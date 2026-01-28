Camera Deputaţilor va concesiona din nou unei firme private bufetul din Palatul Parlamentului

Camera Deputaţilor vrea să concesioneze serviciile de alimentaţie de tip bufet-cafenea de la nivelul P1, al Palatului Parlamentului pe următorii 2 ani, după ce anterior fusese închis în urma unui control ANPC, potrivit G4Media. Valorea estimată a contractului este estimată la circa 1,8 milioane de lei, fără TVA, conform unui anunţ publicat pe platforma de licitaţii publice SEAP, a relatat sursa menţionată.

Conform sursei amintite, contractul este prevăzut pentru o perioadă iniţială de 24 de luni, cu posibilitatea de prelungire cu încă 12 luni. Valoarea estimată a concesiunii este cuprinsă între 1.201.671,84 lei şi 1.802.507,77 lei fără TVA, a infornat G4Media. Suma minimă reprezintă estimarea pentru perioada de bază de doi ani, iar valoarea maximă include eventualele suplimentări aferente extinderii la 36 de luni, potrivit sursei amintite.

Concesionarul va asigura servicii de pregătire şi servire a mesei, precum şi comercializarea de produse preambalate, produse de cofetărie şi patiserie, cafea, ceai, băuturi răcoritoare şi sandwich-uri, a mai transmis G4Media.