BVB Creşteri pentru majoritatea indicilor

Indicii Bursei de Valori Bucureşti (BVB) au înregistrat în mare parte creşteri în sesiunea de tranzacţionare de ieri, într-o zi fără o direcţie clară pentru pieţele europene. Indicele BET, al celor mai lichide douăzeci de titluri ale BVB, a consemnat un avans de 1,48%, până la 27.454 de puncte, în timp ce indicele BET-BK, reperul de randament al fondurilor de investiţii în acţiuni, s-a apreciat tot cu 1,42%, până la 5.554 de puncte.

Valoarea tranzacţiilor s-a ridicat la 134,5 milioane de lei, peste nivelul din sesiunea anterioară, de 108 milioane de lei, circa 80% din rulaj provenind din schimburile cu acţiuni.

În piaţa „regular”, topul valorii tranzacţiilor a fost condus de acţiunile Banca Transilvania (TLV), care au cumulat un rulaj de 27,2 milioane de lei, titlurile instituţiei de credit încheind ziua la preţul unitar de 33,22 lei, în creştere cu 1,59%.

Pe poziţia a doua în topul rulajului s-au situat acţiunile OMV Petrom (SNP), care s-au depreciat cu 0,3%, până la preţul de 1,003 lei, în condiţiile unor schimburi de 17,9 milioane de lei.

Acţiunile Romgaz (SNG) au urcat cu 0,9%, până la preţul de 11,22 lei, pe fondul unei valori a tranzacţiilor de 11,1 milioane de lei.

Pe poziţia a patra în clasamentul lichidităţii s-au situat titlurile Hidroelectrica (H2O), care au cumulat un rulaj de 5,6 milioane de lei, acţiunile H2O încheind ziua în apreciere cu 1,1%, la preţul unitar de 138 de lei.

În piaţa „deals” nu a fost realizat niciun schimb.

Indicele BET-NG, al companiilor energetice şi de utilităţi, a avut un avans de 1,09%, până la 1.995 de puncte, în vreme ce indicele BET-FI, al fostelor SIF-uri şi al Fondului Proprietatea, s-a depreciat cu 0,04%, până la 103.300 de puncte. Indicele BETAeRO, care grupează companiile considerate relevante pentru Sistemul Multilateral de Tranzacţionare, a scăzut cu 0,09%, până la 981 de puncte.