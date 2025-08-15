BVB Scăderi pe linie pentru indici

Indicii Bursei de Valori Bucureşti (BVB) au avut scăderi pe linie, în şedinţa de tranzacţionare de ieri, în contrast cu aprecierea pieţelor europene. Indicele BET, al celor mai lichide douăzeci de titluri de la BVB, a avut un declin de 0,72%, la 21.024 de puncte, în vreme ce indicele BET-BK, reperul de randament al fondurilor de investiţii în acţiuni, a coborât cu 0,76%, până la 3.998 de puncte.

Valoarea tranzacţiilor s-a ridicat la 108,7 milioane lei, peste cele din şedinţa precedentă, de 45 milioane lei, dar cu mult sub media zilnică a anului, de 173 milioane lei, sumă influenţată totuşi masiv de ofertele de titluri de stat Fidelis care cresc artificial media.

În piaţa "regular", topul valorii transferurilor a fost condus de acţiunile Banca Transilvania (TLV), ce au cumulat un rulaj de 7,8 milioane lei, titlurile instituţiei de credit închedind ziua în scădere cu 0,77%, la preţul de 28,48 lei.

Pe poziţia a doua în topul rulajului s-au situat acţiunile Hidroelectrica (H2O), ce au urcat cu 0,41%, la preţul de 122,7 lei, în condiţiile unor schimburi de şase milioane lei.

Acţiunile OMV Petrom (SNP) s-au depreciat cu 0,76%, până la preţul de 0,852 lei, pe fondul unei valori a tranzacţiilor de 5,7 milioane lei.

Pe poziţia a patra a clasamentului lichidităţii s-au situat titlurile Transgaz (TGN), ce au cumulat un rulaj de 3,7 milioane lei, acţiunile TGN încheind ziua în scădere cu 0,61%, la preţul unitar de 48,9 lei.

În piaţa ”deals” nu a avut loc niciun schimb.

Indicele BET-FI, al fostelor SIF-uri plus Fondul Proprietatea, a avut un declin de 0,02%, la 66.235 de puncte, în vreme ce indicele BET-NG, al companiilor energetice şi de utiltăţi, s-a depreciat cu 0,67%, până la 1.531 de puncte. Indicele BETAeRO, al companiilor considerate relevante pentru Sistemul Multilateral de Tranzacţionare al BVB, a coborât cu 0,25%, la 940 de puncte.