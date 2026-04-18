BYD face demersuri pentru a deveni primul constructor chinez membru al ACEA

BYD poartă discuţii pentru a se alătura Asociaţiei Constructorilor Europeni de Automobile (ACEA), principalul organism reprezentativ al industriei auto din Europa, o mişcare care i-ar oferi producătorului auto chinez o voce în regiune, unde se confruntă cu tarife vamale la importurile sale de vehicule electrice, informează Agerpres.

Cel mai mare producător mondial de vehicule electrice a solicitat să devină membru al ACEA, a confirmat un purtător de cuvânt al asociaţiei. Nu a fost luată o decizie cu privire la aderarea producătorului chinez, a adăugat sursa citată.

Dacă va avea succes, BYD va deveni primul producător auto chinez care se alătură ACEA, o asociaţie cu sediul la Bruxelles care face lobby pe lângă instituţiile Uniunii Europene în numele industriei auto,. În prezent ACEA are 17 membri, majoritatea din Europa, dar şi unii din afara regiunii, cum ar fi Ford Motor Co din SUA şi Honda Motor Co din Japonia, potrivit site-ului său web.

Includerea în ACEA ar creşte influenţa BYD într-o perioadă de intensificare a concurenţei cu producătorii autohtoni din regiune, cum ar fi Volkswagen AG şi Stellantis NV. Până acum producătorul hatchback-ului Dolphin a reuşit să depăşească consecinţele taxelor la importurile în UE, făcând progrese în Europa pe fondul unui război al preţurilor din China.

BYD construieşte o fabrică de automobile în Ungaria, prima sa facilitate din regiune Europei, şi intenţionează să înceapă producţia de masă la această uzină în lunile următoare. Această mişcare ar trebui să ajute BYD să evite tarifele suplimentare ale UE.

Alte companii chineze fac acelaşi lucru, Chery Automobile Co asamblând deja maşini la Barcelona (Spania).