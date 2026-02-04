Câte lingouri de aur sunt necesare pentru achiziţia unei locuinţe medii în SUA

Ce-ar fi dacă, în loc de dolari, costul achiziţiei unei case ar fi măsurat în ceva atemporal şi tangibil, precum aurul?

O analiză visualcapitalist.com evidenţiază numărul de lingouri de aur de 1 kilogram necesare pentru achiziţia unei locuinţe cu preţ mediu în statele americane, utilizând datele Elemetal. Aceste date compară cifrele companiei de piaţă imobiliară Zillow Group privind preţul mediu al unei locuinţe cu valoarea unui singur lingou de aur de 1 kg, care se ridica la aproximativ 105.000 de dolari la momentul analizei (luna mai 2025).

• Statele cu cele mai scumpe locuinţe, în aur

Cele mai scumpe state din SUA în privinţa menţionată - Hawaii, California şi Massachusetts - necesită între 6 şi 8 lingouri de aur pentru a cumpăra o casă obişnuită. În Hawaii, o casă cu preţ mediu costă aproximativ 840.000 de dolari, echivalentul a 8 lingouri de aur. În California, unde preţul mediu al unei locuinţe este de 787.508 dolari, sunt necesare 7,5 lingorui de aur, iar în Massachusetts, 6,2 lingouri pentru un preţ de 658.559 dolari. Astfel, în aceste state, un singur lingou de aur acoperă doar 12-16% din valoarea casei.

Pe locurile 4 - 10 se poziţionează următoarele state: Washington (611.301 dolari, 5,8 lingouri), New Jersey (564.794 dolari, 5,3 lingouri), Colorado (556.482 dolari, 5,3 lingouri), Utah (535.217 dolari, 5,1 lingouri), Oregon (507.501 dolari, 4,8 lingouri), New Hampshire (504.017 dolari, 4,8 lingouri), New York (501.982 dolari, 4,8 lingouri). Locurile 11 - 20 sunt următoarele: Rhode Island (492.939 dolari, 4,7 lingouri), Idaho (473.403 dolari, 4,5 lingouri), Montana (463.741 dolari, 4,4 lingouri), Nevada (454.694 dolari, 4,3 lingouri), Maryland (433.735 dolari, 4,1 lingouri), Arizona (431.473 dolari, 4,1 lingouri), Connecticut (430.504 dolari, 4,1 lingouri), Maine (414.774 dolari, 3,9 lingouri), Virginia (409.382 dolari, 3,9 lingouri), Delaware (403.858 dolari, 3,8 lingouri).

• Un singur lingou de aur pentru o casă în Virginia de Vest

La polul opus, locuinţele din Sud şi Midwest sunt mult mai accesibile. Virginia de Vest se află în fruntea listei cu cele mai accesibile locuinţe, unde doar 1,6 lingouri de aur (aproximativ 171.000 de dolari) sunt suficiente pentru a cumpăra o casă medie. În Mississippi şi Virginia de Vest, un lingou de aur acoperă peste jumătate din valoarea unei case. În cazul Mississippi, preţul mediu al unei locuinţe este de 191.887 dolari, care poate fi acoperit cu 1,8 lingouri de aur. Urmează Louisiana, unde o locuinţă costă 210.758 dolari (2 lingouri), Oklahoma (216.849 dolari, 2,1 lingouri), Arkansas (219.240 dolari, 2,1 lingouri), Kentucky (223.225 dolari, 2,1 lingouri).

În concluzie, la nivel naţional, o casă medie din SUA costă aproximativ 3,9 lingouri de aur - aproximativ 418.000 de dolari. Majoritatea statelor de pe Coasta de Vest şi de Nord-Est se situează cu mult peste acest prag, în timp ce statele din Sud şi Midwest necesită mai puţin de 3 lingouri.

(Articol preluat din revista BURSA Construcţiilor)