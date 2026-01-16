BVB Creşteri pe linie pentru indici

Toţi indicii Bursei de Valori Bucureşti (BVB) au avut creşteri în sesiunea de tranzacţionare de ieri, într-o zi cu aprecieri ale pieţelor europene. Indicele BET, al celor mai lichide douăzeci de titluri ale BVB, a înregistrat un avans de 1,45%, până la 27.095 de puncte, un nou record istoric, în vreme ce indicele BET-BK, reperul de randament al fondurilor de investiţii în acţiuni, s-a apreciat cu 1,38%, până la 5.355 de puncte. De la începutul anului, indicele BET are o creştere de 10,9%.

Valoarea tranzacţiilor s-a ridicat la 168,1 milioane de lei, cu mult peste cea din şedinţa anterioară, de 99,6 milioane de lei, circa 85% din rulaj provenind din schimburile cu acţiuni.

În piaţa ”regular”, topul valorii tranzacţiilor a fost condus de acţiunile Banca Transilvania (TLV), care au cumulat un rulaj de 31,8 milioane de lei, titlurile instituţiei de credit încheind ziua la preţul unitar de 33,6 lei, în creştere cu 3,07%.

Pe poziţia a doua în topul rulajului s-au situat acţiunile OMV Petrom (SNP), care au urcat cu 0,48%, până la preţul de 1,045 lei, în condiţiile unor schimburi de 14,1 milioane de lei.

Acţiunile Hidroelectrica (H2O) s-au apreciat cu 3,83%, până la preţul de 132,9 lei, pe fondul unei valori a tranzacţiilor de 14 milioane de lei.

Pe poziţia a patra în clasamentul lichidităţii s-au situat titlurile Sphera Franchise Group (SFG), care au cumulat un rulaj de 12,2 milioane de lei, acţiunile companiei de alimentaţie publică încheind ziua în stagnare, la preţul unitar de 39,9 lei.

În piaţa ”deals” nu a avut loc niciun schimb.

Indicele BET-NG, al companiilor energetice şi de utilităţi, a avut un avans de 1,14%, până la 1.995 de puncte, în vreme ce indicele BET-FI, al fostelor SIF-uri şi al Fondului Proprietatea, s-a apreciat cu 2,65%, până la 98.128 de puncte. Indicele BETAeRO, care grupează companiile considerate relevante pentru Sistemul Multilateral de Tranzacţionare, a urcat cu 1,05%, până la 979 de puncte.