articolul sau ştirea în cauză. În mod obligatoriu, în aceste cazuri, trebuie citată sursa informaţiei.

adb