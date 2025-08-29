Ediţiile BURSA• Evenimentele BURSA• Suplimentele BURSA
BVB Deprecieri pentru majoritatea indicilor

A.I.
Ziarul BURSA #Piaţa de Capital #Jurnal Bursier / 29 august

Deprecieri pentru majoritatea indicilor

Schimb de tip ”deal” cu 65% din Prefab

Indicii Bursei de Valori Bucureşti (BVB) au avut în mare parte scăderi, în şedinţa de tranzacţionare de ieri, în ton cu deprecierile uşoare ale majorităţii pieţelor europene. Indicele BET, al celor mai lichide douăzeci de titluri de la BVB, a avut un declin de 0,43%, la 20.559 de puncte, în vreme ce indicele BET-NG, al companiilor energetice şi de utilităţi, a coborât cu 0,24%, până la 1.504 de puncte.

Valoarea tranzacţiilor s-a ridicat la 104 milioane lei, sub cea din şedinţa anterioară, de 127,5 milioane lei şi cu mult mai mică decât media zilnică a anului, de 169 milioane lei, sumă ce conţine totuşi ofertele de titluri de stat Fidelis, care cresc artificial media.

Echipa de la Prime Transaction a notat, în raportul său zilnic: ”BET-BK şi BET-FI sunt singurii indici care au înregistrat creşteri în şedinţa de tranzacţionare de astăzi (n.r. ieri), de +0,15% şi +0,78%, restul indicilor încheind ziua de joi cu uşoare scăderi, în top fiind BET-AeRO, cu -1,44% (...). Cele mai mari variaţii au fost înregistrate de companiile Purcari Wineries (WINE) şi MedLife (M), care au înregistrat creşteri de +1,98%, respectiv +1,84%, în vreme ce la polul opus s-a situat Banca Transilvania (TLV), a cărui cotaţie a scăzut cu 1,8%”.

În piaţa "regular", topul valorii transferurilor a fost condus de acţiunile Banca Transilvania (TLV), ce au cumulat un rulaj de 10,1 milioane lei, titlurile instituţiei de credit încheind ziua în scădere cu 1,8%, la 27,24 lei.

Pe poziţia a doua în topul rulajului s-au situat acţiunile OMV Petrom (SNP), ce au coborât cu 0,71%, la preţul de 0,84 lei, în condiţiile unor schimburi de 3,6 milioane lei.

Acţiunile Fondul Proprietatea (FP) s-au depreciat cu 0,83%, la preţul de 0,4195 lei, pe fondul unei valori a tranzacţiilor de 1,4 milioane lei.

Pe poziţia a patra a clasamentului lichidităţii s-au situat titlurile Evergent Investments (EVER), ce au cumulat un rulaj de 1,2 milioane lei, acţiunile EVER încheind ziua în creştere cu 1,28%, la preţul unitar de 1,985 lei.

În piaţa ”deals” a avut loc un schimb cu acţiuni Prefab (PREH), în valoare de 64,4 milioane lei, tranzacţia fiind încheiată la preţul unitar de 2,36 lei, cu 9,23% sub referinţa din piaţa ”regular”. Cele aproape 27,3 milioane de acţiuni schimbate echivalează cu 65% din producătorul de materiala de construcţii, ceea ce înseamnă că o parte din acţiunile transferate sunt ale lui Marian Miluţ care, în noiembrie anul trecut, avea 51% din companie.

Indicele extins BET-XT, al celor mai lichide treizeci de companii de la BVB, a avut un recul de 0,23%, până la 1.763 de puncte.

Topul celor mai mari creşteri

1.”Prefab” (PREH): +9,23%

2. ”Green Tech International” (GREEN): +6,83%

3. ”Artego” (ARTE): +2,65%

4. ”Infinity Capital Investments" (INFINITY): +2,02%

5. ”Purcari Wineries" (WINE): +1,98%

Topul celor mai mari scăderi

1. ”Turism, Hoteluri, Restaurante Marea Neagră” (EFO): -6,67%

2. ”Aages” (AAG): -5,21%

3. ”Romcarbon” (ROCE): -2,83%

4. ”Oil Terminal" (OIL): -2,58%

5. ”Banca Transilvania” (TLV): -1,80%

