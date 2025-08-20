Ediţiile BURSA• Evenimentele BURSA• Suplimentele BURSA
Casa Albă a lansat un cont oficial TikTok, deşi Trump a promis interzicerea aplicaţiei

S.B.
Internaţional / 20 august, 10:06

Casa Albă a lansat un cont oficial TikTok, deşi Trump a promis interzicerea aplicaţiei

Casa Albă a lansat marţi un cont oficial TikTok, în timp ce Donald Trump continuă să permită platformei deţinute de chinezi să funcţioneze în SUA, în ciuda unei legi care impune vânzarea acesteia, potrivit news.ro.

”America, ne-am întors! Ce mai faci, TikTok?”, se arată într-o legendă a primei postări a contului, un clip de 27 de secunde, pe popularul serviciu de partajare a videoclipurilor.

Contul avea aproximativ 4.500 de urmăritori la o oră după publicarea videoclipului. Contul personal al lui Trump pe TikTok are, între timp, 110,1 milioane de urmăritori, deşi ultima sa postare a fost pe 5 noiembrie 2024 - ziua alegerilor.

Trump are o slăbiciune pentru aplicaţia populară, considerând că aceasta l-a ajutat să câştige sprijinul tinerilor alegători când a învins-o pe Kamala Harris, adversara sa democrată, în alegerile prezidenţiale din noiembrie 2024.

”Administraţia Trump se angajează să comunice succesele istorice pe care preşedintele Trump le-a adus poporului american către cât mai multe audienţe şi platforme posibil”, a declarat Karoline Leavitt, secretarul de presă a Casei Albe, în momentul în care contul a fost activat.

O lege federală care impunea vânzarea TikTok sau interzicerea acestuia din motive de securitate naţională urma să intre în vigoare cu o zi înainte de învestirea lui Trump, pe 20 ianuarie.

Însă preşedintele republican, a cărui campanie electorală din 2024 s-a bazat în mare măsură pe reţelele sociale şi care a declarat că este un fan al TikTok, a suspendat interdicţia.

TikTok este o aplicaţie de socializare extrem de populară, cu 170 de milioane de utilizatori în SUA. ByteDance, compania-mamă a TikTok, a declarat în aprilie că a purtat discuţii cu Guvernul SUA în vederea găsirii unei soluţii pentru aplicaţie. Compania adăugat că orice acord ”va fi supus aprobării în conformitate cu legislaţia chineză”.

La jumătatea lunii iunie, Trump a prelungit pentru a treia oară termenul limită pentru popularul serviciu de partajare a videoclipurilor cu încă 90 de zile, pentru a găsi un cumpărător non-chinez sau pentru a fi interzis în Statele Unite.

Această prelungire urmează să expire la jumătatea lunii septembrie.

Ideea interzicerii TikTok a apărut în 2020, când Trump a declarat că aplicaţia deţinută de chinezi reprezintă un pericol pentru securitatea naţională. Aceasta a devenit rapid o problemă bipartizană, iar Congresul a votat în unanimitate interzicerea aplicaţiei anul trecut, care a fost contestată în instanţă, dar a fost în cele din urmă confirmată de Curtea Supremă. Termenul limită iniţial pentru interzicerea TikTok era 19 ianuarie.

Trump şi-a schimbat poziţia faţă de TikTok, după ce s-a alăturat aplicaţiei în timpul campaniei prezidenţiale de anul trecut, acumulând aproape 15 milioane de urmăritori şi găzduindu-l pe CEO-ul TikTok, Shou Zi Chew, la reşedinţa Mar-a-Lago a lui Trump din Florida. Chew a participat şi la învestirea lui Trump.

Deşi Trump a susţinut mult timp interzicerea, el şi-a schimbat poziţia şi a promis să apere platforma - care se mândreşte cu aproape 2 miliarde de utilizatori la nivel global - după ce a ajuns la concluzia că aceasta l-a ajutat să câştige sprijinul tinerilor alegători în alegerile din noiembrie.

Contul oficial al lui Trump pe X, fostul Twitter, are 108,5 milioane de urmăritori, deşi reţeaua sa socială preferată este Truth Social, pe care o deţine şi unde are 10,6 milioane de urmăritori.

Conturile oficiale ale Casei Albe pe X şi Instagram au 2,4 milioane şi, respectiv, 9,3 milioane de urmăritori.

