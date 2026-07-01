Canada va participa la ediţia din 2027 a Eurovision

Cu ocazia Zilei Canadei, miercuri, 1 iulie, Uniunea Europeană de Radiodifuziune - UER a anunţat că ţara va participa la ediţia din 2027 a concursului de muzică Eurovision care va avea loc în Bulgaria, potrivit news.ro.

Acest anunţ vine în urma votului din 25 iunie, prin care radiodifuzorul public canadian CBC/Radio-Canada a fost acceptat ca membru activ al UER, organizatorul Eurovisionului.

Canada devine astfel primul nou participant la Eurovision după Australia, în 2015. Ţara din America de Nord va putea astfel să trimită un reprezentant pentru a participa la semifinalele concursului din 2027, care vor avea loc în Bulgaria, după victoria Darei din luna mai a anului trecut.

Canada va putea, de asemenea, să participe, dacă doreşte, la variantele concursului Eurovision, precum Eurovision Junior, dar CBC/Radio-Canada nu a confirmat încă nimic în mod oficial.

Deşi a fost membru "asociat" încă din 1950, Canada nu este totuşi prima ţară din afara continentului european care devine membru activ al UER, întrucât acest lucru este valabil şi pentru Azerbaidjan, Egipt, Israel, Iordania, Libia, precum şi pentru Maroc şi Algeria.