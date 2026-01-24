Canalul Mânecii, în continuare tranzitat de flota fantomă a Rusiei

În ciuda sancţiunilor occidentale şi a avertismentelor lansate de autorităţi, zeci de petroliere ruseşti continuă să tranziteze lunar Canalul Mânecii fără a fi oprite, potrivit BBC.

Conform sursei citate, de la declanşarea invaziei pe scară largă în Ucraina, Rusia a folosit sute de petroliere vechi, cu proprietari greu de identificat, pentru a evita sancţiunile impuse exporturilor sale de petrol. Deşi guvernul britanic a primit, la începutul acestei luni, undă verde de la jurişti pentru ca astfel de nave să fie reţinute, 42 de petroliere sancţionate, monitorizate de BBC Verify, au traversat Canalul Mânecii după primirea acestor recomandări.

Printre ele se numără şi Sofos, un petrolier sancţionat de Ministerul britanic de Externe în mai 2025. Nava a traversat Canalul după ce a venit din Venezuela şi se află în prezent în apropierea oraşului rus Sankt Petersburg, a relatat BBC.

Datele de monitorizare arată că Sofos a încărcat petrol în Rusia la jumătatea lunii noiembrie, apoi a navigat spre Turcia şi ulterior spre Venezuela, unde şi-a dezactivat semnalul de urmărire. Imagini din satelit au plasat ulterior nava la terminalul petrolier Jose din Venezuela, pe 22 şi 23 decembrie, înainte ca semnalul să reapară pe 26 decembrie, în afara apelor ţării, a informat BBC.

Petrolierul Nasledie, vechi de peste 20 de ani, a intrat şi el în Canalul Mânecii în ianuarie, a transmis sursa citată. Nava a fost sancţionată de Marea Britanie în mai 2025 şi, potrivit Annei Zhminko, analist la firma de informaţii maritime Vortexa, face parte din flota fantomă din 2023.

În noiembrie, nava şi-a schimbat identitatea, renunţând la numele Blint şi trecând la registrul rusesc, după ce arborase în mod fals pavilionul Insulelor Comore, conform sursei citate. A părăsit Rusia la sfârşitul lunii decembrie şi după câteva zile a intrat în Canal transportând aproximativ 100.000 de tone de petrol Urals, principalul sortiment rusesc, potrivit BBC.

Flota fantomă a ajutat Rusia să atenueze impactul embargoului impus exporturilor sale de petrol din 2022 şi să susţină o economie afectată de sancţiunile occidentale, a subliniat sursa citată.

Potrivit Centrului pentru Studii Strategice şi Internaţionale (CSIS), petrolierele flotei fantomă transportă anual petrol în valoare de 87 - 100 de miliarde de dolari. Vaibhav Raghunandan, analist la Centrul pentru Cercetare în Energie şi Aer Curat, a declarat că 68% din petrolul rusesc a fost transportat pe nave sancţionate în decembrie 2025.