Cargus îşi extinde reţeaua SHIP & GO printr-un parteneriat cu lanţul de magazine Agroland

I.S.
28 august, 11:16

Cargus îşi extinde reţeaua SHIP & GO printr-un parteneriat cu lanţul de magazine Agroland

Cargus continuă investiţiile în dezvoltarea reţelei de puncte de ridicare şi livrare a expedierilor în proximitatea adreselor clienţilor şi anunţă extinderea acesteia prin parteneriatul cu lanţul de magazine Agroland, cel mai mare retailer pentru fermieri din România, cu 110 magazine proprii şi peste 130 de locaţii operate în regim de franciză în toată ţara, potrivit unui comunicat emis redacţiei.

Primele 100 de noi locaţii Cargus SHIP & GO din reţeaua Agroland vor fi operaţionale până la finalul acestui an, 22 de locaţii fiind deja funcţionale. Cargus şi Agroland dezvoltă împreună un model de proximitate eficient, care optimizează procesul de achiziţie şi livrare, oferind flexibilitate clienţilor finali în colectarea pachetelor achiziţionate online, dar şi pentru trimiterea pachetelor din proximitatea locuinţelor sau birourilor.

„Parteneriatul cu Agroland ne permite să extindem reţeaua Cargus SHIP & GO şi să fim aproape de tot mai mulţi clienţi, acolo unde merg deja în mod obişnuit. Vrem să le oferim opţiuni de ridicare şi livrare convenabile, în locuri familiare şi accesibile, care fac parte din viaţa lor de zi cu zi. Astfel, clienţii câştigă timp şi mai multă flexibilitate în modul în care îşi ridică sau trimit coletele, iar noi continuăm să construim un model de curierat modern, adaptat nevoilor lor reale”, spune Anda Bucşan, Chief Customer Officer Cargus.

Potrivit sursei, integrarea punctelor Cargus SHIP & GO în reţele mari de retail, precum Agroland, consolidează prezenţa Cargus atât în mediul urban, cât şi în cel rural, acolo unde Agroland are deja o comunitate extinsă de clienţi, şi reprezintă un pas important în strategia companiei de a investi în soluţii out-of-home premium, care aduc serviciile de curierat mai aproape de consumatori.

„Parteneriatul cu Cargus ne ajută să fim şi mai aproape de clienţii noştri, oferindu-le posibilitatea de a trimite şi primi colete direct din magazinele Agroland. Este o iniţiativă prin care dorim să le facem viaţa mai uşoară, aducând împreună produsele şi serviciile de care au nevoie într-un singur loc”, a precizat Horia Cardoş, CEO Agroland.

Coletele livrate de Cargus în punctele SHIP & GO din reţeaua Agroland pot fi ridicate direct de la casele de marcat, acesta fiind locul de unde pot, de asemenea, trimite colete.

